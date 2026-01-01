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Contact Us

WUSF, 4202 East Fowler Avenue, WRB101, Tampa, FL 33620-6870

Mailing address for donations: PO Box 917134, Orlando, FL 32891

General Manager
Leslie Laney
General Manager
(813) 974-8621
Email Leslie

Development & Gift Planning
Scott Nolan
Development Director
(813) 974-8682
Email Scott

Membership and Audience Support
Danielle Wright-Landry
Senior Managing Director
(800) 741-9090
wrightlandry@wusf.org

Corporate Sponsorship
Alayna Martinez
Media Sales Assistant
(813) 974-8684
Email Alayna

Content
Mary Shedden
Senior Managing Director
(813) 974-8636
Email Mary

Julio Ochoa
News Director
(813) 974-8633
Email Julio

Carl Lisciandrello
Digital Content Manager
(813) 974-8661
Email Carl

Operations
Chris Sampson
Senior Managing Director
(813) 974-8646
Email Chris

David Anderson
Manager of Broadcast Technology
(813) 974-8650
Email Dave

Do you have any questions or comments? We'd like to hear from you.
(813) 974-8700 | (800) 741-9090
Email Us

Membership/Donations
Question about your gift or donating to WUSF or Classical WSMR?
(800) 741-9090
memberservices@wusf.org

WUSF
Meet The Staff

Classical WSMR
Meet The Staff

Website
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Email Digital Services

Online Listening
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Programming
Jose Luis Jimenez
Assistant Program Director
(813) 905-6929
Email Jose

Arts Axis Florida
Malaika Hollist
Brand Manager
Email Malaika

The Zest Podcast
Alexandria Ebron
Brand Manager
Email Alexandria

Dalia Colon
Host/Executive Producer
Email Dalia

WUSF Jazz
Warren Buchholz
Brand Manager
Email Warren

IntellisMedia/Podcast Production
Mary Shedden
(813) 974-8636
Email Mary