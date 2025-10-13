Expansión de la calzada Courtney Campbell podría ayudar a mejorar la calidad del agua de Old Tampa Bay

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) está considerando planes para expandir la calzada Courtney Campbell, y esto podría beneficiar inesperadamente a los hábitats marinos en Old Tampa Bay.

De 2022 a 2024, Old Tampa Bay perdió 324 acres de pastos marinos — una disminución del 8%. Esto es preocupante para las organizaciones ambientales locales, ya que los pastos marinos son el indicador principal de la salud general de la bahía, según Ed Sherwood, el director ejecutivo del Programa del Estuario de Tampa Bay (este link está en inglés).

Una de las razones de la disminución de pastos marinos es un exceso de nutrientes en el agua. Eso es de acuerdo con Alana Todd, planificadora ambiental del Consejo de Planificación Regional de Tampa Bay (este link está en inglés).

“Cuando tienes un exceso de nutrientes, eso puede causar que las algas se reproduzcan en exceso”, dijo Todd. “Y cuando esas algas comienzan a reproducirse en exceso, comienzan a bloquear la luz que los pastos marinos y otros hábitats en la bahía necesitan para crecer”.

Una de las formas de compensar la acumulación del exceso de nutrientes es aumentar la circulación de las mareas.

LEA TAMBIÉN: Los pastos marinos han estado en declive en Tampa Bay por tres años seguidos. He aquí por qué (este link está en inglés)

La calzada actualmente divide las regiones norte y sur de Old Tampa Bay.

Así que el Departamento de Transporte de Florida está buscando formas de ayudar al flujo de agua.

Y aunque es poco probable que el puente sea elevado, la estructura debajo de la calzada podría ser removida, según Craig Fox, gerente de proyecto del Distrito Siete en el Departamento de Transporte de Florida.

“Sería una estructura de puente real y el agua fluiría por debajo”, dijo Fox.

El FDOT actualmente tiene dos estudios con respecto a la calzada Campbell. El primero está analizando el posible reforzamiento del puente (este link está en inglés) y el segundo está buscando maneras de aumentar el flujo de las mareas.

Creative Loafing Tampa Bay reporta (este link está en inglés) que el FDOT continuará recibiendo comentarios del público hasta el próximo verano, y luego llevará a cabo una audiencia pública en el otoño de 2026. Un plan sobre lo que harán a continuación podría estar listo para la primavera de 2027.

No está claro cuánto costará la expansión de la calzada, según Kristen Carson, una portavoz del FDOT para el Distrito Siete.

Historia de la calzada Campbell

La construcción de la calzada comenzó hace casi 100 años, en 1927. Fue construida por un contratista local de dragado, Ben T. Davis, según el sitio web del Consejo de Planificación Regional de Tampa Bay (este link está en inglés). El nombre de Davis ahora adorna una playa en el lado de Tampa de la calzada.

La calzada, entonces llamada calzada Davis, fue completada en 1934, con un costo de alrededor de $900,000 dólares.

LEA TAMBIÉN: El paso elevado del sendero Courtney Campbell ayudará a los peatones a cruzar la calzada de forma segura (este link está en inglés)

Una década después, el gobierno federal tomó el control de la misma para el esfuerzo de guerra y le dio el control al estado de Florida.

En 1947, la calzada fue renombrada como calzada Courtney Campbell, en honor a un político local que cabildeó para reparaciones de la calzada, según el sitio web.

Pero en las décadas siguientes, la salud de Old Tampa Bay comenzó a declinar.

“Desde cerca de los 1950s hasta los 1980s, tuvimos condiciones de calidad del agua realmente malas que llevaron a una reducción de cerca del 50% en la cobertura general de pastos marinos en Tampa Bay”, dijo Sherwood.

“Y desde principios de los 1980s, con mucha inversión y mejoras en general de las fuentes de contaminación de nutrientes que fluyen hacia la bahía, hemos visto un resurgimiento de la cobertura de pastos marinos”.

La cobertura alcanzó su punto máximo en el área en 2016, según Sherwood. Pero luego el área vio una fuerte disminución durante los siguientes seis años.

“Solo apunta a la necesidad de estar vigilantes en acciones que continuarán preservando la salud de Tampa Bay”, dijo Sherwood. “Y una de estas acciones que creemos son las más valiosas, especialmente en proyectos que tienen una oportunidad única en la vida para construir, [son] estos reemplazos de puentes y alteraciones de calzadas”.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.