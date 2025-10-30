Demócratas de Florida: DeSantis debe "actuar de inmediato" para ayudar a residentes que perderían acceso a SNAP

Todos los demócratas en la Legislatura de Florida firmaron una carta el martes urgiendo al gobernador Ron DeSantis a ayudar a los floridanos que pronto perderán la asistencia alimentaria federal.

Casi tres millones de residentes estatales están inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, que ayuda a personas de bajos ingresos a conseguir alimentos.

No obstante, mientras el cierre del gobierno federal (este link está en inglés) cumple un mes, la pausa en los beneficios de SNAP está programada para el sábado.

"Para las familias que ya luchan bajo costos récord de alimentos y vivienda, la pérdida de este apoyo crítico sería catastrófica", escribieron los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado.

"Estamos a días de una emergencia de hambre en toda regla que dejará a las familias sin alimentos durante la temporada navideña", dijeron. "El estado no puede quedarse de brazos cruzados".

Los demócratas de Florida están pidiendo a DeSantis que declare un estado de emergencia por inseguridad alimentaria, lo que desbloqueara recursos de emergencia.

"Le urgimos a actuar de inmediato", escribieron.

También quieren que el estado use fondos de emergencia para comprar alimentos y fortalecer la distribución de comida. Y están pidiendo que el estado provea comidas escolares gratuitas universales a los niños de Florida.

"No puedo imaginar una mejor función del gobierno que asegurar que nuestra gente no pase hambre", dijo la líder demócrata del Senado, Lori Berman, de Delray Beach.

DeSantis no respondió de inmediato a las preguntas de los medios. Tampoco lo hizo la Cámara de Representantes de Florida.

Katie Betta, vocera del presidente del Senado, Ben Albritton, dijo que no tenía una declaración que ofrecer "en este momento".

Algunos estados, como Nueva York y Virginia, están ayudando a pagar los beneficios de SNAP durante el cierre del gobierno usando sus propios fondos estatales, pero el gobierno federal dice que no los reembolsará.

También el martes (este link está en inglés), estados demócratas demandaron a la administración Trump por la suspensión de SNAP y por un debate sobre si se pueden usar fondos de contingencia para continuar los beneficios.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.