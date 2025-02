Huyeron de la violencia y la pobreza. Ahora, en la Florida, los solicitantes de asilo enfrentan una espera interminable

Nota del editor: En esta historia, no usamos los nombres completos de los solicitantes de asilo para no poner en peligro sus solicitudes de asilo.

A las 4 a.m., solo con la luz de la luna llena, María, su madre y su hija de 1 año, cruzaron a vadeo el Río Grande, una barrera natural entre México y Estados Unidos.

Después de semanas de viaje desde su hogar en Venezuela, las tres finalmente pisaron suelo estadounidense en Del Rio, Texas. Junto con un grupo de otros migrantes, se entregaron a los agentes de la patrulla fronteriza, con la esperanza de solicitar asilo.

"Me dio miedo", dijo María, sin saber si podría proteger a su madre y a su hija durante el viaje.

Pero lo que la reconfortó fue la gente a su alrededor - inmigrantes de varios países que compartían "el mismo sueño".

"Cuando encuentras a tanta gente en tu misma condición, lo hace más fácil", dijo ella.

María y su familia llegaron a Estados Unidos en diciembre de 2021 - al final de un año en el que los encuentros en la frontera sur alcanzaron niveles récord (este link está en inglés). Muchos de ellos, como ella, huyeron de una mezcla de violencia, pobreza e inestabilidad política, arriesgando sus vidas para venir a Estados Unidos a solicitar asilo. La protección les permite permanecer en el país y abre un camino hacia la ciudadanía.

Pero un gran número de solicitantes de asilo pueden no recibirla (este link está en inglés) o al menos esperar años sin saber cuál será el resultado. Más de un millón de personas están esperando su día en la corte de inmigración (este link está en inglés), atrapadas en un retraso histórico.

Pero esa incertidumbre, al menos, viene acompañada de esperanza, algo que María no tenía en Venezuela.

La pandemia de COVID-19 había exacerbado la economía en espiral de Venezuela (este link está en inglés). María, que era contadora, vio cómo los negocios para los que trabajaba cerraban uno por uno. Abrió su propia tienda de artículos de belleza, pero miembros de pandillas le pidieron a ella y a otros dueños de tiendas que pagaran.

"Era como extorsión todo el tiempo", dijo ella.

María ganaba 40 dólares a la semana, apenas lo suficiente para cubrir el costo de la fórmula para bebés de su hija recién nacida. No podía pagar los alimentos ni los medicamentos de su madre. Irse era la única opción, dijo.

"Cuando tienes que empezar a vender cosas de casa... tienes que vender las computadoras o vender los autos para poder mantener la casa, te das cuenta de que no va a ser mejor", dijo ella.

María tenía parientes en el área de Tampa Bay y puso la mira en Estados Unidos. En su viaje, pagó a contrabandistas (este link está en inglés), funcionarios de inmigración y agentes de la ley para que la dejaran avanzar hacia el norte. A veces no podía distinguir la diferencia entre ellos.

"Te piden dinero, te lo piden todo el tiempo, y esa es la parte aterradora", dijo ella.

Más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, lo que la convierte en una de las crisis de desplazamiento más grandes del mundo (este link está en inglés). La mayoría han escapado a países latinoamericanos vecinos como Colombia, Perú, Brasil y Chile.

Pero cerca de 550,000 se han establecido en Estados Unidos, y Florida es uno de los principales destinos (este link está en inglés). El área metropolitana de Tampa Bay-St. Petersburg-Clearwater alberga una de las comunidades venezolanas más grandes.

Nancy Guan / WUSF Alfonsina, la hija de cuatro años de María, se sienta en un círculo con otros niños mientras un voluntario lee un libro ilustrado. María y su madre están allí para asistir a un taller organizado por el Hispanic Services Council en la Christ Presbyterian Church de Tampa.

A su llegada a Tampa, María y su madre solicitaron asilo. Por ley, deben presentar su solicitud dentro del año siguiente a su ingreso a Estados Unidos. Y, después de 150 días, María pudo solicitar un permiso de trabajo y comenzar a ganarse la vida para su familia.

Pero tres años después, aún no ha visto a un juez de inmigración. Ni siquiera tiene una fecha de audiencia.

Típicamente, a quienes llegan a la frontera se les entrega un Aviso de Comparecencia en la corte, lo que indica que han sido puestos en procedimientos de deportación. Su solicitud de asilo se utiliza entonces como defensa (este link está en inglés) contra su deportación. Pero en medio de una afluencia de llegadas, algunas personas (este link está en inglés) como María no fueron asignadas a una comparecencia inicial en la corte.

En la oficina de inmigración de Tampa, María dijo que se desplazaba sin cesar por el portal buscando una cita.

"Me desplazo, me desplazo, me desplazo y 2040 y no pude encontrar una cita... y llegarás a 2050 y no encontrarás", dijo María. "Es como una lotería".

Por el momento, María está en el limbo. Cuando le preguntó a los funcionarios de inmigración qué hacer, le dijeron:

"Bueno, aún no estás en el sistema, pero estás aquí. Te permiten estar aquí", recuerda que le dijeron, "así que solo tienes que ser bueno y apreciar todo al menos".

