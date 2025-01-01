WSMR Live In-Studio Performances - 2022
WSMR Live Performance with Sarasota Opera
Original Broadcast: November 2, 2022
Live Performance: Rebecca Penneys Piano Festival
Original Broadcast: June 30, 2022
Live Sarasota Music Festival Performance with Violinist Francesca Anderegg
Original Broadcast: June 21, 2022
Live Sarasota Music Festival Performance with Cellist Brinton Avril Smith
Original Broadcast: June 16, 2022
Live Sarasota Music Festival Performance with pianists Ya-Fei Chuang and Robert Levin
Original Broadcast: June 9, 2022
Funding for this program was provided through the Florida Department Of State Division Of Arts & Culture.