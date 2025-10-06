© 2025 All Rights reserved WUSF
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
WUSF's Wake Up Call
Our daily newsletter, delivered first thing weekdays, keeps you connected to your community with news, culture, national NPR headlines, and more.
Subscribe

As federal resources for English learners disappear, schools are stepping up

WBUR | By Here & Now Newsroom
Published October 6, 2025 at 12:05 PM EDT

The Trump administration is rolling back support for English language learners by removing federal guidance and resources, and seeking to eliminate all $890 million in federal funding for English language acquisition programs in schools.

Erica Meltzer, a national editor at Chalkbeat, joins us to discuss how schools are stepping in to support English learners.

This article was originally published on WBUR.org.

Copyright 2025 WBUR
Tags
US / WorldHere & Now
Here & Now Newsroom
Thanks to you, WUSF is here — delivering fact-based news and stories that reflect our community.⁠ Your support powers everything we do.
Donate Now