María dijo que cree en el proceso y que solo tiene que ser paciente. Por ahora, encontró trabajo en una imprenta en St. Petersburg. Su hija irá al jardín de infantes el próximo año, y finalmente está consiguiendo un audífono para su madre, una tarea que era casi imposible en Venezuela.

"Esta es la clase de vida que quiero para mi familia ahora mismo", dijo ella.

Solo puede esperar también para el futuro.



Un sistema roto

Una espera interminable es la realidad para muchos solicitantes de asilo.

Florida, que tiene cortes de inmigración en Orlando y Miami, encabeza la nación en el retraso, con aproximadamente 178,000 casos pendientes. Tomará alrededor de cuatro años antes de que los solicitantes de asilo incluso vean a un juez de inmigración, a la par del promedio nacional, según el Transactional Records Access Clearinghouse (este link está en inglés) de la Universidad de Syracuse.

Jean Espinoza, un abogado de inmigración en Lakeland, recuerda una época en que el aplastante retraso no existía.

Nancy Guan / WUSF El abogado de inmigración de Lakeland, Jean Espinoza, dijo que no hay suficientes oficiales, abogados y jueces para resolver el actual retraso en las cortes de inmigración y las oficinas de asilo.

Nancy Guan / WUSF Documentos con información sobre el retraso en los tribunales están fijados en un tablero de anuncios en la oficina de Jean Espinoza. El abogado de inmigración de Lakeland recuerda una época en que el aplastante retraso en las solicitudes de asilo no existía.

"Antes de 2010 [si usted] solicita asilo, obtendrá su entrevista en tres o cuatro meses. Su objetivo era entrevistarlo antes de la ventana de cinco meses", dijo Espinoza.

Pero desde entonces, las solicitudes de asilo han aumentado de manera bastante constante, salvo una caída en 2021 tras la disminución de la migración debido a la pandemia de COVID-19. Pero al año siguiente, las nuevas solicitudes se dispararon (este link está en inglés) a un récord de 256,000, más de siete veces el número en 2010.

Translation from the image above:



Retraso en los casos de asilo de la Corte de Inmigración

El número de casos de asilo pendientes en la corte de inmigración ha aumentado sustancialmente a lo largo de los años.

Casos pendientes

Los datos recopilados por el Transactional Records Access Clearinghouse incluyen casos defensivos y casos afirmativos que fueron remitidos a los tribunales después de ser rechazados por el USCIS. No incluye los casos afirmativos que esperan ser escuchados por un oficial de asilo con el USCIS.

Las razones por las que las personas vienen a Estados Unidos en números récord (este link está en inglés) son complicadas. Muchos huyen de crisis humanitarias causadas por trastornos políticos, desastres naturales y pobreza. Debido a que existen pocas vías legales hacia el país, muchos de esos migrantes buscan ingresar al país a través del proceso de asilo (este link está en inglés).

Para sofocar el aumento que está presionando la frontera y abrumando al sistema de inmigración, el gobierno de Biden introdujo restricciones severas en junio(este link está en inglés), prohibiendo a la mayoría de los que cruzan la frontera entre puertos de entrada, como lo hizo María, solicitar asilo.

Desde entonces, ha provocado una caída en los nuevos casos en la corte de inmigración (este link está en inglés). Pero a menos que haya una reforma migratoria integral, las políticas de disuasión son una solución provisional que no dura mucho y no abordan las causas fundamentales de la migración, según abogados y defensores (este link está en inglés) de la inmigración.

"Ni siquiera sé cómo van a resolver este problema de retraso porque no hay suficientes oficiales, no hay suficientes jueces, no hay suficientes abogados privados", dijo Espinoza, "Quiero decir, ese sistema simplemente se ha derrumbado".



'Todo está destruido, roto'

Uno de los clientes de Espinoza, Lisandro, recibió asilo en 2023. Lo llama una bendición.

No usamos el nombre completo de Lisandro porque todavía tiene familiares en Venezuela, que podrían enfrentar persecución.

Lisandro era un exitoso ingeniero mecánico que trabajaba en la industria petrolera, fuente de la otrora próspera economía del país antes de que el régimen autoritario tomara el poder. Vio cómo instituciones como su alma mater, la Universidad de Zulia (este link está en inglés), caían en ruinas. Los apagones eléctricos a nivel nacional (este link está en inglés) sumieron a los venezolanos en períodos de oscuridad. La gente temía salir por la noche y correr el riesgo de ser robada o secuestrada.

Lisandro publicaba con frecuencia sus críticas al gobierno en las redes sociales.

"Mis ideas, a mi manera, no quiero cambiar eso. Nunca", dijo Lisandro.

Pero expresar oposición puede costarle la vida (este link está en inglés). Un día, un amigo del ejército lo alertó: su nombre circulaba entre los que trabajaban para el presidente Nicolás Maduro. Fue entonces cuando él y su familia decidieron irse.

"Solo una maleta por persona y huir a Estados Unidos", dijo. "Dejamos todo atrás".

