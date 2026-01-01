Contact Us
WUSF, 4202 East Fowler Avenue, WRB101, Tampa, FL 33620-6870
Mailing address for donations: PO Box 917134, Orlando, FL 32891
General Manager
Leslie Laney
General Manager
(813) 974-8621
Email Leslie
Development & Gift Planning
Scott Nolan
Development Director
(813) 974-8682
Email Scott
Membership and Audience Support
Danielle Wright-Landry
Senior Managing Director
(800) 741-9090
wrightlandry@wusf.org
Corporate Sponsorship
Alayna Martinez
Media Sales Assistant
(813) 974-8684
Email Alayna
Content
Mary Shedden
Senior Managing Director
(813) 974-8636
Email Mary
Julio Ochoa
News Director
(813) 974-8633
Email Julio
Carl Lisciandrello
Digital Content Manager
(813) 974-8661
Email Carl
Operations
Chris Sampson
Senior Managing Director
(813) 974-8646
Email Chris
David Anderson
Manager of Broadcast Technology
(813) 974-8650
Email Dave
Do you have any questions or comments? We'd like to hear from you.
(813) 974-8700 | (800) 741-9090
Email Us
Membership/Donations
Question about your gift or donating to WUSF or Classical WSMR?
(800) 741-9090
memberservices@wusf.org
WUSF
Meet The Staff
Classical WSMR
Meet The Staff
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Email Digital Services
Online Listening
Report Streaming Issues
Programming
Jose Luis Jimenez
Assistant Program Director
(813) 905-6929
Email Jose
Arts Axis Florida
Malaika Hollist
Brand Manager
Email Malaika
The Zest Podcast
Alexandria Ebron
Brand Manager
Email Alexandria
Dalia Colon
Host/Executive Producer
Email Dalia
WUSF Jazz
Warren Buchholz
Brand Manager
Email Warren
IntellisMedia/Podcast Production
Mary Shedden
(813) 974-8636
Email Mary