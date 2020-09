Cómo Votar En Florida En 2020 - WUSF Public Media | Tampa NPR, Local News Coverage

Cómo Votar En Florida En 2020

Las elecciones del 2020 son en dos meses, pero las fechas límite para registrarse y para votar son inminentes. Ya sea que usted quiera votar por el presidente de los Estados Unidos o el Distrito local de control de mosquitos (¡Sí, eso existe en Florida!), compartimos con usted algunos puntos básicos que debe conocer.

Comencemos con el hecho de que para votar usted debe estar registrado. Cada estado tiene normas y fechas límites diferentes y las normas pueden cambiar a medida que se evalúa el impacto de la pandemia.

Para obtener información sobre la votación en Florida, consulte la página web de la Florida Division of Elections o Vote.org.

Para registrarse para votar en Florida, debe reunir los siguientes requisitos:

Ser ciudadano estadounidense;

Tener un mínimo de 18 años (o 16 años para empadronarse por adelantado para votar);

Que no lo hayan declarado discapacitado mentalmente para votar en Florida o en cualquier otro estado sin que le hayan restaurado el derecho a votar;

Que no haya sido condenado por un delito grave sin que le le hayan restaurado el derecho a votar. (Para obtener más información sobre la restauración de derechos, consulte aquí en la sección de preguntas comunes sobre votación estatal: pregunta 15)

La fecha límite para registrarse para votar en la elección general del 3 de noviembre es el 5 de octubre. Toda persona que vaya a votar por primera vez en Florida se puede registrar en línea en el sitio web del Florida Department of State.

¿Quiere votar por correo?

Florida tiene algunas fechas límite firmes para solicitar y enviar su voto por correo. Teniendo en cuenta que más de 2.2 millones de personas eligieron esta opción en las elecciones primarias del 18 de agosto, los votantes deberían prestar suma atención a estos requisitos.

Los votantes deben pedir que les manden una papeleta por correo a más tardar a las 5 de la tarde del décimo día antes de las elecciones. Este año, ese día es el 24 de octubre.

Los votos por correo deben ser enviados y recibidos a más tardar a las 7 de la tarde (hora local) el día de las elecciones (3 de noviembre) para que los cuenten. No es necesario que los envíen por correo, ya que las papeletas se pueden depositar en las urnas seguras de la oficina central del supervisor de elecciones y en sus sucursales o en centros de votación anticipada. Consulte el sitio web del supervisor de elecciones de su condado para obtener información específica.

recibidos a más tardar a las 7 de la tarde (hora local) el día de las elecciones (3 de noviembre) para que los cuenten. No es necesario que los envíen por correo, ya que las papeletas se pueden depositar en las urnas seguras de la oficina central del supervisor de elecciones y en sus sucursales o en centros de votación anticipada.

Votación en persona

Votación anticipada

La votación anticipada se ha popularizado muchísimo en Florida y las oficinas locales deben ofrecerlo durante al menos ocho días. Aunque las fechas pueden variar entre condado y condado, el período requerido para votación anticipada es del sábado 24 de octubre al sábado 31 de octubre.

Algunos condados ofrecerán votación anticipada todavía más días. El estado establece que la misma puede tener lugar a partir del 19 al 23 de octubre y también el domingo 1 de noviembre. Consulte el sitio web del supervisor de elecciones de su condado para averiguar cuáles son las normas en su condado.

Dónde y cuándo tiene lugar la votación anticipada en Florida variará de condado a condado. En general, la mayoría de los condados incluirán varios sitios y ofrecerán oportunidades para votar durante la semana y por lo menos un fin de semana. Este año, debido a las inquietudes relacionadas con el espacio ocasionadas por la pandemia, varios campos de juego de equipos de deporte profesionales se designarán como centros de votación anticipada, entre ellas, aquellos donde juegan los equipos Tampa Bay Lightning, de NHL y los Orlando Magic, de NBA.

Cuando vaya a votar, tenga a mano el documento de identidad apropiado: una identificación válida con foto y firma (consultar más abajo para obtener información específica).

Día de las elecciones

El último día para votar en la elección general es el 3 de noviembre. Es importante entender que esto es diferente a la votación anticipada. Aquí hay varias cosas que debe saber para votar en persona el día de las elecciones:

Los centros de votación en Florida están abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde hora local. Usted tendrá la oportunidad de votar si está en la fila en su distrito electoral a las 7 de la tarde.

Usted debe ir al centro de votación que le es asignado según su dirección. El estado sugiere que consulte con su supervisor de elecciones del condado para averiguar su distrito electoral y su lugar de votación. También puede usar el sitio web del estado Voter Information Lookup.

El documento de identidad es indispensable. Conforme al Departamento de Elecciones de Florida, hay una larga lista de documentos de identidad aceptados, siempre que estén vigentes, que incluyan una foto y que estén firmados. Licencia de conducir del estado de Florida Tarjeta de identidad de Florida emitida por el Departamento de Seguridad Vial y del Vehículo Automotor (Department of Highway Safety and Motor Vehicles) Pasaporte estadounidense Tarjeta de débito o crédito Identificación militar Identificación estudiantil Identificación de centro de jubilados Identificación de asociación vecinal Identificación de asistencia pública Identificación de salud de veterano emitida por el Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos (United States Department of Veterans Affairs) Licencia para portar un arma oculta emitida conforme a s. 790.06 Tarjeta de identificación emitida por cualquier rama, departamento, agencia o entidad de gobierno federal, estatal, de condado o municipal



El estado establece que si su documento de identidad con foto no está firmado, se le pedirá que muestre otra identificación con su firma. Si no tiene la identificación apropiada puede solicitar un voto provisional. Eso significa que su voto se contará siempre que se determine que usted tiene derecho a votar y que haya votado en el distrito electoral correcto. La firma de su voto provisional también debe coincidir con la firma en su récord de padrón.

Translation by Marcela Renna in partnership with America Amplified. If you have any questions or concerns about the translation, please email Jennifer@americaamplified.org.

Traducido por Marcela Renna en colaboración con America Amplified. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la traducción, favor de comunicarse por correo electrónico con Jennifer@americaamplified.org.