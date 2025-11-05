¿Podría Florida perder algunos de sus 67 condados?

El último condado de Florida se creó hace un siglo, cuando el condado de Gilchrist fue tallado del de Alachua.

Desde entonces, Florida ha tenido 67 condados, con solo pequeños ajustes fronterizos ocasionales.

Sin embargo, al discutir posibles cambios en el impuesto a la propiedad en el programa The Florida Roundup de WLRN (este link está en inglés), el presidente de la Cámara, Daniel Perez, cuestionó si algunos cambios radicales podrían ser necesarios.

"Tendría que asumir que algunos de estos condados muy, muy pequeños dependen de sus impuestos a la propiedad", dijo a fines de octubre.

"Voy a hacer de abogado del diablo aquí", continuó. "¿No deberían existir algunos de estos condados? ¿Tenemos demasiados condados? ¿Deberían combinarse algunos de ellos? No sé. No tengo idea. No estoy diciendo ni sí ni no, pero esas son las preguntas que me estoy haciendo".

El portavoz de Perez no respondió a las preguntas de seguimiento. Un portavoz del presidente del Senado, Ben Albritton, declinó comentar sobre sus pensamientos acerca de estas preguntas.

Los representantes del gobernador Ron DeSantis, quien ha estado pidiendo a gritos (este link está en inglés) recortes en el impuesto a la propiedad, tampoco respondieron.

No ha habido rumores en el Capitolio y mucho menos legislación sobre cambios tan radicales en el mapa de Florida (a menos que se esté hablando del mapa congresional del estado, lo cual es otra historia completamente distinta (este link está en inglés)).

Pero, cuando fueron contactados por WUSF, los representantes de condados no se quedaron callados sobre sus pensamientos acerca de la consideración de la fusión.

Cragin Mosteller de la Asociación de Condados de Florida (Florida Association of Counties) dijo que las preguntas de Perez generan muchas más.

"Simplemente tienes muchas cosas que analizar, como qué condados se fusionarían. ¿Por qué deberían fusionarse?", dijo ella. "¿Cómo se dividen los servicios para que todos obtengan los mismos servicios que necesitan o que son requeridos para la seguridad y el cuidado y el agua y todas esas cosas? ¿Qué pasa con la deuda?"

El comisionado del condado de Okeechobee, Terry Burroughs, dijo que aprecia que el presidente de la Cámara piense "fuera de la caja", pero agregó que sus residentes "se rebelarían contra esa situación".

Él cree que chocaría con el orgullo de los residentes locales – además con la practicidad.

"Tus necesidades en un condado rural son muy diferentes a las de un condado urbano grande", dijo. "Y entonces, una vez que te transfieren a un condado urbano, simplemente te pierdes en la mezcla".

El comisionado Ralph Thomas estuvo de acuerdo. Él representa al condado de Wakulla, un área rural cerca de Tallahassee. Al igual que el condado de Okeechobee, que se encuentra en el centro-sur de Florida junto al gran lago que lleva su nombre, Wakulla es considerado "con limitaciones financieras" (este link está en inglés).

"Si ahora somos de alguna manera una carga financiera, ¿diría el condado de Leon, 'Oh, bueno, cargaremos con la carga de Wakulla'?", dijo. "A sus ciudadanos tampoco les va a gustar".

Luego están las 'propuestas' tributarias

La Cámara de Representantes de Florida ha dado a conocer una lista de propuestas (este link está en inglés) destinadas a reducir el impuesto a la propiedad del estado.

En The Florida Roundup, Perez enfatizó que la legislación (este link está en inglés) estaba destinada a iniciar una conversación sobre el impuesto.

El Senado ha sido más reservado sobre lo que podría apoyar.

DeSantis dijo que no cree que los floridanos deban pagar el impuesto sobre las propiedades que poseen y en las que viven, pero no ha publicado una propuesta específica.

Cualquier cambio impositivo tendría que ser finalmente aprobado por los votantes en la boleta electoral de 2026.

Mosteller de la Asociación de Condados de Florida dijo que es difícil tomar una postura sobre el tema cuando hay tanta incertidumbre sobre lo que podría llegar a la boleta.

"Queremos asegurarnos de que cualquier cosa que se haga se haga reconociendo la naturaleza complicada del problema y asegurando que podamos seguir brindando servicios esenciales a nuestros ciudadanos", dijo. "Creo que la preocupación más amplia es el hecho de que todo el mundo está hablando en frases cortas y no en una política sólida".

No hay desacuerdo, como reconoció Perez, en que los condados más pequeños se verían especialmente afectados por los recortes del impuesto a la propiedad.

"No tienes una base tributaria grande, así que lo que tienes que hacer es ser muy ágil cuando intentas hacer cosas para tu condado y brindar los servicios que tus electores requieren", dijo Terry Burroughs de Okeechobee.

Ralph Thomas de Wakulla estuvo de acuerdo: "No significará apretarse el cinturón. Significará cortar extremidades", dijo.

Si tiene alguna pregunta sobre la sesión legislativa, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.