Un juicio pone a prueba las normas más estrictas de Florida para las iniciativas ciudadanas

Una ley de Florida de 2025 establece plazos y regulaciones más estrictas para las iniciativas ciudadanas. Un juicio federal podría determinar el destino de futuros intentos de modificar la constitución estatal a través de las urnas.

"Esto no fue un intento de dificultar las iniciativas electorales lideradas por ciudadanos. Intentó hacerlas imposibles", afirmó Mitch Emerson, director ejecutivo de Florida Decides Healthcare, de pie frente al tribunal federal de Tallahassee.

Su grupo sostiene que la ley es inconstitucional y ha presentado una demanda. El juicio inició el lunes y se espera que se extienda hasta mediados de la próxima semana.

"Hay mucho en juego en los resultados de este caso en términos del futuro del derecho de los floridanos a participar en la democracia y a que sus voces sean escuchadas", añadió Emerson.

Los grupos enfrentan (este link está en inglés) plazos más cortos, tarifas más altas, regulaciones más estrictas sobre quién puede recolectar firmas y cómo se manejan, así como multas más severas por cualquier infracción.

Además, la ley del año pasado (este link está en inglés) establece que cualquier persona que recolecta más de 25 peticiones para una medida electoral de personas que no pertenezcan a su propia familia debe registrarse ante el estado o enfrentar sanciones por delitos graves.

El estado argumenta que los legisladores tienen permitido aprobar regulaciones que aborden sus preocupaciones sobre el fraude. Los grupos de ciudadanos afirman que esto es solo una excusa para evitar enmiendas constitucionales que podrían no ser del agrado de los conservadores en el poder.

En años recientes (este link está en inglés), los floridanos han aprobado medidas electorales para la marihuana medicinal (este link está en inglés), un salario mínimo más alto (este link está en inglés) y derechos de voto para personas que estuvieron encarceladas por delitos graves (este link está en inglés).

Sin embargo, el estado afirma (este link está en inglés) que ninguna de las 22 propuestas de enmienda lideradas por ciudadanos para la boleta electoral de noviembre de 2026 logrará calificar.

Smart & Safe Florida cuestiona esa afirmación. La organización dirige la campaña para la marihuana recreativa y señala que los tribunales podrían despejar el camino para alcanzar el umbral de firmas requerido de casi 900,000 floridanos.

El grupo contaba con una cifra superior a esa, pero el estado descartó firmas por razones que la campaña disputa (este link está en inglés).

Florida Decides Healthcare intentaba incluir una medida sobre la expansión de Medicaid en la boleta de 2026, pero retrasó el esfuerzo hasta 2028 (este link está en inglés), citando la nueva ley.

Smart & Safe Florida y otros grupos de iniciativa ciudadana respaldan a Florida Decides Healthcare en el juicio federal.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.