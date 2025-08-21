Líderes demócratas estatales y expertos legales expresan preocupación sobre la aplicación de la ley de inmigración en reunión comunitaria

Más de 100 personas asistieron a un foro de inmigración el martes por la noche en el histórico Cuban Club de Ybor City.

El evento fue organizado por una coalición de grupos liderados por demócratas y transmitido en vivo en la página de Facebook del Caucus Demócrata Hispano del Condado de Hillsborough.

Entre los panelistas se encontraban abogados de inmigración, representantes estatales y líderes comunitarios.

Discutieron los impactos de lo que, según ellos, son tácticas extremas de aplicación de la ley de inmigración bajo la administración Trump.

La Representante demócrata de EE. UU., Kathy Castor, cuyo distrito incluye Tampa, se pronunció en contra de los esfuerzos de deportación masiva.

"Durante los últimos siete meses, [ha sido] caso tras caso atroz de personas que siguen la ley y que están aquí legalmente y que aún están siendo detenidas", dijo Castor.

La inmigración se ha convertido en la mayor parte del trabajo en su oficina, dijo.

Castor mencionó a Heidy Sánchez, una madre cubana que fue separada de su hija de 1 año (este link está en inglés) durante un control de inmigración.

A Sánchez se le había permitido permanecer en EE. UU. porque Cuba no estaba aceptando a sus nacionales en el momento en que estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. Personas como ella, sin antecedentes penales, eran consideradas de baja prioridad para la deportación.

La administración decidió hacer cumplir su orden de deportación mientras Sánchez trabajaba para obtener su green card con su esposo, quien es ciudadano estadounidense.

"¿No es repugnante que pinten a todos los inmigrantes como criminales?", dijo Castor, "Creo que su comportamiento es mucho más criminal".

LEA TAMBIÉN: Deportado de Tampa, solicitante de asilo venezolano relata su tiempo en la mega-prisión de El Salvador (este link está en inglés)

El exdiputado republicano David Jolly, quien se postulará para gobernador el próximo año como demócrata, también se pronunció.

"La inmigración se ha presentado a la nación como un problema de criminalidad, y está mal", dijo Jolly.

Las estadísticas muestran que ICE está arrestando a más y más personas sin cargos ni condenas penales (este link está en inglés).

"Debemos atrevernos a defender valores que, a veces, son políticamente impopulares en ciertos ciclos electorales", dijo Jolly. "Yo fui parte de un Partido Republicano que creía en un camino hacia el estatus legal o un camino (este link está en inglés) hacia la residencia legal. Todo eso ha cambiado en los últimos 10 años".

Jolly también criticó al estado por exigir que las agencias policiales locales participen en la aplicación de la ley de inmigración.

Florida lideró la nación en cuanto a acuerdos 287(g), que crean asociaciones entre los oficiales locales y ICE (este link está en inglés).

El programa permite que las fuerzas del orden locales lleven a cabo ciertas tareas de inmigración, como detener a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente para agentes federales de inmigración.

"Nuestros alguaciles, nuestros jefes, les dirán que tienen una gran preocupación de que se les pida que participen en actividades policiales que violan el debido proceso de las personas", dijo Jolly.

Los panelistas durante toda la noche expresaron que la violación de los derechos al debido proceso era una preocupación importante.

"En inmigración, tienes derecho a presentarte ante un juez de inmigración. Tienes derecho a que te digan por qué se te privará de tu libertad", dijo Danielle Hernández, abogada de inmigración con sede en Tampa.

Una orden ejecutiva implementada en enero revirtió ese proceso para ciertos inmigrantes indocumentados.

Aquellos que no pueden probar que han estado en EE. UU. durante al menos dos años y entraron al país entre puertos de entrada, o sin autorización, pueden ser sometidos a una expulsión acelerada. Eso significa que podrían ser deportados en tan solo un día (este link está en inglés) sin una audiencia en la corte de inmigración u otra comparecencia ante un juez de inmigración.

"Cualquiera que haya entrado después de abril de 2023 es un blanco fácil para absolutamente cualquier arresto", dijo Hernández. "Pueden ir a la corte, cancelar su asilo, terminar sus procedimientos de asilo y arrestarlos afuera".

Hernández enfatizó que entrar por la frontera sin autorización es una infracción civil (este link está en inglés). Sin embargo, quienes reingresan sin permiso pueden enfrentar cargos penales.

Muchas veces, los inmigrantes son tomados por sorpresa cuando son detenidos en sus controles, dijo Hernández.

"Los autos se quedan estacionados afuera porque la gente conduce y espera poder irse", dijo ella.

En febrero, Frengel Reyes, un solicitante de asilo venezolano que vive en Tampa, fue detenido en la oficina de ICE de Tampa (este link está en inglés) mientras su esposa lo esperaba en el estacionamiento.

Reyes fue uno de los 200 hombres o más enviados a la mega prisión de El Salvador después de ser acusados de tener vínculos con pandillas. Fue liberado recientemente como parte de un intercambio de prisioneros (este link está en inglés) entre EE. UU. y Venezuela.

La ACLU y Democracy Forward están impugnando las acciones de la administración (este link está en inglés), argumentando que a los detenidos no se les dio la oportunidad de impugnar sus deportaciones.

El exsenador estatal José Javier Rodríguez, demócrata que se postula para fiscal general de Florida en 2026, dijo que la administración está utilizando la "crueldad y la anarquía como herramienta de aplicación de la ley de inmigración".

"Hay una razón por la que el debido proceso es para todos, porque si no es para todos, no es para nadie", dijo Rodríguez.

LEA TAMBIÉN: En Sarasota, la familia de una mujer pide su liberación de la detención de ICE en Texas (este link está en inglés)

El abogado de inmigración Hernando Bernal Jr. dijo que las condiciones para los detenidos se han vuelto más caóticas. Él y Hernández dijeron que sus clientes han pasado días o incluso semanas sin saber dónde está detenido su familiar.

"Deliberadamente trasladan a las personas por todo el país lejos de sus grupos de apoyo, de sus familias y de sus abogados", dijo Bernal.

Patrick Manteiga, editor del periódico trilingüe La Gaceta de tercera generación, se hizo eco de sus sentimientos.

"Esta administración lo está haciendo de la manera más cruel e inusual posible. ... Quieren que aceptemos este trato severo", dijo Manteiga.

Manteiga dijo que la "forma aislada en que obtenemos noticias" ha creado "dos Américas muy diferentes y dos opiniones muy diferentes de los inmigrantes".

El evento fue organizado por una coalición de grupos liderados por demócratas: el Caucus Demócrata Hispano del Condado de Hillsborough, el Caucus Demócrata Judío del Condado de Hillsborough, el Caucus Demócrata LGBTQ+ del Condado de Hillsborough, el Caucus Demócrata Caribeño del Condado de Hillsborough, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y la Sociedad de Hillsborough.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.