Labor Day On Classical WSMR

WUSF
Published August 29, 2025 at 9:54 AM EDT
Updated August 29, 2025 at 9:54 AM EDT

Labor Day is almost here! Huge thanks to everyone who submitted listener requests - WSMR was overwhelmed by your responses! We have been working diligently to program as many as possible, including selections during adjacent days.

If you're wondering when to keep an eye (or ear) out for your request, please refer to this list of composers. Tune in to Classical WSMR on Monday, from 6am to midnight, for incredible music programmed by you!

Air Date

Time

Composer

09.01.2025

6-9am

Reinhold Gliere

09.01.2025

6-9am

William Grant Still

09.01.2025

6-9am

Johann Sebastian Bach

09.01.2025

6-9am

Georg Mathias Monn

09.01.2025

6-9am

Arthur Sullivan

09.01.2025

6-9am

Giacomo Puccini

09.01.2025

6-9am

Fritz Kreisler

09.01.2025

6-9am

Frederick Delius

09.01.2025

6-9am

Sergei Rachmaninoff

09.01.2025

6-9am

Domenico Cimarosa

09.01.2025

6-9am

Erich Wolfgang Korngold

09.01.2025

6-9am

Ralph Vaughan Williams

09.01.2025

6-9am

George Frideric Handel

09.01.2025

6-9am

Ludwig Van Beethoven

09.01.2025

9am-noon

Aaron Copland

09.01.2025

9am-noon

Luigi Boccherini

09.01.2025

9am-noon

Franz Joseph Haydn

09.01.2025

9am-noon

Franz Liszt

09.01.2025

9am-noon

Camille Saint-Saens

09.01.2025

9am-noon

Richard Strauss

09.01.2025

9am-noon

Arturo Marquez

09.01.2025

9am-noon

Georges Bizet

09.01.2025

9am-noon

Jean Sibelius

09.01.2025

9am-noon

Alan Hovhaness

09.01.2025

noon-3pm

Aram Khachaturian

09.01.2025

noon-3pm

Arvo Part

09.01.2025

noon-3pm

George Frideric Handel

09.01.2025

noon-3pm

Franz Schubert

09.01.2025

noon-3pm

Wolfgang Amadeus Mozart

09.01.2025

noon-3pm

Richard Wagner

09.01.2025

noon-3pm

Johann Pachelbel

09.01.2025

noon-3pm

Edward Elgar

09.01.2025

noon-3pm

Antonio Vivaldi

09.01.2025

noon-3pm

Louis Moreau Gottschalk

09.01.2025

noon-3pm

Gustav Mahler

09.01.2025

noon-3pm

Zoltan Kodaly

09.01.2025

3-6pm

Henry Purcell

09.01.2025

3-6pm

Maurice Ravel

09.01.2025

3-6pm

Ludwig Van Beethoven

09.01.2025

3-6pm

Anna Clyne

09.01.2025

3-6pm

Antonin Dvorak

09.01.2025

3-6pm

Edvard Grieg

09.01.2025

3-6pm

Ludovico Einaudi

09.01.2025

3-6pm

Aaron Copland

09.01.2025

3-6pm

Ferdinand David

09.01.2025

3-6pm

Jean Sibelius

09.01.2025

3-6pm

Richard Wagner

09.01.2025

6-9pm

Ennio Morricone

09.01.2025

6-9pm

Florence Price

09.01.2025

6-9pm

Morton Gould

09.01.2025

6-9pm

Jacques Aubert

09.01.2025

6-9pm

Sergei Rachmaninoff

09.01.2025

6-9pm

Johann Strauss Sr.

09.01.2025

6-9pm

Antonio Vivaldi

09.01.2025

6-9pm

Aaron Copland

09.01.2025

6-9pm

Peter Ilyich Tchaikovsky

09.01.2025

9pm-midnight

Edvard Grieg

09.01.2025

9pm-midnight

Lili Boulanger

09.01.2025

9pm-midnight

Giovanni Palestrina

09.01.2025

9pm-midnight

Traditional

09.01.2025

9pm-midnight

Hans Rott

09.01.2025

9pm-midnight

Claude Debussy

09.01.2025

9pm-midnight

George Frideric Handel

09.01.2025

9pm-midnight

Georgs Pelecis

09.01.2025

9pm-midnight

Nikolai Rimsky-Korsakov

09.01.2025

9pm-midnight

Leo Delibes

09.01.2025

9pm-midnight

Joseph Jongen

09.01.2025

9pm-midnight

Camille Saint-Saens
