Investigación por fraude académico provoca reestructuración en la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough

Seis miembros del personal de mando de la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough han renunciado o han sido despedidos por hacer trampa en trabajos académicos.

El alguacil Chad Chronister dijo durante una conferencia de prensa el lunes que una investigación reveló que habían solicitado a otra persona que completará las tareas por ellos.

"La confianza del público depende de la certeza de que somos honestos, transparentes y estamos dispuestos a rendir cuentas cuando fallamos", declaró. "Estas acciones representan un lapso en el juicio. Y un incumplimiento de los más altos estándares profesionales y éticos a los que la policía debe adherirse".

Chronister mencionó que la investigación comenzó cuando recibieron un soplo de que uno de sus principales comandantes quien obtuvo ayuda externa para completar los cursos académicos. Luego, lanzó una investigación a nivel de toda la agencia, la cual reveló trampas por parte de otros altos funcionarios.

Estos incluyen a dos coroneles, tres capitanes y un ex jefe adjunto (former chief deputy).

"Lo que ocurrió aquí no se debió a una falta de capacidad o de atención. Fue un atajo, un momento de mal juicio, una elección que, si bien fue incorrecta, no fue maliciosa", afirmó.

Los despidos y las renuncias han implicado que gran parte del personal de mando del alguacil tuviera que ser reorganizado, con varias otras personas ascendidas para cubrir esas vacantes.

Quienes presentaron sus renuncias fueron el ex jefe adjunto Anthony Collins, los coroneles Michael Hannaford y Chris Rule, y la capitana Lori Rivera.

Además, los capitanes Zuleydis Stearns y Marvin Johnson optaron por no renunciar y fueron despedidos.

La investigación interna también encontró que los miembros del personal de mando solicitaron trabajos a Robert Roush, quien residía en New Hampshire.

Chronister dijo que también descubrieron varios casos de agentes que realizaban trabajos fuera de horario durante sus horas de trabajo normales.

"Esta investigación comenzó cuando nos enteramos de que un miembro de nuestra oficina recibió asistencia externa para completar los cursos académicos que se les exigía realizar por sí mismos", explicó. "Al enterarme de esta mala conducta y de que podría involucrar a empleados adicionales, inmediatamente lancé una investigación a nivel de toda la agencia, y esta búsqueda reveló que más personal estaba involucrado".

Chronister enfatizó que los involucrados eran buenas personas que tuvieron un lapso en el juicio.

"Son líderes respetados, profesionales condecorados y seres humanos compasivos, madres, padres, esposos y esposas, que colectivamente han pasado décadas protegiendo y sirviendo a nuestra comunidad", dijo Chronister. "Han respondido a emergencias en medio de la noche, han consolado a víctimas de la tragedia, han tendido puentes con nuestra comunidad y han asesorado a incontables agentes jóvenes. Sus registros están llenos de ejemplos de coraje, sacrificio y honor".

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.