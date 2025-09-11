Los fideicomisarios de USF aprueban la reurbanización del campo de golf para convertirlo en el 'Distrito Fletcher' de uso mixto

El martes, la Junta de Fideicomisarios de la Universidad del Sur de Florida (USF, por sus siglas en inglés) aprobó la reurbanización de uso mixto del campo de golf en el campus de Tampa conocido como “The Claw”.

El campo de 138 acres se convertirá en “el Distrito Fletcher”, que incluirá viviendas para estudiantes y empleados de la universidad, restaurantes, aproximadamente 60,000 pies cuadrados de espacio comercial, un hotel de 150 habitaciones y centro de conferencias, y una instalación de investigación.

Se espera un voto final de la Junta de Gobernadores de Florida el 6 de noviembre. Si se aprueba, las obras en la primera fase de 27 acres podrían comenzar esta primavera y estar completadas para el otoño de 2028.

La presidenta de la USF, Rhea Law, dijo que el Distrito Fletcher será “transformacional” para el campus de Tampa y ayudará a impulsar el desarrollo económico en toda la región.

“Estamos creando un destino dinámico para vivir, trabajar, aprender y jugar que ofrece nuevas y emocionantes oportunidades para unir a los miembros de USF y las comunidades circundantes”, dijo Law en un comunicado.

The Claw, entonces conocido como Brahman Golf Course, se inauguró en 1967 al norte de Fletcher Avenue, al este de la calle 46 y al oeste de USF Forest Preserve. Los planes de reurbanización comenzaron en 2021 (este link está en inglés) y la instalación se cerró al público (este link está en inglés) en 2023.

El campo “estaba perdiendo dinero”, dijo el vicepresidente de la Junta de Fideicomisarios, Michael Griffin.

El terreno será desarrollado en una asociación público-privada, con la universidad celebrando un acuerdo de desarrollo maestro con ACE Fletcher. Cada componente será gestionado a través de subarriendos separados con desarrolladores privados, mientras que USF retiene la propiedad del terreno.

La instalación de investigación, planificada para unos 350,000 pies cuadrados, será desarrollada y financiada por la universidad, que retendrá el contrato de arrendamiento principal del terreno, según el comunicado.

Esto ampliará la huella académica de USF al norte de Fletcher Avenue.

La universidad también señala que el Distrito Fletcher estará a poca distancia a pie del estadio de fútbol americano, cuya finalización está programada para 2027 en la parte noreste del campus.

El proyecto no incluye la Reserva Forestal de USF, aunque ambientalistas estudiantiles han expresado su preocupación de que la reurbanización del campo pueda contaminar la reserva (este link está en inglés). También existe una preocupación por los animales que utilizan la porción norte del campo como un corredor de tránsito.

