Residentes de Florida comparten los impactos de la crisis de condominios del estado

Algunos propietarios de condominios de Florida están luchando con las consecuencias no deseadas de una legislación destinada a proteger (este link está en inglés) a las personas de edificios inseguros.

Las leyes se aprobaron después del colapso en el 2021 del condominio Champlain Towers South en Surfside (este link está en inglés), que causó la muerte de 98 personas.

Las asociaciones de condominios existentes antes del 1 de julio de 2022 tuvieron hasta finales de 2024 para llevar a cabo un estudio de reserva de integridad estructural, que determinaría cuánto dinero debería reservar el complejo para cubrir futuras reparaciones. La ley (este link está en inglés) también exigió inspecciones de hitos en todos los edificios de condominios de más de tres pisos o con más de 30 años de antigüedad.

"[La legislación] realmente puso a muchas juntas y propietarios de condominios en una situación difícil para financiar estas reparaciones", dijo Linda McDowell, presidenta de Pinellas Harbor Greens Condo Association.

AP El colapso del edificio Champlain Towers South en Surfside en el 2021 causó la muerte de 98 personas. Las leyes aprobadas después del colapso exigen "inspecciones de hitos" de los edificios más antiguos y estudios de "reserva de integridad estructural" para determinar cuánto dinero deben reservar las asociaciones de condominios para futuras reparaciones importantes.

Ahora, algunos propietarios de condominios están luchando para pagar tarifas más altas para que sus edificios cumplan con las normas. En algunos complejos, hay poco trabajo por hacer. Pero otros han tenido años de mantenimiento deficiente e infraestructura envejecida que las comunidades ahora tienen que abordar de una vez.

Los legisladores de Florida presentaron este año una legislación que podría aliviar algunas de esas cargas de costos y aclarar las reglas sobre las inspecciones.

Una medida en la Cámara de Representantes (HB 913) (este link está en inglés) fue aprobada el miércoles. Una iniciativa de ley en el Senado (SB 1742) (este link está en inglés) estaba programada para una votación completa el jueves, pero la cámara decidió posponerla.

Si bien ambas medidas aumentarían la transparencia de la junta de condominios y darían a las asociaciones más flexibilidad para administrar sus finanzas, tienen enfoques diferentes sobre cómo hacerlo. El gobernador Ron DeSantis ha expresado previamente su apoyo a la legislación del Senado, al tiempo que critica la versión de la Cámara. Las cámaras tendrían que resolver sus diferencias, y la sesión está programada actualmente para finalizar el 2 de mayo.

Florida es un destino de jubilación conocido y los condominios son una opción de vivienda popular (este link está en inglés) para muchos adultos mayores.

"Muchas de las comunidades aquí, tradicionalmente, son personas mayores, jubilados de más de 55 años con ingresos fijos", dijo McDowell.

Chris Kelly es el administrador de la comunidad de Stone's Throw Condominiums en St. Petersburg. Él informa a los propietarios sobre lo que deben pagar para cubrir las evaluaciones.

Meghan Bowman / WUSF Chris Kelly es el administrador de la comunidad de Stone's Throw Condominiums en St. Petersburg, Florida.

Y dijo que los aumentos son "una de las mayores crisis" que impactan a los floridanos mayores que viven con ingresos fijos.

"He escuchado algunas quejas donde [los propietarios] dijeron que los legisladores tal vez fueron demasiado lejos, demasiado rápido con algunas de estas cosas", dijo Kelly.

Un estudio del Florida Policy Project (este link está en inglés) encontró que muchos propietarios de condominios no pueden pagar los aumentos de las tarifas.

"Como resultado de las inspecciones y evaluaciones, algunos propietarios pueden enfrentar el desalojo, o el edificio podría ser condenado", señaló el estudio.

Reacciones de los propietarios de condominios

Una de las principales preocupaciones para la propietaria de un condominio, Lynda Bablin, es la incertidumbre de las tarifas que se le evaluarán para las reparaciones.

