Demócratas de Florida tachan la venta de mercancía de 'Alligator Alcatraz' como 'diabólica'

El centro de detención de inmigrantes del sur de Florida, apodado "Alligator Alcatraz", ha recibido el rechazo de grupos ambientalistas y de la tribu Miccosukee. Una demanda (este link está en inglés) sobre el impacto del lugar aún está activa.

Antes de la inauguración oficial de las instalaciones en julio, el Partido Republicano de Florida anunció en X que empezaría a vender mercancía (este link está en inglés) con el nombre de la marca.

Evan Power, presidente del Partido Republicano de Florida (este link está en inglés), dijo que el partido ha vendido más de 125,000 dólares en mercancía con el nombre del centro de detención, y que a la base republicana le está "encantando".

Meghan Bowman / Florida GOP Website Los artículos a la venta en el sitio web del Partido Republicano de Florida incluyen camisetas, gorras y "koozies" con la marca "Alligator Alcatraz".

En el sitio web del Partido Republicano de Florida (este link está en inglés) se venden camisetas, gorras y "koozies" con la marca "Alligator Alcatraz". Otras mercancías a la venta incluyen artículos de la Agencia de Supervisión Fiscal de Florida, o FAFO, "Gulf of America" y varios artículos de apoyo al presidente Donald Trump.

"Nuestra base está entusiasmada con la idea de responsabilizar a los ilegales, las deportaciones y de controlar el tema de la inmigración", dijo. "Y entonces fue solo (un) nombre divertido, una onda divertida. Propusimos algunas ideas, y se vendieron y se volvieron locas".

Power dijo que todos los artículos se imprimen bajo pedido y ayudan al partido a recaudar dinero para su misión principal: el registro de votantes y la participación de los mismos.

"La gente lo entiende, y creo que, ya sabes, al final del día, es un panorama más amplio de hacia dónde vamos con nuestra política de inmigración, que es que queremos tener una Florida segura que esté libre de extranjeros criminales ilegales", dijo.

Pero la presidenta del Partido Demócrata de Florida (este link está en inglés), Nikki Fried, no está de acuerdo. Dijo que el Partido Republicano está ganando dinero con el sufrimiento de la gente.

"Es la crueldad de todo, y es una lástima que nuestra sociedad haya llegado a un punto en el que es tan divisiva que los republicanos sienten que pueden sacar este tipo de mercancía y venderla, diabólico que se les haya ocurrido, y peor aún que la gente realmente la esté comprando", dijo Fried.

"No está creando una sociedad civilizada. Está creando una construida sobre la división, la crueldad y el caos", agregó.

La tienda en línea (este link está en inglés) del Partido Demócrata también tiene mercancía a la venta. La mayoría de los artículos están impresos con el nombre del partido o animan a la gente a votar.

Meghan Bowman / Florida Democratic Party El Partido Demócrata de Florida vende mercancía con su marca y otros artículos que animan a la gente a votar.

"Vender mercancía con la idea de que una de esas personas pueda escapar y ser devorada por un cocodrilo. Este es el padre, hermano, hijo, madre de alguien... son las personas que han estado limpiando sus casas y cortando su césped", dijo Fried. "Para los republicanos de Florida, se trata de la crueldad".

