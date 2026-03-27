Conozca a su vecino musical: Fernando Traba de la Orquesta de Sarasota

La siguiente entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

Cuénteme, ¿cómo llegó al fagot? Me dijo que su padre lo tocaba, pero ¿empezó usted con un instrumento diferente?

No, en realidad es una historia muy chistosa. Nací en la Ciudad de México. Mi padre era originario de España; emigró a México en 1939. Él nació en 1913. Esto va a sonar muy extraño, pero la madre de mi padre nació en 1874.

Sí, mi padre fue el último de nueve hijos; su madre tenía 39 años cuando él nació y solo tres sobrevivieron en aquel entonces. Mi padre también tuvo una infancia difícil debido a la gripe española en 1918. Tenía 5 años cuando su padre, mi abuelo, falleció en esa epidemia.

Mi abuela no podía mantenerlos por su cuenta. Había una escuela en Madrid que acogía niños, algo así como un orfanato, pero era una escuela que les daba alojamiento y comida completa. Así que su madre llevó a mi tío y a mi padre allí, y ella se quedó con mi tía. Y ellos permanecieron allí básicamente el resto de sus vidas, hasta que cumplieron 18 años, porque mi abuela falleció.

Fue una historia triste. Pero, de todos modos, el punto es que en la escuela, en algún momento, les dieron a elegir entre el servicio militar o estudiar música. Mi padre, por supuesto, eligió la música. Comenzó con el clarinete y, tras ver cuántos clarinetistas había, dijo: “No hay forma de que lo logré”, así que eligió el fagot. Así empezó a ganarse la vida cuando era joven.

Luego estalló la Guerra Civil en España. Él tocaba en una banda militar para el bando republicano. Hacia el final de la guerra, cuando era obvio que el bando republicano estaba perdiendo, lograron cruzar la frontera hacia Francia y se quedaron allí. Era marzo de 1939 y hacía mucho frío en el lado del Mediterráneo. Era una playa en un lugar llamado Saint-Cyprien.

Y en ese momento había más de 100,000 refugiados allí sin nada. No había agua ni condiciones sanitarias. Pasó unos meses allí hasta que los cuáqueros en Inglaterra pagaron tres barcos para transportar refugiados de este campo a México, país que estaba aceptando refugiados de la Guerra Civil.

Había tres barcos que zarparon y, como él era músico y tocaba en una banda en ese momento, le dijeron: “Oh, ustedes son músicos. Suban al barco. Necesitamos música”. Ese fue su boleto a México.

Él decía: “No teníamos idea de a dónde íbamos, solo queríamos salir de allí”. A mitad del viaje les dijeron: “Vamos a México y allí hablan español”. Así que mi padre llegó a México. Tocaba el clarinete, pero sabía tocar el fagot; se compró uno y comenzó su carrera como fagotista.

Y cuando yo nací, la historia cuenta que cuando tenía 2 o 3 años, él tocaba en la Sinfónica Nacional en la Ciudad de México y se fueron de gira a Europa. Cuando estuvieron en Alemania, que era donde se fabricaban la mayoría de los fagotes en ese entonces, compró un fagot para su hijo de 2 años y lo guardó en un clóset. Cada año, en mi cumpleaños, lo sacaba, me lo mostraba y decía: “Sabes, algún día podrías tocar esto”.

A los 6 o 7 años yo decía: “¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo?”. Y él respondía: “No, no, todavía eres muy joven”. Mantuvo el incentivo frente a mí. Cuando cumplí 11 años, dijo: “Está bien, podemos empezar”. Al principio me gustó. Luego, como cualquier niño de 11 años, quería salir a jugar fútbol o lo que fuera.

Pero después de llevar un año con el instrumento, hubo un movimiento en México para crear la primera Orquesta Nacional Juvenil, y esto se anunció a nivel nacional.

Mi padre me dijo: “Fernando, Fernando, tienes que audicionar para esto. Sería increíble”. Así que, practicamos y practicamos durante un mes y medio. Era para niños de 10 a 18 años; audicioné y terminé siendo el fagot principal en la primera Orquesta Nacional Juvenil de México. Recuerdo asistir al primer ensayo. Por supuesto, yo había estado en muchos ensayos y conciertos con mi papá, así que sabía de qué se trataba. Pero al ser parte de ello, dije: “Esto es genial. Quiero hacer esto”.

Así fue como llegué a tocar el fagot, aunque mi padre tenía en mente enseñarme el instrumento solo como un Plan B, en caso de que algo saliera mal con mis estudios y no pudiera ser otra cosa. Decía: “Bueno, al menos sabrás tocar el fagot”.

Me resulta interesante porque mi papá estaba en la radio y yo quería ser dentista o abogada, pero al menos desde el principio podía escuchar la voz de mi papá en mi cabeza. ¿Alguna vez tuvo un momento en el que escuchara el sonido de su papá en su cabeza mientras hacía música?

Bueno, lo recuerdo tocando y practicando, y usted sabe que esos recuerdos estarán por siempre en mi cabeza. Como cualquier otro padre, él quería lo mejor para sus hijos. Recuerdo que estuve en esta orquesta juvenil unos dos años y luego, a los 16 años, gané mi primer trabajo profesional en México. Fue algo complicado porque todavía estaba en la preparatoria y tenía que hacer ambas cosas, pero recuerdo que en ese momento él estaba muy feliz porque estaba en México.

