Han sido nombrados miembros para el comité de redistribución de la Cámara de Representantes de la Florida. Persisten grandes interrogantes.

El mapa congresional actual de Florida favorece a los republicanos.

El estado envía a 20 representantes del Partido Republicano a Washington, D.C., y solo ocho demócratas.

Sin embargo, la Cámara de Representantes de Florida ha creado un comité (este link está en inglés) para explorar un cambio en el mapa. El presidente de la Cámara, Daniel Perez, nombró a sus 11 miembros el lunes; ocho son republicanos.

El representante republicano Mike Redondo (este link está en inglés) de Miami será el presidente. Está programado para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes después de las elecciones de 2030.

Los demás miembros son:



Los legisladores republicanos se han mantenido en silencio en gran medida sobre lo que viene a continuación. El Senado no ha anunciado sus planes.

El mapa actual, que favorece a los republicanos, ha enfrentado desafíos legales, pero se ha mantenido en su lugar (este link está en inglés) por los tribunales.

El gobernador Ron DeSantis impuso ese mapa a la legislatura después del censo de Estados Unidos de principios de la década. Pero él también está instando (este link está en inglés) a una redistribución de distritos sin precedentes a mitad de la década.

Presionado por el presidente Donald Trump, Texas creó (este link está en inglés) un mapa congresional que agregó cinco escaños con inclinación republicana. California aprobó (este link está en inglés) su propio mapa—que los votantes deben aprobar—contrarrestando con cinco demócratas más.

Ahora otros estados están buscando tomar medidas similares en una batalla política por la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La líder demócrata de la Cámara de Representantes de Florida, Fentrice Driskell, dice que esa es la razón del comité de Florida.

"La única razón por la que esto está sucediendo en este momento es porque Donald Trump y los políticos republicanos del Congreso saben que están en problemas en las elecciones de mitad de período", dijo.

"Por favor, contacten a sus representantes y a sus senadores estatales y hágales saber que no quieren ver este ciclo de redistribución de distritos, que no quieren que el estado sea manipulado electoralmente aún más de lo que ya ha sido, y que en cambio, realmente quieren que nos concentremos en los problemas de asequibilidad o en cualquier otro tema que sea importante para ustedes", continuó.

Conservadores como DeSantis y Trump dicen que quieren un recuento del censo a mitad de la década—lo que probablemente resultaría (este link está en inglés) en más escaños en el Congreso para Florida y otros estados republicanos—pero se desconoce si eso puede o sucederá.

"Obtuvimos un trato injusto", dijo DeSantis. "Solo obtuvimos un escaño, cuando algunos de estos otros estados estaban obteniendo escaños, cuando obviamente hemos tenido más crecimiento. Debimos haber obtenido al menos dos".

A pesar de las advertencias de un subregistro, Florida no destinó dinero para la divulgación durante el censo de 2020. California (este link está en inglés) gastó casi $200 millones.

Florida terminó con un subregistro sustancial del censo, que los informes muestran (este link está en inglés) que le costó representación en el Congreso y dólares federales.

De todos modos, se supone que el comité de redistribución de distritos de la Cámara de Representantes de Florida comenzará a reunirse este otoño. La próxima sesión legislativa comienza oficialmente el 13 de enero.

Los grupos de defensa están advirtiendo (este link está en inglés) que demandarán por un nuevo mapa.

Si tiene alguna pregunta sobre la sesión legislativa, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.