Clientes de Tampa Electric firman petición para demandar a la empresa de servicios públicos por 'aumento excesivo de precios'

Clientes de Tampa Electric quieren demandar a su compañía de servicios públicos por "aumento excesivo de precios", según una petición en línea en change.org (este link está en inglés) que cuenta con más de 6,580 firmas verificadas.

"TECO ha aumentado los precios sin ninguna mejora notable en el servicio o la infraestructura, lo que plantea la pregunta: ¿Estamos siendo explotados?", comentó Robert Littlejohn, iniciador de la petición.

"Es inaceptable que una empresa con una influencia tan crítica en nuestra vida diaria pueda inflar los precios a un ritmo tan asombroso sin justificarlos".

La petición señala que las facturas de TECO se han disparado a un ritmo mucho mayor en comparación con el ingreso familiar promedio en Florida.

"Mi esposa y yo somos maestros y ya no podemos pagar nuestras altas facturas de electricidad", dijo el comentarista Shad. "Nuestro sueldo no ha aumentado lo suficiente para mantenernos al día con este precio inflado. Estoy considerando simplemente apagar el aire acondicionado este verano y ver si podemos soportar el calor".

Un análisis de Food & Water Watch revela que para enero, la factura promedio para los clientes de Tampa Electric será un 82% más alta que hace apenas cinco años – lo que se traduce en 939 dólares más al año.

Y un informe de WUSF (este link está en inglés) muestra que los clientes residenciales de Tampa Electric pagaron las facturas más altas de todo el estado en junio, las segundas más altas del país en comparación con otras grandes empresas de servicios públicos.

Más de 140 personas han comentado en la petición, y varias comparten la sensación de que la electricidad se ha convertido en un "lujo en lugar de una necesidad".

"Estoy de acuerdo con la afirmación de que la electricidad se está convirtiendo en un lujo. No logro ponerme al día y, por primera vez, tengo un enorme saldo vencido. Eso me asusta muchísimo", dijo Kathleen.

Muchos residentes manifestaron que sus facturas de electricidad se han "duplicado" o "triplicado" en los últimos años.

"La factura de TECO aumentó de un promedio de 200 dólares al mes entre 2018 y 2024 a más de $500 dólares al mes este año. No hay cambios en el consumo promedio", afirmó Carlos.

Una comentarista, HeidiRose, dijo que su factura de electricidad es "astronómica" para dos ancianos jubilados y discapacitados, mientras que otros como Meranda y Angela dicen que tuvieron que pagar depósitos más altos debido al aumento de sus facturas mensuales.

"Los precios justos deberían ser transparentes y reflejar costos comerciales legítimos, no estar impulsados por un deseo de aumentar las ganancias a expensas de clientes leales", manifestó Robert Littlejohn, iniciador de la petición.

"Es esencial exigir rendición de cuentas a TECO y pedir acciones legales para rectificar este aumento sistémico de precios".

El peticionario está instando a los funcionarios gubernamentales a "investigar las estrategias de precios de TECO y tomar medidas", haciendo un llamado al gobernador Ron DeSantis, al comisionado de Agricultura Wilton Simpson y al senador estadounidense Rick Scott para que respondan.

"Es hora de depositar nuestra confianza en el principio de que las empresas de servicios públicos deben operar con justicia e integridad, no explotar a su base de consumidores", continúa Littlejohn.

Ni Tampa Electric ni la persona que inició la petición respondieron a las solicitudes de comentarios.

