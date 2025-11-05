Panel del Senado de Florida aprobó por estrecho el proyecto de ley que permite demandas por muerte injusta de fetos

Legisladores de Florida están considerando legislación que permitiría a los padres presentar demandas por muerte injusta debido a la pérdida de un feto.

La propuesta implicaría a un feto en cualquier etapa de desarrollo: "De la misma manera en que se permitiría a los padres recuperar [indemnización] en caso de la muerte injusta de un hijo menor", dijo la senadora Erin Grall, republicana por Vero Beach.

Grall es la patrocinadora del proyecto de ley, SB 164 (este link está en inglés), que un panel del Senado aprobó por estrecho margen el martes. Aún le queda un largo camino por recorrer en el Capitolio de Florida, al igual que a la versión de la Cámara de Representantes de la legislación, HB 289 (este link está en inglés).

Legislación similar ha fracasado (este link está en inglés) en los últimos dos años.

El proyecto de ley establece que no se puede interponer una acción por muerte injusta contra la madre. También dice lo mismo para los proveedores médicos por la "atención médica lícita proporcionada en cumplimiento con el estándar de cuidado de atención", incluyendo lo relacionado con las "tecnologías de reproducción asistida".

Los demócratas dijeron que el proyecto de ley era demasiado amplio y podría abrir la puerta a un aluvión de demandas.

Les preocupaba que pudiera ser utilizado por los padres para atacar a amigos o familiares que ayuden a una madre a conseguir un aborto. Estaban preocupados de que una presión similar también pudiera ejercerse sobre el campo médico.

"Parece un proyecto de ley benigno de responsabilidad civil, pero realmente no creo que lo sea", dijo la líder demócrata del Senado, Lori Berman, de Delray Beach. "Creo que tendrá efectos muy, muy adversos en nuestros médicos. Conducirá a más demandas".

Grall estuvo en desacuerdo con Berman: "Esto codificaría y dejaría en claro nuestra Ley de Muerte Injusta que, de hecho, estos niños están cubiertos si fallecen por culpa de otra persona", dijo.

Ambos demócratas presentes en la reunión del martes votaron en contra de la legislación. Pasó el Comité Judicial del Senado por un voto de 5-4.

Dos republicanos también votaron en contra del proyecto de ley, incluida la senadora Kathleen Passidomo, republicana por Naples. Esto demuestra que el proyecto de ley está nuevamente en peligro, ya que Passidomo es la presidenta del Comité de Reglas del Senado.

Ella se negó a comentar después de la reunión.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.