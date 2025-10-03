DeSantis enfrenta demanda por no convocar una elección especial para el asiento vacante de Collins en el senado

El gobernador Ron DeSantis es objeto de una demanda derivada de no convocar una elección especial para ocupar el asiento vacante en el Senado estatal que dejó el vicegobernador Jay Collins.

La demanda (este link está en inglés) fue presentada ante el Tribunal de Circuito del Condado de León por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Florida (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre de Cort Lippe, residente de South Tampa.

Lippe escribió en la demanda: “Tampa se merece tener plena representación en la Legislatura. Al negarse a convocar una elección especial, el gobernador nos está negando ese derecho e ignorando décadas de precedentes establecidos. Es ilegal e incorrecto”.

La demanda alega que DeSantis violó su deber conforme a la Constitución de Florida de convocar una elección especial, la cual históricamente se ha llevado a cabo poco después de que el asiento queda vacante. La demanda señala que esto ha “marginado efectivamente” (o despojado de su derecho al voto o disenfranchised a) a los votantes del Distrito 14 del Senado, que incluye South Tampa, West Tampa, Town N' Country y Lutz.

La demanda establece en parte: “Desde el 1 de enero de 1999, ha habido 80 vacantes en cargos congresionales y legislativos en Florida cubiertas mediante elección especial. Para las 65 vacantes surgidas entre 1999 y 2020, el gobernador tardó, en promedio, 7.6 días en convocar una elección especial después de que surgió la vacante. En más de 25 ocasiones, el gobernador tardó menos de cinco días en convocar la elección”.

Florida Senate Mapa del Distrito 14 del Senado estatal.

La ACLU presentó demandas similares cuando DeSantis no convocó elecciones para los espacios legislativos vacantes en el noroeste de Florida, el condado de Brevard y el condado de Miami-Dade este año y en 2023. El gobernador sólo fijó las elecciones después de que se presentaron las demandas.

"No estoy seguro de por qué el gobernador se muestra repetidamente reacio a convocar elecciones especiales de manera oportuna", dijo Nicholas Warren, abogado del personal de la ACLU de Florida, en un comunicado de prensa.

"Sus predecesores como Jeb Bush y Rick Scott siempre actuaron con rapidez para asegurar que los ciudadanos mantuvieran su voz en el gobierno. El rechazo del gobernador DeSantis a seguir su ejemplo no solo es preocupante, sino también contraria a la ley".

Collins fue nombrado vicegobernador (este link está en inglés) el 12 de agosto, ocupando la vacante que dejó Jeanette Nuñez, quien renunció en febrero (este link está en inglés) para convertirse en presidenta interina de la Universidad Internacional de Florida.

Collins fue elegido para el Senado estatal en 2022, superando a la demócrata en el cargo Janet Cruz en lo que fue un distrito rediseñado recientemente (este link está en inglés).

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.