Volaron a Miami con una visa de turista, obtenida antes de que Estados Unidos cerrara su embajada en Venezuela en 2019 (este link está en inglés) cuando las relaciones diplomáticas entre los dos países se deterioraron.

Al establecerse en el área de Orlando, Lisandro y su familia solicitaron asilo, detallando el miedo y la represión política que experimentaron en su país de origen. Tres años después, se les concedió el alivio.

Con el asilo, Lisandro y su familia pueden solicitar una tarjeta verde después de un año para convertirse en residentes permanentes legales.

Entre lágrimas, Lisandro contó cómo algunos miembros de su familia no tuvieron tanta suerte. Un cuñado se había ahorcado para escapar de las amenazas y el escrutinio del gobierno. Algunos de sus familiares que también habían llegado a Florida han estado esperando una respuesta a su solicitud de asilo durante nueve años.

No está seguro a qué volverían. Todo en ese país "está destruido, está roto", dijo Lisandro.

"Necesitaba una vida mejor para mi familia", dijo. "Estados Unidos es ese lugar. Amo a Estados Unidos".



Mientras esperan, construyen una vida aquí

En los pasillos de la Iglesia Presbiteriana Central de Cristo en Tampa, los niños corren unos tras otros en un juego de etiquetas y gritan en español. Sus padres se sientan en mesas, comiendo una comida de paleta de cerdo, plátanos y arroz preparada por una organización sin fines de lucro local.

El Hispanic Services Council organiza un taller semanal para familias de habla hispana, enseñándoles cómo navegar por el sistema escolar público, la atención médica y los servicios sociales.

Esta comunidad ha crecido a lo largo de los años, en parte debido a la inmigración del extranjero.

Edgar está aquí con su hijo, nuera y nieto. Era un ex profesor universitario que huyó de Venezuela en 2018 cuando el gobierno comenzó a reprimir las protestas del sindicato de docentes de la escuela.

Pudo ingresar a Estados Unidos con una visa de turista y solicitar asilo, que aún está esperando. Sin embargo, mientras tanto, Edgar pudo recibir el Estatus de Protección Temporal (este link está en inglés) o TPS, una designación que le permite permanecer en los Estados Unidos temporalmente debido a las condiciones en el país de origen de una persona.

Con esa protección, Edgar pudo traer a la familia de su hijo a Estados Unidos este febrero a través de la libertad condicional, que les permite permanecer hasta dos años.

Eso trajo alivio, dijo. Su nieto Matías, de cinco años, necesitaba tratamiento médico para una condición genética. Pero en Venezuela, solo la prueba de diagnóstico habría costado diez meses de salario. Aquí en Tampa, Edgar y su hijo, Edwin, un ex ingeniero, pudieron encontrar trabajo como electricistas y pagar los gastos médicos de Matías.

Nancy Guan / WUSF Edgar sostiene a su nieto Matías en una de las salas de la iglesia, donde las familias pueden venir a elegir ropa donada.

Pero sin algo más estable, dijo Edgar, nada está garantizado.

"Es temporal, todo temporal", dijo Edgar en español. "El gobierno [de EE. UU.] puede cambiar, la política y las leyes pueden cambiar".

Él y más de 240,000 venezolanos más con TPS dependen de si el Departamento de Seguridad Nacional decide extender la designación, que actualmente finaliza en 2025.

Edwin y su esposa dicen que esperan quedarse en Estados Unidos más tiempo con visas de trabajo, pero no están seguros de si eso se concretará.

Translation from the image above:



Retraso en los casos de asilo afirmativo

Los casos de asilo afirmativo enfrentan su propio retraso de más de 1 millón. Aquellos que no están en procedimientos de deportación (como Edgar y Lisandro, que vinieron con visas de turista) presentaron una solicitud de asilo afirmativo. Su caso es decidido primero por un oficial de asilo de USCIS. Si se deniega, el caso generalmente se remite a la corte de inmigración, que ya está abrumada.

Los datos se toman del informe de julio de 2024 de la OIG del DHS. Algunas cifras son estimaciones.

Gráfico: Nancy GuanFuente: Oficina del Inspector General del DHSObtener los datosCreado con Datawrapper

Mientras Edgar espera que su caso de asilo avance en el sistema, le preocupa el resultado de las elecciones presidenciales de este otoño y cómo las políticas y el cumplimiento de la inmigración pueden cambiar bajo una nueva administración.

"Está muy claro quién está y quién no está a favor de la comunidad latina", dijo.

Las decisiones de asilo dependen de muchos factores, incluidos los detalles del caso de una persona y la interpretación del oficial o juez de la corte sobre si cumple con el umbral establecido en la ley de asilo (este link está en inglés). Pero las tasas de concesión de asilo también , Donald Trump, las tasas de concesión de asilo cayeron significativamente (este link está en inglés).

Edgar besó la frente de Matías. Lo más importante es ver a su familia junta, dijo.

En los seis años que estuvieron separados, se perdió el nacimiento de su nieto en Venezuela, algo de lo que siempre se arrepentirá. Ahora, sosteniéndolo en sus brazos, dijo que no puede soportar la idea de perderse nada más.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.