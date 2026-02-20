Residentes del área de Tampa Bay expresan preocupaciones por huracanes y el calor en una audiencia pública sobre el clima extremo

Una mujer de la tercera edad en Tampa vio su auto flotar a la deriva durante los huracanes de 2024.

Jessica Meszaros / WUSF La representante federal Kathy Castor se dirige a una audiencia sentada en la Audiencia Popular sobre Clima Extremo.

Una instructora de yoga en Ybor City perdió el 75% de su membresía después de que eventos de inundación consecutivos y las recuperaciones posteriores cerrarán repetidamente su negocio.

Y un propietario jubilado de St. Petersburg tiene una prima de seguro de propiedad de $8,000 al año.

El miércoles, 18 oradores compartieron cómo el clima extremo está impactando sus vidas, con la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, y la representante federal demócrata por Tampa, Kathy Castor, presentes como oyentes.

La Audiencia Popular sobre Clima Extremo es un evento que recorre ciudades en todo el país como Asheville y Altadena anteriormente, destacando las historias de residentes que han sobrevivido a tormentas destructivas e incendios forestales intensificados por la contaminación que calienta el clima.

Es manejado por la organización nacional de defensa, Climate Action Campaign, junto con alianzas locales en cada ubicación.

Retrocesos en la regulación climática federal

"Estamos trabajando arduamente para arrojar luz sobre los retrocesos de esta administración de Trump, y lo que están haciendo que hace que la gente esté menos segura y más expuesta al clima extremo", dijo Madeline Page, directora de asuntos gubernamentales de la campaña.

Apenas la semana pasada, la administración Trump revocó un hallazgo de peligro de 2009, el cual establecía que los gases que atrapan el calor, como el metano y el dióxido de carbono, amenazan la salud pública. Esa determinación científica permitía la regulación de estos contaminantes provenientes de autos, camiones y plantas de energía.

Jessica Meszaros / WUSF Alice Moore, residente de Tampa, habla por el micrófono sobre la preparación de su apartamento para un huracán, solo para perder su auto ya pagado debido a las inundaciones.

"No sé cómo los legisladores pueden mirar hacia otro lado en este momento... ante el daño, los impactos en la salud, los impactos en la salud mental, los impactos en su economía. Ignoran la ciencia", dijo la representante Kathy Castor.

“Cuando se habla de cambio climático, no se trata solo del clima, se trata también de su bolsillo. Y nadie puede contar las historias mejor que muchas de las personas que lo han vivido aquí en Tampa Bay”.

Jessica Meszaros / WUSF Rick Cole, un residente de St. Pete Beach cuya casa fue inundada por la marejada ciclónica del huracán Helene, fue oceanógrafo federal durante 40 años.

Oceanógrafo inundado por la marejada

Rick Cole dijo que el huracán Helene impulsó 2 pies de agua dentro de su casa en St. Pete Beach, destruyendo el 80% de todo lo que tenía.

"Muchos de mis vecinos lo perdieron todo, incluidas sus casas... muchos de los adultos mayores en Pass-a-Grille vendieron y se fueron", dijo Cole.

Fue aceptado en el programa estatal Elevate Florida para ayudar a elevar su casa, pero señaló que hubo muchos retrasos.

Como oceanógrafo, Cole pasó 40 años recopilando datos para la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). En su opinión profesional, calificó a los huracanes Helene y Milton como "fenómenos de la naturaleza".

“Nunca habíamos visto dos tormentas formarse en el suroeste del Golfo de México de la manera en que lo hicieron”, dijo, y agregó que los océanos del mundo están en su punto más cálido desde que se comenzó a registrar su temperatura.

Las aguas cálidas se han vinculado con el fortalecimiento de las tormentas.

TEPT, acceso en español y calor

La casa de Tami Shadduck en el vecindario de Shore Acres en St. Petersburg se inundó dos veces desde que vive allí: 2 pulgadas la primera vez, subiendo a 3 pies la segunda vez.

Shadduck trabaja en salud pública y le dijo a la alcaldesa Jane Castor que una de las cosas que las ciudades pueden mejorar es proporcionar recursos de salud mental después de las tormentas.

"Seguimos luchando con problemas de salud graves como ansiedad y depresión, TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) y estrés crónico", dijo Shadduck. "Muchos de los que aún están desplazados no están... comiendo bien, ni haciendo ejercicio, y nuestras relaciones se han puesto a prueba al máximo".

Jessica Meszaros / WUSF Linda Pérez es la fundadora de Boricuas de Corazón, Inc., una organización bilingüe dedicada a brindar preparación para desastres, respuesta a emergencias y ayuda humanitaria a las comunidades de habla hispana.

Linda Pérez, fundadora de Boricuas de Corazón, Inc., dijo que su organización sin fines de lucro llegó a alimentar hasta 1,800 personas con desayunos, almuerzos y cenas en un momento dado tras las tormentas de 2024.

Su grupo se asocia con funcionarios gubernamentales para comunicar información de emergencia a los hispanohablantes.

Su organización todavía está ayudando a unos 300 hogares hispanos a limpiar después de las tormentas de 2024, llenando hasta 80 bolsas de basura de contratista de 55 galones para una sola casa.

En Lutz, Kayla Foreid ha sido intérprete, entrenadora, directora de ensamble y miembro del personal de circuitos competitivos para bandas de guerra de escuelas secundarias durante los últimos 14 años.

En ese tiempo, ha sido testigo de cómo el calor extremo ha cambiado la actividad y a los intérpretes.

"El verano pasado alcanzamos un calor récord. Este nivel de calor puede representar un peligro para los estudiantes que realizan actividad física durante períodos prolongados al aire libre", dijo Foreid.

"En este sentido, recuerdo a Hezekiah Walters, un jugador de fútbol americano de la secundaria Middleton que murió con una temperatura corporal interna de 102 grados después de participar en acondicionamiento al aire libre en 2019".

Acción climática a nivel local

La congresista Castor dijo que llevará estas historias a Washington D.C.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, dijo que compartir las historias de su ciudad con el resto de la nación es beneficioso, y agregó que el cambio climático es difícil de negar.

Jessica Meszaros / WUSF La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, hablando en la Audiencia Popular sobre Clima Extremo.

"Cuando miras solo los eventos climáticos extremos que hemos tenido aquí en Florida, por no mencionar en toda la nación y en todo el mundo", dijo.

Jane Castor es parte del grupo Climate Mayors dentro de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos.

Tampa ha estado localizando la acción climática bajo la gestión de Castor: creando el puesto de Oficial de Sostenibilidad y Resiliencia, publicando la hoja de ruta Resilient Tampa, un Plan de Acción y Equidad Climática, y el Manual de Resiliencia ante el Calor.

Al ser consultada sobre la legislación propuesta en Tallahassee que prohibiría a los gobiernos locales establecer sus propios objetivos para reducir las emisiones que calientan el clima, la alcaldesa Castor dijo que el estado debería permitir que las ciudades y condados manejen los problemas que los afectan directamente.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.