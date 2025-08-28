Legislador de Florida busca abolir las asociaciones de propietarios de viviendas

Un legislador estatal quiere deshacerse de las asociaciones de propietarios de viviendas en Florida.

Las asociaciones de propietarios de viviendas mantienen y administran los vecindarios. Pero el representante republicano por Miami, Juan Carlos Porras, dice que los floridanos ya están hartos de ellas.

“Simplemente quieren vivir en el estado libre de Florida sin que las juntas autoritarias les digan qué pueden y qué no pueden hacer con su casa”, dijo Porras.

Él cree que muchas asociaciones de propietarios de viviendas en el estado carecen de transparencia y están mal administradas.

“Creo que la gente en todo el estado está cansada de lo que ha estado pasando, y creo que esta será una propuesta refrescante para debatir”, dijo.

I am seriously considering legislation to repeal Homeowner Associations (HOA’s). In the Free State of Florida, we should not have authoritarian boards dictate your day to day life with no accountability.



Do you agree with getting rid of #HOAs? https://t.co/RIqkmTmi8k — Juan C. Porras (@JuanPorrasFL) August 21, 2025

Varias propuestas de ley fueron presentadas el año pasado en respuesta a quejas sobre las asociaciones de propietarios de viviendas. Su Ley de Derechos de las Asociaciones de Propietarios, aprobada hace dos años, tenía como objetivo mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las asociaciones de propietarios de viviendas de Florida.

Ahora, Porras dijo que es “muy probable” que el próximo año se presente una ley para abolirlas. La sesión legislativa de Florida comienza el 13 de enero.

Si se abolieran, los servicios proporcionados por las asociaciones de propietarios de viviendas tendrían que ser asumidos por otro ente – o perderse por completo.

Porras dice que hay alternativas que podrían ser incluso más económicas para los propietarios, como que los gobiernos locales intervengan o que los residentes utilicen clubes privados, o para piscinas.

Dawn Bauman, directora ejecutiva del Community Associations Institute, no es tan optimista.

Bauman dice que deshacerse de las asociaciones de propietarios de viviendas sería legalmente complejo. También advierte sobre impuestos de propiedad más altos. Al mismo tiempo (este link está en inglés), algunos líderes estatales están tratando de eliminar los impuestos de propiedad.

“En lugar de que la asociación sea responsable de entregar algunos de esos servicios de tipo municipal, el mantenimiento de las calles, el mantenimiento de las aceras, las instalaciones recreativas, y uno muy importante, la recolección de basura, el embellecimiento, todo eso recaería en la responsabilidad de la localidad”, dijo Bauman.

Bauman dijo que había “manzanas podridas” en las asociaciones, pero señaló datos (este link está en inglés) recopilados por la división de investigación de su grupo: “En Florida, las estadísticas son en realidad más altas que el promedio nacional de satisfacción de los propietarios”, dijo.

Bauman dijo que la ley de Florida – fortalecida por Porras – ya exige procesos y elecciones transparentes, dando a los propietarios la capacidad de plantear problemas.

Pero Porras dijo que la ley no se está siguiendo de manera adecuada y no existen herramientas de aplicación lo suficientemente fuertes.

Si tiene alguna pregunta sobre la sesión legislativa, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.