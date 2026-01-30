Guitarrista se inspirará en sus raíces cubanas durante su presentación en Hillsborough College

El guitarrista clásico Rafael Padrón (este link está en inglés) nació y creció en Cuba, donde estudió el instrumento desde temprana edad. Pero, antes tuvo que superar un obstáculo fundamental.

Padrón es zurdo.

“Mi profesor me dijo: ‘aquí no enseñamos a zurdos, así que o cambias de mano o cambias de instrumento’”, relató Padrón.

Accedió al cambio y afirma que, mientras trabajaba con su tutor y transcribía música, aprendió a amar el género clásico, convirtiéndo su meta en ser un músico profesional.

Padrón explicó que la guitarra es un instrumento vital en Cuba, donde el guitarrista y compositor habanero Leo Brouwer ha dejado un legado imponente. Brouwer, quien actualmente tiene más de 80 años, ha compuesto más de 700 obras.

“La guitarra era un instrumento sumamente poderoso en Cuba. Teníamos la ‘fiebre’ de Leo Brouwer, uno de los compositores más importantes. En aquel tiempo… había tantos festivales y los mejores guitarristas del mundo visitaban Cuba gracias a él”, comentó Padrón.

Padrón, quien es docente en la Frost School of Music de la Universidad de Miami, se presentará el viernes 30 de enero dentro de la Serie de Guitarra de HC Dale Mabry.

Kathryn Pantelis, instructora de matemáticas en HC, y Mark Switzer, instructor de música en la misma institución, dirigen esta serie, cuyo nombre oficial es “HC Dale Mabry Student Government Association Guitar Series”. El programa cuenta con décadas de trayectoria.

“Kathy Pantelis y yo conocemos a muchos de los grandes intérpretes actuales – y tras 26 años presentando a artistas de clase mundial, hemos logrado un reconocimiento importante entre los músicos y sus representantes”, señaló Switzer. “A lo largo de los años hemos presentado a cuatro ganadores del premio Grammy; gracias a nuestra reputación como recinto profesional, recibimos propuestas de artistas y manejadores de todo el mundo para formar parte de la serie”.

La serie ha contado con figuras de la talla de Pepe Romero.

Switzer, quien también es guitarrista clásico, mencionó que conoce a Padrón desde hace años.

“Es un concertista internacional y profesor de guitarra en mi alma mater, la Universidad de Miami. De hecho, esta será su segunda presentación en la serie de HC”, dijo Switzer. “Ha obtenido los primeros premios en diversos concursos nacionales e internacionales de guitarra clásica. También ha destacado en festivales como el Festival Internacional de Guitarra en su natal Cuba; el Festival Internacional de Música en Caracas, Venezuela, donde estrenó el ‘Concierto para guitarra y orquesta No. 3, Elegíaco’ de Leo Brouwer; y el Festival Internacional de Guitarra en Costa Rica, donde estrenó la suite ‘From Yesterday to Penny Lane’, también de Brouwer, por mencionar algunos”.

Para el concierto de este viernes, Padrón adelantó que interpretará mayoritariamente música latinoamericana y española, incluyendo piezas que le fueron dedicadas por el compositor español Juan Erena.

“Es un gran compositor. Tocaré dos piezas suyas: ‘Why’ y ‘Panacea’”, concluyó Padrón.

El concierto se llevará a cabo en el campus Dale Mabry de HC a partir de las 19:30 horas. La información sobre los boletos está disponible aquí.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.