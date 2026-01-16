El Senado de Florida aprueba reforma integral a los cupones para escuelas privadas

El Senado de Florida votó el miércoles para reformar el sistema de cupones escolares del estado, el cual desvía anualmente billones (este link está en inglés) de dólares de la educación pública hacia la escolarización privada y la educación en el hogar (homeschooling) de los estudiantes.

Los senadores impulsaron la legislación, SB 318 (este link está en inglés), durante las semanas de comité previas a la sesión. Su aprobación en el pleno de la cámara en el segundo día de sesiones la señala como una prioridad para el Senado, aunque su destino en la Cámara de Representantes aún es incierto.

"El informe del auditor general fue una medicina amarga", afirmó el senador Don Gaetz, republicano por Niceville y patrocinador del proyecto de ley. "Hacer caso omiso de los hallazgos, advertencias y recomendaciones del auditor general y simplemente dejar que las cosas sigan como están sería una negligencia legislativa".

Esto ocurre después de que una auditoría estatal (este link está en inglés) encontrará que el pasado año escolar enfrentó una "miríada de desafíos de rendición de cuentas que dejaron un déficit de financiamiento a nivel estatal y un sistema donde los fondos no seguían al niño".

El dinero de los cupones se deposita en cuentas de ahorro educativo (ESA, por sus siglas en inglés), que los padres pueden utilizar para gastos como la matrícula de escuelas privadas, materiales para educación en el hogar y tutorías. Los fondos son administrados principalmente por la organización sin fines de lucro Step Up for Students (este link está en inglés).

Dicha organización declinó hacer comentarios sobre la legislación.

La extensa medida, que consta de casi 150 páginas (este link está en inglés), aborda lo que los senadores describieron como múltiples debilidades en el sistema.

Douglas Soule / WUSF Tras la sesión del pleno del Senado el miércoles 14 de enero de 2026, el presidente del Senado, Ben Albritton, ofreció una conferencia de prensa junto al senador Don Gaetz y el senador Corey Simon, republicano por Tallahassee.



Gaetz es el patrocinador del proyecto de ley de cupos escolares. Simon es el patrocinador de la legislación de "renacimiento rural", una prioridad de Albritton que otorga financiamiento y apoyo a los condados rurales. Esta también fue aprobada el miércoles.

Algunos de los alcances de la medida

La ley crea estándares más estrictos para el seguimiento de los estudiantes, incluyendo la asignación de una identificación única para cada alumno, y exige mayor documentación para las solicitudes. El Departamento de Educación del estado deberá cotejar a los solicitantes con los datos de inscripción de las escuelas públicas; además, la legislación ordena auditorías anuales de los programas de cupones.

También requiere que el Departamento de Educación estatal elabore una recomendación para diciembre sobre "maneras de mejorar la implementación eficiente y efectiva de los programas de becas para su ejecución a partir del año escolar 2028-2029".

"En cualquier día de la semana, el Departamento de Educación no puede localizar a 30,000 estudiantes por los que estamos pagando. Eso representa 270 millones de dólares que pagamos por estudiantes que no podemos ubicar", señaló Gaetz al enumerar los problemas del sistema.

"Las escuelas públicas se vieron perjudicadas por una falta de 100 millones de dólares para los estudiantes a los que atendieron", añadió.

Asimismo, indicó que el estado encontró evidencia de que estafadores se estaban aprovechando de los programas de cupones. Se han sustraído más de un millón de dólares, aclaró cuando se le preguntó en una rueda de prensa el miércoles por la noche tras la votación.

Los legisladores demócratas se han opuesto firmemente a la expansión de los programas de cupones en Florida (este link está en inglés). Sostienen que la disminución en la inscripción está provocando una reducción en el financiamiento, lo cual, según afirman, perjudica a las escuelas públicas.

Sin embargo, este proyecto de ley se aprobó por unanimidad.

La senadora demócrata Tracie Davis, de Jacksonville, destacó que la medida aborda algunas de las preocupaciones que los miembros de su partido habían planteado a lo largo de los años.

"Tuvimos estos comentarios, sugerencias y visión, algunos de mis colegas y yo, cuando nos sentamos aquí, cuando nos enteramos del plan de cupones, cuando estábamos haciendo esto", comentó. "Un plan de 4 billones de dólares que pedimos que se desacelerará".

Al ser cuestionado sobre sus expectativas respecto a la respuesta de la Cámara de Representantes, Gaetz dijo: "Tengo fe en que la Cámara ayudará a resolver este problema, porque no resolverlo sería simplemente algo terrible".

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa periodística estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.