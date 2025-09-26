Farmacéuticos de Florida reciben aprobación para aplicar vacunas contra el COVID-19

Los farmacéuticos de Florida recibieron luz verde para aplicar la vacuna más reciente contra el COVID-19 luego de un fallo emitido el martes por la Junta de Farmacia de Florida.

En respuesta a la decisión, Publix y Walgreens anunciaron que ofrecerían la vacuna sin receta médica a las personas elegibles. CVS ya había estado proporcionando la vacuna, pero solo con una receta. Se recomienda verificar la disponibilidad con otras farmacias.

Los adultos de 65 años o más y los adultos menores de 65 años con ciertas afecciones médicas de alto riesgo son elegibles para la vacuna, según las directrices federales.

La junta de farmacia, que está bajo el Departamento de Salud del estado, confirmó que, según la ley estatal, los farmacéuticos pueden administrar cualquier vacuna aprobada por la FDA, y las vacunas contra el COVID-19 se incluyen en esta norma.

Los farmacéuticos deben operar bajo un protocolo escrito con un médico supervisor que describa qué vacunas están autorizados a proporcionar, dijo la junta.

LEA TAMBIÉN: La hepatitis B está en aumento en Florida. La vacuna pronto será opcional para los bebés (este link está en inglés)

La aclaración de la junta se produce en medio de una confusión continua después de la orientación reciente proporcionada por un panel asesor de vacunas de la FDA, el prolongado rechazo a la vacuna contra el COVID por parte del estado y el anuncio del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de un plan para poner fin a todos los mandatos de vacunación.

Algunos clientes se han quejado de tener dificultades para conseguir la vacuna. El martes, el cirujano general de Florida, Dr. Joseph Ladapo, escribió en X (antes Twitter) que el departamento de salud no estaba impidiendo el acceso.

“Hemos oído de algunos floridanos mayores que creen que el Departamento de Salud de Florida les están impidiendo el acceso a las vacunas contra el COVID-19 en farmacias o que les exige que obtengan una receta. Esto es un engaño”, escribió Ladapo. “Aunque estas vacunas son inseguras y no son aptas para uso humano, la decisión de administrarlas en una farmacia recae en el farmacéutico o la farmacia. El Departamento de Salud de Florida no está involucrado en esta decisión”.

El departamento de salud continúa recomendando en contra del uso de una vacuna de ARNm para el COVID aprobada por la FDA. Ladapo, quien dirige el departamento de salud del estado, ha citado pruebas en humanos insuficientes, falta de eficacia y preocupaciones sobre efectos adversos para la salud.

LEA TAMBIÉN: Eliminación de mandatos de vacunas en Florida: lo que significa para la salud pública (este link está en inglés)

Recientemente, dijo en un podcast en Houston que su objetivo es eliminar la disponibilidad de vacunas de ARNm en Florida.

Sumándose al malentendido, Ladapo se unió recientemente a DeSantis para anunciar planes para pronto eliminar los mandatos para todas las vacunas, calificando la decisión de vacunarse como una elección personal que debe ser determinada por las familias.

La semana pasada, el panel de la FDA decidió no emitir una recomendación sobre las vacunas contra el COVID-19, dejando la decisión a elección individual. El panel incluyó a miembros nombrados por el escéptico de las vacunas y secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Las decisiones del panel se envían al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que generalmente adopta esas recomendaciones, las cuales son ampliamente seguidas por médicos y aseguradoras.

Los pacientes deben consultar con su aseguradora para determinar si la vacuna actualizada está cubierta por su plan.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.