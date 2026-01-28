Demócratas de Florida y defensores de inmigrantes buscan prohibir el uso de máscaras en agentes de ICE

Durante la jornada del martes en el Capitolio estatal, legisladores demócratas y organizaciones de defensa del inmigrante condenaron las acciones de control migratorio implementadas bajo el mandato del presidente Donald Trump y del gobernador Ron DeSantis.

El grupo solicitó el respaldo para el proyecto de ley estatal SB 316 (este link está en inglés)/ HB 419 (este link está en inglés), el cual prohibiría mayoritariamente que los agentes de ICE y los oficiales estatales que colaboran con ellos utilicen máscaras mientras están de servicio.

"Si usted tiene el poder de detener a un floridano, ellos tienen el derecho de saber quién es usted", afirmó la representante Nixon, demócrata por Jacksonville y patrocinadora de la propuesta. "Se trata de la seguridad de nuestras comunidades a través de la transparencia. Somos una democracia, no una dictadura".

La propuesta incluye excepciones para el uso de mascarillas médicas o en casos donde "un cubrebocas sea necesario para proteger la integridad de una operación encubierta y privada, o para protegerse contra condiciones ambientales peligrosas".

Esta iniciativa surge (este link está en inglés) tras la reciente muerte de Alex Pretti en Minneapolis, un suceso que ha encendido el debate sobre la gestión operativa de ICE.

Asimismo, la legisladora y el grupo de defensores exigieron la revocación de diversas leyes migratorias estrictas aprobadas por el estado en años recientes, mediante el proyecto SB 328 (este link está en inglés)/ HB 315 (este link está en inglés).

Una de sus múltiples disposiciones busca eliminar el requisito de que los grandes empleadores en Florida utilicen E-Verify (este link está en inglés), la plataforma federal en línea que permite verificar la elegibilidad laboral de los trabajadores.

La propuesta también pretende revertir una ley republicana reciente (este link está en inglés)que eliminó la matrícula estatal (in-state tuition) para estudiantes de institutos y universidades —conocidos como "Dreamers"— que ingresaron al país sin documentos cuando eran niños.

De igual manera, la legislación evitaría las actividades de control migratorio en escuelas e instituciones religiosas.

Se anticipa que ambos proyectos de ley no prosperen. El gobernador DeSantis y otros líderes conservadores del estado han respaldado los esfuerzos de la administración Trump.

"No hay otro estado que haya podido hacer algo que se acerque a lo que Florida ha logrado", declaró DeSantis a principios de mes respecto a las medidas migratorias estatales.

Las propuestas también enfrentarían probables desafíos legales, debido a que los estados cuentan con una capacidad limitada para regular las actividades de inmigración de carácter federal.

Si tiene alguna pregunta sobre el gobierno estatal o el proceso legislativo, puede consultar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.