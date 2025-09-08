Investigadores de Florida plantarán miles de corales juveniles de nuevo en su hábitat natural gracias a una subvención estatal

Investigadores de Florida planean cultivar más de 5,000 corales bebés en los próximos años como parte de un esfuerzo estatal para recuperar el 25% de la población que se perdió debido a una epidemia.

Muchas especies de coral silvestre en la Florida han sido diezmadas por la enfermedad de la pérdida de tejido del coral pedregoso desde que fue reportada por primera vez frente a las costas del condado de Miami-Dade en 2014.

Desde entonces, el brote se ha propagado por toda la Florida y a los arrecifes del Caribe.

"Si no tenemos corales vivos, los arrecifes eventualmente colapsan y ya no tendremos un hábitat para especies de peces comerciales muy importantes, además de que sustentan nuestro turismo y recreación y nuestras costas, protegiéndolas de la energía de las olas", dijo Keri O’Neil, directora del programa de conservación de corales en el campus de conservación del Acuario de Florida en Apollo Beach.

Aún no se sabe mucho sobre la enfermedad, dijo. Por ejemplo, cuál es el patógeno.

"Aunque sabemos que el tratamiento con antibióticos, como amoxicilina, detiene la enfermedad en el campo, no podemos ir por ahí y ponerle antibióticos a millones de corales. Eso simplemente no es realista y probablemente tampoco sea muy bueno para el medio ambiente", dijo O’Neil.

JESI CASON / The Florida Aquarium El cerebro simétrico del coral, Pseudodiploria strigosa, puede crecer en forma de domos de hasta 5 pies y 11 pulgadas de diámetro.

Por lo tanto, el acuario está usando una subvención de $2.1 millones del Fondo de Iniciativa de Restauración y Recuperación de Arrecifes de Coral (FCR3) del Departamento de Protección Ambiental de Florida, para producir y plantar algunos tipos de coral cerebro: el coral acanalado, el pedregoso y el simétrico.

"También estamos investigando: ¿criamos corales que sobrevivieron a la enfermedad o corales que fueron rescatados antes de la enfermedad? Si tenemos crías que provienen de padres que sobrevivieron, ¿serán más fuertes a largo plazo?", dijo.

Agregó que todos estos tipos de decisiones se incorporan a lo largo de este proceso a medida que aprenden qué juveniles se desempeñan mejor.

Además de cultivar corales juveniles, el acuario también está produciendo cientos de miles de larvas de coral para sus socios científicos.

LEA TAMBIÉN: Los corales siguen “cocinándose” en los mares calentados por el cambio climático. Estos híbridos pueden mantener viva la esperanza. (este link está en inglés)

Los investigadores de coral también están manteniendo la resiliencia al calor en el centro de su proceso de reproducción, porque O'Neil dijo que el cambio climático es la amenaza número uno para los invertebrados marinos en este momento.

Las temperaturas del agua en la Florida alcanzaron hasta los 93 grados en 2023, lo que llevó al evento de blanqueamiento de corales más severo del estado jamás registrado.

"Lo más importante que debemos considerar a medida que cultivamos corales es, cómo podemos hacerlos más tolerantes al calor y resistentes al cambio climático", dijo. "Incluso tal vez criándolos a temperaturas más altas para hacerlos un poco más fuertes o más resilientes".

O'Neil dijo que el acuario ha engendrado 14 especies diferentes de corales nativos de Florida.

Los científicos hacen esto imitando todas las señales naturales que los corales obtendrían en la naturaleza para inducirlos a madurar sus huevos y esperma, y luego liberarlos en un evento de engendrada sincronizado.

Puedes ver un ejemplo de un evento de desove en el video a continuación:

VO Brain Coral Spawning and Collection_Florida Aquarium.mp4

"Usamos ciclos de luz artificiales que imitan el amanecer, el atardecer y también la fase lunar, así como señales de temperatura estacionales, para que los corales que viven aquí a tiempo completo, los padres, desove en su ciclo anual normal", dijo.

Cada evento de desove puede producir cientos de miles de pequeñas larvas de coral juveniles.

"Y luego comienza el verdadero trabajo duro, donde en realidad tienes que asentar esos pequeños corales y criarlos hasta que sean lo suficientemente grandes como para ser devueltos al arrecife con una buena tasa de supervivencia", dijo O’Neil.

Los corales juveniles cultivados en el laboratorio apoyarán los esfuerzos de restauración en el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida y la Reserva Acuática de Coral Kristin Jacobs en el sureste de Florida.

Serán plantados por el acuario y sus socios, como I.CARE, la Universidad de Miami, la Universidad Nova Southeastern y The Reef Institute.

El Acuario de Florida también está usando los dólares estatales para pilotar un programa de capacitación en desove de corales para compartir su proceso con otros investigadores, que se proyecta que comenzará en la primavera.

"El Acuario de Florida no puede trabajar y salvar el arrecife en un vacío. Esta es una empresa masiva. Necesitamos que muchas, muchas personas trabajen en la reproducción de corales y el crecimiento de corales bebés y que los planten de nuevo en el arrecife", dijo O’Neil.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.