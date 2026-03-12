Proyecto de terminal de cruceros en el condado de Manatee podría naufragar

El plan para crear un puerto de cruceros cerca del Sunshine Skyway podría hundirse después de que la Cámara de Representantes de Florida aprobara por unanimidad (este link está en inglés) una legislación que limita el dragado necesario para embarcaciones de mayor tamaño.

El proyecto de ley (este link está en inglés) del senador de Bradenton, Jim Boyd, fue aprobado por el Senado el mes pasado. Este ampliaría los límites de la Reserva Acuática Terra Ceia en el condado de Manatee hacia una zona por la que tendrían que transitar los cruceros, al sur del Sunshine Skyway. No se permitiría el dragado si este afectara la calidad del agua.

La medida se dirige ahora al despacho del gobernador para su aprobación final.

Una enmienda (este link está en inglés) en el proyecto de ley de Boyd permitiría únicamente un dragado mínimo para rampas de botes y marinas. El texto establece:

"El dragado y relleno mínimo que pueda autorizarse para la creación y mantenimiento de marinas, rampas públicas para botes, muelles y embarcaderos, así como sus canales de navegación y vías de acceso correspondientes. Tales proyectos podrán autorizarse únicamente tras un hallazgo específico por parte de la junta (este link está en inglés) de que existe la garantía de que el proyecto será construido y operado de una manera que no afecte adversamente la calidad del agua y la utilidad de la reserva".

"Aquel dragado que sea necesario con el fin de eliminar condiciones peligrosas para la salud pública o con el fin de eliminar aguas estancadas, islas y bancos de sedimentos, cuyo dragado mejoraría la calidad estética y ambiental, así como la utilidad de la reserva, y sea claramente de interés público según lo determine la junta".

La reserva Terra Ceia abarca tierras sumergidas en la bahía de Tampa, extendiéndose desde el canal de navegación de Port Manatee hasta el límite de los condados de Manatee y Hillsborough; luego, a lo largo de la Vía Navegable Intracostera (Intracoastal Waterway), rodeando Emerson Point en Snead Island y a lo largo de las costas de Terra Ceia Bay, Miguel Bay, Joe Bay y Bishop Harbor.

En enero, SSA Marine anunció que exploraba planes para desarrollar el puerto en el terreno de 330 acres conocido como Knott-Cowen, en una isla del lado del Golfo del Skyway, en asociación con Slip Knott LLC, con sede en Tampa.

SSA afirmó que sus instalaciones complementarían las operaciones de cruceros en Port Tampa Bay y posicionarían a la región para el crecimiento futuro de la industria, a medida que los barcos continúan aumentando de tamaño y adoptando tecnologías de menores emisiones.

Como parte de su propuesta, SSA Marine reveló que adquirió recientemente Rattlesnake Key, una isla adyacente de 710 acres en Terra Ceia Bay con alta sensibilidad ambiental, para evitar el desarrollo comercial privado. La compra, realizada a través de la subsidiaria Rattlesnake Preservation Co., permitirá a SSA colaborar en esfuerzos de conservación con funcionarios locales, residentes y grupos ambientales, según informó la empresa.

Los partidarios afirman que la terminal es necesaria para atraer cruceros de mayor tamaño que son demasiado altos para pasar bajo el Skyway.

Sin embargo, los opositores sostienen que dicho puerto arruinaría el frágil ecosistema. Organizaron manifestaciones que atrajeron a cientos de personas para presionar a los legisladores a fin de bloquear el plan. Al menos 12,000 personas firmaron una petición (este link está en inglés) en contra de la idea.

Manatee County Este es un mapa de la terminal de cruceros propuesta en Terra Ceia, justo al sur del Sunshine Skyway.

