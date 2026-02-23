La Junta de Educación de Florida ajusta la ley Schools of Hope, pero los distritos siguen pagando

La Junta de Educación de Florida adoptó nuevas reglas el viernes que establecen ciertos límites a la capacidad de las escuelas chárter —algunas operadas por empresas con fines de lucro— para trasladarse a edificios de distritos escolares públicos subutilizados.

El comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, elogió los cambios en la reglamentación y calificó la controvertida práctica conocida como "co-ubicación" como una "estrategia eficiente, efectiva y centrada en el estudiante".

Los críticos de las normas señalaron que estas siguen siendo vagas en ciertos puntos y que la mayor parte de los costos seguirá recayendo en los contribuyentes, en detrimento de los estudiantes que asisten a las escuelas públicas.

“Esto no es una solución. Es un paso en la dirección correcta, pero seguirá siendo un problema para las escuelas públicas”, afirmó Damaris Allen, directora ejecutiva de la organización no partidista Families for Strong Public Schools.

El reparto de costos es “mínimo”, y las escuelas chárter aún no tienen que demostrar que existe una necesidad de sus servicios en las zonas donde buscan co-ubicarse, añadió Allen.

“Una de las razones de la baja matrícula podría ser que la población en edad escolar está disminuyendo en una zona, y eso podría estar causando el bajo registro de alumnos”, agregó.

Al final de la sesión de 2025, se insertó un lenguaje en la Ley de Asignaciones Generales que amplió enormemente un programa de 2017 conocido como Schools of Hope, permitiendo que ciertas cadenas de escuelas chárter se establezcan dentro de escuelas públicas con dificultades o con baja matrícula.

Tan pronto como la nueva ley entró en vigor, permitiendo que los Operadores de Hope solicitaran cualquier espacio escolar público vacante o subutilizado, se enviaron una serie de avisos por todo el estado, 690 en total, alertando a las escuelas sobre la intención de una chárter de "co-ubicarse".

Las nuevas reglas establecen una definición más clara de lo que significa "vacante, subutilizado o excedente", al determinar que las escuelas podrían ser blanco de co-ubicación si su "tasa de utilización de la instalación" es inferior al 75% o si tienen 400 estaciones de estudiantes excedentes.

Las escuelas de nueva creación quedan ahora excluidas, ya que las normas estipulan que los planteles deben tener más de cuatro años de antigüedad para ser considerados.

Otro cambio restringe a cinco el número de avisos que una escuela chárter puede enviar en un periodo de 12 meses. Dichas cartas también deben enviarse al menos un año antes de la apertura propuesta de una School of Hope, pero no con más de dos años de antelación.

En cuanto a los costos, las escuelas públicas seguirán pagando el mantenimiento y la alimentación. Las chárter seguirán sin pagar alquiler y solo pagarán el mantenimiento en los días en que la chárter esté abierta pero la escuela pública no.

Se debe establecer un plan de gestión mutua entre las dos escuelas para resolver el pago de los servicios compartidos.

Esto reemplaza el lenguaje anterior que indicaba que los servicios se prestarían "sin limitación". Las nuevas reglas también permiten a los distritos cobrar por los "costos incrementales de los servicios públicos" utilizados por el Operador de Hope.

"Usar el término incremental para describir la compensación es subjetivo y carece de claridad", dijo Caprice Edmond, presidenta del Greater Florida Consortium of School Boards, durante el periodo de comentarios públicos antes de la votación.

Edmond, quien también preside la Junta Escolar del Condado de Pinellas, señaló que el costo sigue siendo una preocupación fundamental.

"Una de nuestras principales prioridades es que los distritos escolares reciban un reembolso justo por los servicios y el personal que apoya a las Schools of Hope co-ubicadas", dijo Edmond.

Para que una escuela chárter sea considerada como School of Hope por el estado de Florida, entre otros criterios, debe demostrar que el rendimiento de sus estudiantes —y la asistencia a la universidad— supera al de los distritos y estados en los que opera.

Más del 70% de los estudiantes atendidos tendrían que ser elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido bajo el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

“No tendría que haber declaraciones erróneas materiales ni 'preocupaciones continuas' en las auditorías financieras del operador”, según un análisis del Instituto de Póliza en Florida.

Siete agencias están designadas como "Operadores de Hope" en Florida, incluyendo Mater Academy (este link está en inglés), RCMA, Democracy Prep Public Schools, Inc. (este link está en inglés), IDEA Public Schools (este link está en inglés), Success Academy (este link está en inglés), Renaissance/Warrington Preparatory Academy (este link está en inglés) y KIPP New Jersey (este link está en inglés).

Un proyecto de ley para derogar la legislación de Schools of Hope no obtuvo apoyo entre los legisladores en la Cámara de Representantes y el Senado, ambos dominados por los republicanos, durante esta sesión. Sin embargo, Allen afirmó que la lucha no ha terminado.

“Si esto no va a ser bueno para los estudiantes de las escuelas públicas, debemos seguir alzando la voz”, dijo Allen. “Schools of Hope no implementará la co-ubicación hasta 2027, por lo que todavía tenemos otra oportunidad para derogar esta legislación”.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.