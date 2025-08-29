Labor Day On Classical WSMR
Labor Day is almost here! Huge thanks to everyone who submitted listener requests - WSMR was overwhelmed by your responses! We have been working diligently to program as many as possible, including selections during adjacent days.
If you're wondering when to keep an eye (or ear) out for your request, please refer to this list of composers. Tune in to Classical WSMR on Monday, from 6am to midnight, for incredible music programmed by you!
Air Date
Time
Composer
09.01.2025
6-9am
Reinhold Gliere
09.01.2025
6-9am
William Grant Still
09.01.2025
6-9am
Johann Sebastian Bach
09.01.2025
6-9am
Georg Mathias Monn
09.01.2025
6-9am
Arthur Sullivan
09.01.2025
6-9am
Giacomo Puccini
09.01.2025
6-9am
Fritz Kreisler
09.01.2025
6-9am
Frederick Delius
09.01.2025
6-9am
Sergei Rachmaninoff
09.01.2025
6-9am
Domenico Cimarosa
09.01.2025
6-9am
Erich Wolfgang Korngold
09.01.2025
6-9am
Ralph Vaughan Williams
09.01.2025
6-9am
George Frideric Handel
09.01.2025
6-9am
Ludwig Van Beethoven
09.01.2025
9am-noon
Aaron Copland
09.01.2025
9am-noon
Luigi Boccherini
09.01.2025
9am-noon
Franz Joseph Haydn
09.01.2025
9am-noon
Franz Liszt
09.01.2025
9am-noon
Camille Saint-Saens
09.01.2025
9am-noon
Richard Strauss
09.01.2025
9am-noon
Arturo Marquez
09.01.2025
9am-noon
Georges Bizet
09.01.2025
9am-noon
Jean Sibelius
09.01.2025
9am-noon
Alan Hovhaness
09.01.2025
noon-3pm
Aram Khachaturian
09.01.2025
noon-3pm
Arvo Part
09.01.2025
noon-3pm
George Frideric Handel
09.01.2025
noon-3pm
Franz Schubert
09.01.2025
noon-3pm
Wolfgang Amadeus Mozart
09.01.2025
noon-3pm
Richard Wagner
09.01.2025
noon-3pm
Johann Pachelbel
09.01.2025
noon-3pm
Edward Elgar
09.01.2025
noon-3pm
Antonio Vivaldi
09.01.2025
noon-3pm
Louis Moreau Gottschalk
09.01.2025
noon-3pm
Gustav Mahler
09.01.2025
noon-3pm
Zoltan Kodaly
09.01.2025
3-6pm
Henry Purcell
09.01.2025
3-6pm
Maurice Ravel
09.01.2025
3-6pm
Ludwig Van Beethoven
09.01.2025
3-6pm
Anna Clyne
09.01.2025
3-6pm
Antonin Dvorak
09.01.2025
3-6pm
Edvard Grieg
09.01.2025
3-6pm
Ludovico Einaudi
09.01.2025
3-6pm
Aaron Copland
09.01.2025
3-6pm
Ferdinand David
09.01.2025
3-6pm
Jean Sibelius
09.01.2025
3-6pm
Richard Wagner
09.01.2025
6-9pm
Ennio Morricone
09.01.2025
6-9pm
Florence Price
09.01.2025
6-9pm
Morton Gould
09.01.2025
6-9pm
Jacques Aubert
09.01.2025
6-9pm
Sergei Rachmaninoff
09.01.2025
6-9pm
Johann Strauss Sr.
09.01.2025
6-9pm
Antonio Vivaldi
09.01.2025
6-9pm
Aaron Copland
09.01.2025
6-9pm
Peter Ilyich Tchaikovsky
09.01.2025
9pm-midnight
Edvard Grieg
09.01.2025
9pm-midnight
Lili Boulanger
09.01.2025
9pm-midnight
Giovanni Palestrina
09.01.2025
9pm-midnight
Traditional
09.01.2025
9pm-midnight
Hans Rott
09.01.2025
9pm-midnight
Claude Debussy
09.01.2025
9pm-midnight
George Frideric Handel
09.01.2025
9pm-midnight
Georgs Pelecis
09.01.2025
9pm-midnight
Nikolai Rimsky-Korsakov
09.01.2025
9pm-midnight
Leo Delibes
09.01.2025
9pm-midnight
Joseph Jongen
09.01.2025
9pm-midnight
Camille Saint-Saens