Grupo de vigilancia quiere que Florida convierta el concepto de eficiencia gubernamental en ley

Un influyente grupo de vigilancia fiscal está instando a los líderes estatales a aprobar una “Ley de Eficiencia Gubernamental de Florida” (este link está en inglés).

El vicepresidente y asesor general de Florida TaxWatch (este link está en inglés), Jeff Kottkamp, dice que crearía una presión constante para prevenir el gasto inútil.

“Estas agencias, el gobierno en general, entran en una especie de piloto automático y tienden a hacer las cosas de la misma manera que las hicieron el año anterior”, dijo Kottkamp. “La idea de poner este concepto de eficiencia gubernamental en la ley y actuar en consecuencia cada año es hacerlo parte del ejercicio”.

Florida TaxWatch publica una lista anual (este link está en inglés) de asignaciones presupuestarias que considera cuestionables.

Florida ya tiene un Grupo de Trabajo de Eficiencia Gubernamental (este link está en inglés) que emite recomendaciones cada cuatro años. Y el gobernador Ron DeSantis creó un grupo de trabajo temporal para el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE.

El estatuto requeriría que las recomendaciones de presupuesto anual del gobernador incluyan medidas de ahorro de costos y eficiencia. La Legislatura estaría obligada a considerarlas.

Las agencias estatales tendrían que presentar informes trimestrales sobre su progreso en la implementación de cualquier recomendación aprobada.

Representantes de la oficina del gobernador y el Presidente de la Cámara, Daniel Perez, no respondieron a las preguntas sobre la idea.

Katie Betta, vocera del Presidente del Senado, Ben Albritton, dijo que Albritton no había visto la propuesta, pero que “ciertamente le echaría un vistazo”.

Señaló el apoyo pasado de Albritton a las medidas de eficiencia gubernamental: “Juntos estamos construyendo sobre el extenso historial de responsabilidad fiscal de Florida y nos lanzamos a la lucha por un gobierno que sea aún más austero, eficiente, responsable y transparente”, escribió en un artículo de opinión en abril (este link está en inglés).

Si tiene alguna pregunta sobre la sesión legislativa, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.