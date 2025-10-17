Pinellas lanza un programa de $813 millones para recuperación por huracanes

El condado de Pinellas lanzará un nuevo programa el lunes para ayudar a los residentes a recuperarse de los huracanes.

El Programa de Recuperación por Huracanes, "La Gente de Pinellas Primero", tiene un presupuesto de $813 millones para las personas que necesiten ayuda para cosas como reparaciones de vivienda, asistencia para la compra de casa, ayuda en caso de desastre y apoyo a propietarios.

El financiamiento proviene de una subvención del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) para ayudar con las secuelas de los huracanes Helene, Milton e Idalia.

Sin embargo, los pagos se basan en el nivel de ingresos de la familia.

El 70 por ciento de todo el dinero de la subvención debe destinarse a familias que ganan entre el 80% y el 120% del ingreso medio del área. No obstante, los residentes también pueden solicitar exenciones si ganan más dinero.

"Una vez que podamos probar que hemos satisfecho una necesidad no cumplida en esos grupos de ingresos particulares, entonces podemos solicitar exenciones porque eso puede no aplicar a todos", dijo el Comisionado del Condado Brian Scott. "Es decir, puedes tener a algunas personas en la playa, por ejemplo, que son ricas en bienes raíces, pero pobres en efectivo".

Pinellas County / Pinellas County Se muestra la página principal de Pinellas Recovers en una computadora y un teléfono mientras una persona navega.

El condado también verificará la ayuda por huracanes que los residentes puedan haber recibido de otros programas como FEMA.

"Habrá una revisión de la duplicación de beneficios para cada solicitante que entre por la puerta", dijo Matthew Spoor, administrador adjunto del condado de Pinellas. "Y revisaremos con el solicitante otras fuentes de financiación que puedan haber recibido y eso jugará un papel en la cantidad de dólares que pueden recibir de HUD a través del condado de Pinellas".

Los residentes de St. Petersburg son los únicos residentes del condado que no pueden solicitarlo. Esto se debe a que la ciudad lanzará su propio programa en noviembre. Para obtener más información sobre el programa de St. Petersburg, consulta Sunrise St. Pete.

Información del Programa

Reconstrucción de Propietarios (Homeowner Reconstruction): Los propietarios cuyas viviendas resultaron dañadas por los huracanes pueden solicitar el programa para recibir fondos para reparar sus casas.

Reembolso a Propietarios (Homeowner Reimbursement): Los propietarios que repararon sus viviendas después del daño del huracán pueden obtener un reembolso por el trabajo.

Asistencia para Compradores de Casa (Homebuyer Assistance): Aplica a propietarios que deseen comprar una casa fuera de las zonas de inundación. El financiamiento puede cubrir un pago inicial, una hipoteca reducida o los costos de cierre.

Programa Local para Propietarios (Local Landlord Program): Este programa aplica a propietarios con inmuebles dañados por huracanes. Sin embargo, tienen que aceptar alquilar a inquilinos que califiquen por ingresos.

Reembolso por Ayuda en Caso de Desastre (Disaster Relief Reimbursement): El programa está destinado a financiar gastos relacionados con desastres, como alquiler, servicios públicos o hipoteca, y cubre hasta seis meses de costos.

Hay más información sobre el programa en recover.pinellas.gov, donde los residentes pueden encontrar los documentos y las calificaciones que necesitan para presentar su solicitud.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.