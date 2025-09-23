Moffitt Cancer Center planea construir un hotel de 200 habitaciones en el campus en el norte de Tampa

Un nuevo hotel de $84 millones planeado para el campus McKinley del Moffitt Cancer Center en el norte de Tampa les dará a los pacientes, familiares y médicos visitantes un lugar para quedarse cerca del hospital.

Se espera que la propiedad de 200 habitaciones, anunciada el jueves por Moffitt y Mainsail Lodging & Development de Tampa, abra en el verano de 2028.

El proyecto busca satisfacer una necesidad de alojamiento de hace mucho tiempo cerca de Moffitt, el cual atrae a pacientes de los 50 estados y de más de 130 países. El centro oncológico genera alrededor de 68,000 noches de hotel al año en el área de Tampa Bay, y se proyecta que el nuevo hotel se encargue de casi la mitad de esa demanda, según un comunicado de prensa de Moffitt.

Los planes contemplan habitaciones modernas, espacio flexible para reuniones y eventos, un restaurante y bar, y un gimnasio, según Moffitt.

“Moffitt se dedica a brindar atención oncológica de clase mundial, y ese compromiso se extiende al bienestar de nuestros pacientes, familiares y los muchos profesionales médicos que colaboran con nosotros”, dijo Sabi Singh, director de operaciones de Moffitt, en el comunicado.

"Al asociarnos con Mainsail, nos aseguramos de que aquellos que viajan a Tampa para recibir tratamiento, investigación y atención tengan acceso a un alojamiento de alta calidad y acogedor cerca de nuestro campus", continuó Singh.

La reputación de Mainsail se ha construido sobre hoteles distintivos, muchos de ellos afiliados a la Autograph Collection y Tribute Portfolio de Marriott. La compañía también desarrolló el Innovation Hotel en Naples, una propiedad diseñada para visitantes del fabricante de dispositivos médicos Arthrex.

El fundador y presidente de Mainsail, Joe Collier, dijo que el nuevo hotel de Tampa servirá a la misión de Moffitt y contribuirá al creciente perfil de la ciudad como un centro de atención médica y hospitalidad.

El proyecto surge mientras Moffitt busca un crecimiento importante en toda la región, incluido el desarrollo de su campus Speros de 775 acres en el condado de Pasco.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.