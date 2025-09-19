Un aumento de accidentes de bicicletas y patines eléctricos impulsa la seguridad

Estudiantes universitarios en la Florida se transportan por sus campus en bicicletas, patines y patinetas eléctricas. Pero con su creciente popularidad, también ha habido un repunte en los accidentes.

En febrero del año pasado, Connor Lynch, un estudiante de 19 años de la Universidad del Sur de la Florida, murió mientras se transportaba en patín eléctrico. Lynch había dejado las llaves de su casa en el auto de un amigo y se dirigía en su patín a buscarlas. En cambio, un auto se le atravesó y lo mató, dijeron las autoridades.

El jefe de la policía de la USF, Chris Daniel, dijo que desde 2023 la policía del campus de Tampa ha respondido a al menos 23 incidentes que involucran vehículos eléctricos.

Para crear conciencia sobre los peligros de la micromovilidad, la AAA y la policía local llevaron a cabo una rueda de prensa conjunta en la USF el jueves. Al lado del podio había una mesa donde chalecos de un amarillo brillante y cascos rodeaban una foto de Lynch.

"El ciclista promedio va de 15 a 20 mph", dijo el vocero de la AAA, Mike Jenkins. "Los dispositivos eléctricos como estos pueden ir a 20, 30, 40, a veces 60 mph o más. Y aquí estamos hablando de vulnerables usuarios de la vía".

Los usuarios de vehículos de micromovilidad están más expuestos a posibles lesiones debido a la falta de protección en los patines, patinetas y bicicletas. Los usuarios a menudo tampoco tienen el equipo adecuado.

"No todo el mundo usa el casco correcto", dijo el Dr. José Díaz, director médico de trauma en el Hospital General de Tampa. "Entonces, si vas a 50 millas por hora en una bicicleta eléctrica y usas un casco de bicicleta, te caes y te golpeas la cabeza, es posible que tengas una lesión peor porque no llevas el casco adecuado".

Gabriel Velasquez Neira / WUSF De izquierda a derecha: Eric Henry, coordinador del equipo de seguridad vial comunitaria del Departamento de Transporte de Florida; Sumit Jadhav, presidente del cuerpo estudiantil de la USF; Michelle Lynch; Mike Jenkins, vocero de la AAA; Chris Daniel, jefe de la policía de la USF; y el Dr. José Díaz, director médico de trauma en el Hospital General de Tampa; en el campus de Tampa de la USF el jueves, 18 de septiembre de 2025.

Aun así, sólo del 10 al 20 por ciento de los casos de lesiones requieren hospitalización, y los pacientes tienden a tener 30 años, según Díaz.

La reciente popularidad de estos vehículos también significa que las reglas de tránsito no son claras y varían de ciudad en ciudad, según un vocero de la Patrulla de Caminos de Florida.

La madre de Lynch, Michelle, espera que las autoridades puedan regular los vehículos de micromovilidad en las calles como lo hacen con los carritos de golf.

"Si son capaces de ir por encima de cierta velocidad, tienen que seguir todas las mismas leyes y regulaciones que cualquier otro vehículo de motor tiene que seguir", dijo.

Desde la muerte de su hijo, Lynch fundó una organización sin fines de lucro llamada Connor Lynch Legacy Fund (este link está en inglés), que tiene como objetivo crear conciencia sobre la seguridad de la micromovilidad y ofrecer ayuda a las personas que han resultado lesionadas como resultado de un accidente de patín o bicicleta.

Gabriel Velasquez Neira / WUSF Michelle Lynch, cuyo hijo, Connor, murió en un accidente de patín eléctrico el año pasado, habla en una rueda de prensa en la Universidad del Sur de la Florida el jueves, 18 de septiembre de 2025.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.