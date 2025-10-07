Preguntaste, nosotros respondimos: “Your Florida” desglosa las Leyes del Sol del estado

Las Leyes del Sol de Florida están destinadas a garantizar la transparencia, permitir la participación pública y fomentar la confianza pública en el gobierno.

Ted Bridis, profesor titular de Reportajes de Investigación en la Universidad de Florida, enseña sobre las leyes de registros públicos.

“La transparencia en el gobierno es algo que está en nuestro ADN”, afirmó. “La buena noticia es que Florida es bastante buena. La percepción y, en cierta medida, la realidad, es que tenemos una mejor ley de registros públicos que muchos estados”.

¿Qué hay de nuevo este año?

Cada año, la legislatura aprueba o renueva exenciones que mantienen cierta información en privado.

Algunas exenciones nuevas aprobadas este año vuelven privada la información personal (este link está en inglés) de los funcionarios electos y sus familias, y eliminan información de los registros judiciales no penales (este link está en inglés) que podrían difamar o dañar la reputación de alguien.

Entraron en vigor el 1 de julio.

Múltiples renovaciones entraron en vigor el 1 de octubre, como la HB 7003 - OGSR/Solicitudes de Sandbox de Tecnología Financiera (OGSR/Financial Technology Sandbox Applications) (este link está en inglés). Esta exención permite a las empresas tecnológicas probar y desarrollar nuevos productos en un entorno controlado. Las start-ups y las empresas fintech presentan estas solicitudes para probar nuevas ideas sin enfrentar todos los requisitos o riesgos regulatorios fuera del ojo público.

OGSR son las siglas de la Ley de Revisión de Expiración del Gobierno Abierto (Open Government Sunset Review Act), una ley que exige que la legislatura revise las exenciones de registros públicos cada cinco años. Si los legisladores no renuevan la exención, automáticamente se anula y generalmente vence el 2 de octubre.

Otras renovaciones de exenciones también entraron en vigor este mes:



SB 7000 (este link está en inglés) protege la información de ubicación específica de especies en peligro de extinción y amenazadas.

SB 7004 (este link está en inglés) mantiene privadas las fotos de propiedades y la información personal de las personas que solicitan asistencia para la vivienda.

SB 7010 (este link está en inglés) protege ciertos documentos recibidos por el Departamento de Servicios Financieros.

SB 7018 (este link está en inglés) mantiene privada la información que podría identificar a un menor que solicita a un tribunal una exención del consentimiento de los padres para la interrupción de un embarazo.

¿Qué cubre todo esto?

La ley de 1967 tiene como objetivo mantener las cosas abiertas y accesibles, como las reuniones y los registros. Se aplica a las agencias gubernamentales de todo el estado y a quienes hacen negocios con el estado.

El Capítulo 119 (este link está en inglés) del Estatuto de Florida (Florida Statute Chapter 119) es la Ley del Sol del estado. Define ampliamente qué registros se consideran públicos según la ley:

documentos

cintas

cartas

mapas

películas

correos electrónicos ( emails )

) mensajes de texto

grabaciones de sonido

fotografías

datos informáticos

cualquier comunicación electrónica



El Capítulo 286 (este link está en inglés) aborda los asuntos gubernamentales bajo la Ley del Sol, estableciendo el derecho del público a acceder a reuniones y registros.

Esta ley requiere que los organismos gubernamentales estatales y locales proporcionen un aviso adecuado al público sobre las reuniones y que mantengan actas.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.