"Porque eso es algo que no se puede controlar", dijo. "¿Sabe cuáles serán esas tarifas de evaluación? ¿Es algo que la gente puede pagar? ¿Cuál es el cronograma para pagar estas evaluaciones?"

Bablin es la tesorera de la junta de su condominio en St. Petersburg. Dijo que ha oído hablar de evaluaciones de edificios que necesitan reparaciones que cuestan cientos de miles de dólares, y son los propietarios quienes pagan la cuenta.

"Hay varios complejos donde se les ha dicho a los propietarios que sí están teniendo dificultades con las cuotas de su HOA ahora —porque mucha gente tiene ingresos fijos—, así que, si están teniendo dificultades ahora con las cuotas de su HOA, tal vez quieran vender", comentó.

David Reid, propietario de un condominio en Júpiter, calificó las leyes de condominios posteriores al colapso como una "reacción instintiva".

"Nuestras tarifas han aumentado drásticamente y nuestros servicios disminuyeron", dijo.

Dijo que la seguridad es importante para él, pero cree que algunos de los pasos que su edificio ha tenido que tomar para cumplir con la ley son innecesarios.

Su familia puede cubrir el costo, dijo Reid. Pero no todos los propietarios de condominios están en la misma situación.

Meghan Bowman / WUSF Paola Premuda Conti es dueña de un condominio en St. Petersburg, Florida. Recientemente consiguió un segundo trabajo para ayudar a pagar las tarifas aumentadas.

"Estamos pidiendo ayuda a gritos"

Paola Premuda Conti se mudó a su condominio en St. Petersburg en el 2023. Ella es una profesora asociada en el Centro de Apoyo de la Universidad de Troy en Tampa y acaba de conseguir un segundo trabajo para ayudar a cubrir las cuotas de su unidad.

"Estoy pensando que tal vez necesite conseguir un compañero de cuarto para asegurarme de no preocuparme por [el dinero] todo el tiempo", dijo.

Sus cuotas han aumentado en aproximadamente $300 al mes desde que se mudó, dijo. Conti comentó que le encanta la zona, la gente y el clima, pero si los costos siguen subiendo, podría considerar vender e irse del estado por completo.

Algunos propietarios de condominios, como Pamela Rose en Lauderhill, han tenido que renunciar a otras necesidades para pagar los mayores gastos de subsistencia.

Rose compró su condominio en el 2023. Desde entonces, dijo que las cuotas de su HOA se han disparado. Y en el último año, ha tenido que pagar más de $10,000 en cuotas de evaluación.

"Mi preocupación es que parece que vamos a perder nuestra propiedad, y estoy llorando", ella dijo.

La vecina de Rose, Virginia D. Jackson, ha tenido experiencias similares.

"Soy soltera. Tengo un solo cheque. Pago una hipoteca", dijo. "Ni siquiera tengo dinero para comprar comida".

Jackson dijo que cuando planteó sus preocupaciones en una reunión reciente de condominios, el presidente de la junta le dijo: "Si no puede permitirse vivir aquí, necesita mudarse".

WUSF se comunicó con la junta de condominios y no ha recibido respuesta.

Rose y Jackson dijeron que quieren más información del condominio sobre a dónde va su dinero.

El proyecto de ley de condominios de la Cámara aumentaría la transparencia de las asociaciones de condominios al exigir que las juntas presenten informes financieros y divulgaciones oportunas a los propietarios. También impondría sanciones a los miembros de la junta que violen las regulaciones.

"¿Cómo podemos vivir así?", dijo Rose.

Tanto ella como Jackson dijeron que viven con ingresos fijos.

"¿Cómo se pueden pagar [los gastos más altos] con el Seguro Social? Esto es lo que estamos gritando. Estamos pidiendo ayuda a gritos", dijo Rose.

