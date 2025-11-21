Finalizando la reducción de vuelos de la FAA empieza el tráfico por acción de gracias en el aeropuerto internacional de Tampa

Los aeropuertos están recuperando su capacidad máxima esta semana – justo a tiempo para la prisa por Acción de Gracias.

Al mismo tiempo, 40 aeropuertos principales, incluyendo el Internacional de Tampa, están retomando su ritmo tras el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó reducciones de vuelos (este link está en inglés) a principios de este mes para hacer frente a una escasez de controladores de tráfico aéreo.

Esa reducción finalizó el lunes (este link está en inglés).

Ahora, los funcionarios de TPA dicen estar listos para manejar las multitudes de viajeros de la temporada festiva.

Esperan ver a unas 924,000 personas pasar por el aeropuerto entre el jueves y el 1 de diciembre.

Aunque no creen que las líneas de espera en los puntos de control de la TSA superen los 30 minutos, piden al público que mantenga la paciencia.

“Probablemente una vez a la semana, tenemos un pasajero que se frustra y pierde el control y entra en una confrontación, francamente, por su propia culpa”, dijo Kirk Skinner, el Director de Seguridad Federal para la Gran Área de la Bahía de Tampa. “... aunque usted pueda estar enojado o frustrado, no puede desquitarse con el oficial, y ciertamente no puede ponerle las manos encima a un oficial. Y eso ha sucedido”.

Skinner también dijo que es positivo que el cierre haya terminado y que los agentes de la TSA están cobrando de nuevo.

“Fue casi una experiencia traumática. Para algunas personas, lo fue,” dijo. “De hecho, se quedaron sin dinero y no podían comprar alimentos; no podían conseguir gasolina. Así que, es mi responsabilidad asegurar que toda la organización sepa que los apoyamos y haremos todo lo posible dentro de las restricciones que la agencia nos impone para garantizar que sean atendidos”.

El supervisor de la TSA, Michael Barrett, dijo que él y sus colegas en TIA no se vieron tan afectados como los de otros aeropuertos, pero entiende por qué otros aeropuertos estaban pasando dificultades.

“Imagínese que no le pagan durante 44 días”, dijo Barrett. “Es muy difícil hacerlo funcionar si no tiene dinero para pagar su carro, su gasolina, tal vez ahora no tiene para pagos de cuidado infantil. Así que sí, no me sorprende, pero sé que nuestra agencia hizo lo mejor que pudo para asegurar que la gente pudiera venir a trabajar”.

Los funcionarios aconsejan a los viajeros llegar dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas antes para vuelos internacionales.

También advirtieron en contra de llevar consigo alimentos de Acción de Gracias como salsa gravy, salsa de arándanos o vino, ya que serán confiscados.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.