Dangerous Category 5 Milton getting stronger, advisories issued, first initial impacts expected by Tuesday

NEW AS OF 11AM: Milton is now a Category 5 hurricane. More strengthening is possible in the next day or so. Storm Surge and Hurricane Watches are issued for parts of Florida’s west coast and as of 11AM, hurricane watches have been extended into many inland counties. A state of emergency has been declared for 51 out of Florida’s 67 counties. Milton is roughly 720 miles SWS of Tampa, Florida.

The National Hurricane Center says Milton is still moving east-south eastward at about 9 mph. Global models continue to insist that Milton will turn eastward soon as the low pressure area over the northeastern Gulf of Mexico leaves the region. Milton is expected to be a major hurricane and impact hurricane weary Florida on Wednesday.

Milton is expected to cross the State bringing widespread impacts to the west coast of Florida first, then to inland counties and eventually a large swath of eastern Florida.

Milton is expected to have winds near 125 mph as it approaches the central Gulf coast of Florida. However, Milton is expected to encounter a much less favorable environment with strong shear and dry air.

Some weakening is anticipated before the hurricane reaches the Florida Gulf coast. However, the system is still likely to be a large and powerful hurricane at landfall with life-threatening hazards at the coastline and well inland. Milton is expected to bring dangerous flooding across many parts of Florida this week. Rain estimates between 8-12 inches are possible in some areas over the coming days.

It’s too early to pinpoint the exact location Milton will make landfall. Minor fluctuations to the north or south of the current path will have large implications for Milton’s ultimate landfall and impacts.

While some weakening is anticipated, Milton is expected to transition into a larger (in size) hurricane at landfall, with impacts spreading over most of Florida as it bisects the State.

#Milton is now forecast to become a Category 5 #hurricane and reach a max intensity of 165 mph. If that forecast verifies, it would be the strongest Gulf of Mexico hurricane this late in the calendar year in the satellite era (1966-onwards). pic.twitter.com/WvJFsZzMBD — Philip Klotzbach (@philklotzbach) October 7, 2024

Key Messages from the National Hurricane Center:

1. Damaging hurricane-force winds are expected across portions of the northern coast of the Yucatan Peninsula. A life-threatening storm surge with damaging waves is also likely along portions of the northern coast of the Yucatan Peninsula.

2. There is an increasing risk of life-threatening storm surge and damaging winds for portions of the west coast of Florida beginning Tuesday night or early Wednesday. Storm Surge and Hurricane Watches are now in effect for portions of the west coast of the Florida Peninsula and residents in that area should follow any advice given by local officials and evacuate if told to do so.

3. Areas of heavy rainfall will impact portions of Florida today well ahead of Milton, with heavy rainfall more directly related to the system expected later on Tuesday through Wednesday night. This rainfall will bring the risk of considerable flash, urban, and areal flooding, along with the potential for moderate to major river flooding.

Evacuation orders have begun in western central Florida including parts of Hillsborough, parts of Pinellas, Pasco, Sarasota, Hernando and Manatee counties. More counties will be added over the next 24-48 hours. Florida residents should have their hurricane plan in place, and follow subsequent forecasts and official notices or evacuations. Weather conditions will start to deteriorate for parts of western Florida on Tuesday, with the worst of the weather building early into Wednesday.

As always, only get your weather information from trusted sources. And be prepared to act quickly, if you are in an evacuation zone and are told to leave.

El peligroso huracán de categoría 5 Milton se fortalece, se emiten alertas y se esperan los primeros impactos iniciales para el martes

Lunes 11 a.m.: Milton es ahora un huracán de categoría 5 y seguirá fuerte durante las próximas 24 a 36 horas.Se han emitido vigilancia de marejada ciclónica y huracán para partes de la costa oeste de Florida y, a partir de las 11 AM, las vigilancias de huracán se han extendido a muchos condados del interior. Se ha declarado un estado de emergencia para 51 de los 67 condados de Florida. Milton está aproximadamente a 720 millas SO de Tampa, Florida.

El Centro Nacional de Huracanes dice que Milton todavía se está moviendo hacia el este-sureste a aproximadamente 9 mph. Los modelos globales siguen insistiendo en que Milton girará hacia el noreste pronto a medida que el área de baja presión sobre el noreste del Golfo de México abandone la región. Se espera que Milton sea un huracán importante e impacte a Florida, cansada de huracanes, el miércoles.

Se espera que Milton cruce el estado y provoque impactos generalizados en la costa oeste de Florida primero, luego en los condados del interior y, finalmente, en una gran franja del este de Florida.

Aunque pudiese perder un poco de su fuerza, porque se encontrará con un entorno mucho menos favorable con fuerte cizalladura y aire seco,

Todavía es probable que Milton tenga vientos cercanos a las 125 mph a medida que se acerca a la costa central del Golfo de Florida.

Milton siguirá siendo un huracán grande y poderoso al tocar tierra con peligros que amenacen la vida en la costa y tierra adentro. Se espera que Milton traiga inundaciones peligrosas en muchas partes de Florida esta semana. Se estima que en los próximos días se esperan lluvias de entre 8 y 12 pulgadas en algunas áreas.

Es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta en la que Milton tocará tierra. Pequeñas fluctuaciones al norte o al sur de la trayectoria actual tendrán grandes implicaciones para la llegada a tierra de Milton y sus impactos.

Si bien se anticipa cierto debilitamiento, se espera que Milton se convierta en un huracán más grande (en tamaño) al tocar tierra, con impactos que se extenderán por la mayor parte de Florida a medida que divida el estado.

Mensajes clave del Centro Nacional de Huracanes:

1. Se esperan vientos dañinos con fuerza de huracán en partes de la costa norte de la península de Yucatán. También es probable que se produzcan marejadas ciclónicas potencialmente mortales con olas dañinas en partes de la costa norte de la península de Yucatán.

2. Existe un riesgo creciente de marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos dañinos en partes de la costa oeste de Florida a partir del martes por la noche o la madrugada del miércoles. Las alertas de marejada ciclónica y huracán están vigentes ahora para partes de la costa oeste de la península de Florida y los residentes de esa zona deben seguir los consejos de los funcionarios locales y evacuar si se les indica que lo hagan.

3. Las zonas de fuertes lluvias afectarán partes de Florida hoy mucho antes de Milton, y se esperan fuertes lluvias más directamente relacionadas con el sistema más tarde el martes y hasta la noche del miércoles. Estas lluvias traerán consigo el riesgo de inundaciones repentinas, urbanas y de área considerables, junto con el potencial de inundaciones moderadas a importantes de los ríos.

Han comenzado las órdenes de evacuación en el centro-oeste de Florida, incluidas partes de Hillsborough, partes de los condados de Pinellas, Pasco, Sarasota, Hernando y Manatee. Se añadirán más condados en las próximas 24 a 48 horas. Los residentes de Florida deben tener preparado su plan de huracanes y seguir los pronósticos y avisos oficiales posteriores sobre evacuaciones. Las condiciones meteorológicas comenzarán a deteriorarse en algunas partes del oeste de Florida el martes, y lo peor del tiempo se intensificará a principios del miércoles.

Como siempre, obtenga información meteorológica únicamente de fuentes confiables. Y esté preparado para actuar rápidamente si se encuentra en una zona de evacuación y le indican que debe marcharse.