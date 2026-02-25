¿Podría su jefe ayudarle a comprar una vivienda? Un proyecto de ley en Florida busca hacerlo realidad

Los legisladores de Florida están avanzando un proyecto de ley diseñado para incentivar a los jefes a cubrir parte del costo de la primera casa de un empleado de tiempo completo.

Los empleadores podrían contribuir entre $1,000 y $5,000 dólares para el pago inicial o los costos de cierre del empleado y recibirían un crédito fiscal del 100%.

Si la legislación prospera, el "Crédito Fiscal para la Fuerza Laboral Compradora de Vivienda" estaría disponible por tres años, y el periodo de solicitudes abriría en octubre. El estado aprobaría las solicitudes por orden de llegada.

Los empleadores no pueden obtener más de $500,000 dólares en créditos fiscales al año. El programa tiene un tope de $5 millones de dólares anuales en todo el estado.

Los empleados que reciban el beneficio deben ser "personas de ingresos moderados", lo que significa que su hogar no percibe más del 120 por ciento del ingreso promedio del área circundante.

El crédito se limita a empresas que pagan impuestos sobre la renta corporativa de Florida o impuestos sobre primas de seguros – lo cual excluye a organizaciones sin fines de lucro, muchas pequeñas empresas y empleadores gubernamentales.

El proyecto de ley, HB 311, fue aprobado el martes por el segundo de sus tres comités asignados con apoyo bipartidista – y entusiasmo.

"Sinceramente, solo quiero decir que estoy muy agradecida de ver el proyecto de ley aquí en [el comité]", dijo la representante Michelle Salzman, republicana por el condado de Escambia, dirigiéndose al representante Jervonte "Tae" Edmonds de West Palm Beach, el demócrata patrocinador del proyecto.

La versión del Senado del proyecto de ley, SB 1672, ha sido aprobada por uno de sus tres comités asignados.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa periodística estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.