La mayoría de las orquestas en ese entonces, al menos, contaban con apoyo gubernamental. Así que, si te hacías miembro de una orquesta, eras básicamente un empleado del gobierno y, después de 30 años, podrías jubilarte con todos los beneficios gubernamentales y demás.

Él decía: “¡Fernando, te vas a poder jubilar a los 46 años!”, lo cual fue hace unas décadas. Así que ya estaría jubilado si me hubiera quedado en México.

Pero luego conocí a un fagotista estadounidense que tocaba en la Sinfónica Nacional de México. Su nombre era Neil MacDonald; vino a suplir en nuestra orquesta y sonaba hermoso. Le pregunté: “¿Puedo tomar algunas lecciones con usted?” y él dijo: “¡Por supuesto!”. Así que empecé a tomar clases con él y, al cabo de un mes, me dijo: “Sabes qué, Fernando, deberías ir a estudiar con mi maestro”.

Él era graduado del Instituto de Música de Cleveland y me ayudó personalmente a llenar el papeleo; fue gracias a él que pude venir a estudiar a los Estados Unidos. Eso fue increíble. Hice mi licenciatura y maestría en el Instituto de Cleveland. Y después de eso, realicé un posgrado de un año en la Juilliard School. Posteriormente intenté quedarme en los Estados Unidos, pero, por supuesto, era imposible, así que conseguí un trabajo como fagot principal en la Ópera Nacional de Portugal, en Lisboa.

Pasé dos años allí. Después hubo una vacante en una orquesta en Asturias, España. Como tengo familia en Madrid, pensé: “Oh, eso sería increíble”. Así que fui, audicioné y obtuve el trabajo; me quedé dos años. Probablemente me habría quedado allí el resto de mi vida. Era un lugar hermoso. Asturias es una región en el norte de España, en el centro de la península hacia el extremo norte, y la capital es Oviedo. Esta orquesta tenía su sede en Oviedo; anteriormente había otra orquesta allí, pero la disolvieron por completo e hicieron audiciones para una orquesta nueva y completa.

No pude audicionar en España porque eso era solo para españoles, y tuve que ir a Ámsterdam. Yo estaba en Lisboa y dije: “Puedo conducir a España y audicionar allí si quieren”, y me dijeron: “No, no, no, no, usted es internacional. Debe ir hasta Ámsterdam”. Así que fui, audicioné y obtuve el puesto de fagot principal.

Me encantó mi tiempo en Asturias y me habría quedado allí el resto de mi vida, pero en ese momento un amigo nuestro vino y dijo: “Sabes, Fernando, existe esta orquesta en Sarasota y creo que te encantaría estar allí”. Yo pregunté: “¿Dónde queda Sarasota?”.

Recuerdo volar desde Oviedo. Tomé un vuelo a las 4:30 a.m. hacia Madrid, de Madrid a JFK [Nueva York] y de JFK a Sarasota. Llegué a Sarasota ese día como a las 3:30 p.m., que eran como las 9:30 p.m. para mí, y la audición era a la mañana siguiente. Al día siguiente tomé un taxi al centro sinfónico, que estaba cerca del Van Wezel [Performing Arts Hall]. Recuerdo ver ese edificio púrpura y decir: “Dios mío”.

Audicioné y obtuve el trabajo; eso fue hace 33 años.

Un año después de obtener el puesto, mi esposa, Betsy, llegó a la orquesta. Nos conocimos, nos casamos y tenemos dos hermosas hijas. Nuestra hija mayor cumplirá 25 años en diciembre y está terminando su segunda licenciatura en enfermería en la USF aquí en Sarasota.

Nuestra pequeña está haciendo su maestría en Nashville. Debo decir que ambas hijas, mientras crecían, fueron nadadoras de competencia. Mi hija mayor obtuvo su primera licenciatura en la Universidad de Miami, nadando para el equipo de allí, y nuestra hija menor nadaba para Vanderbilt en Nashville. A ambas les está yendo de maravilla.

Y debo decir que, a pesar de que me hubiera encantado quedarme en España, el hecho de haber tomado esa bifurcación en el camino y venir a Sarasota ha sido el viaje más increíble de mi vida.

Bueno, usted y yo nunca nos habríamos conocido si no fuera por aquello de Música Viva de Sarasota, así que estoy agradecida por eso. Solo quería preguntarle algo que tengo muy presente: usted había colocado sus cañas sobre algo y fue como un desastre porque era una caja de cañas y se cayeron. Pensé: “Cielos”. ¿Qué significa eso? No sé cuánto tiempo le toma fabricar esas cañas ni qué tan importantes son para lo que hace.

Sí, bueno, para las personas que nos escuchan y no han visto un fagot antes, el fagot es un instrumento de doble caña. Esto significa que requiere una boquilla hecha con dos piezas de bambú unidas. El clarinete usa una sola caña contra una boquilla de plástico, y las dobles cañas —los fagotes y los oboes— usan dos piezas de bambú muy finas unidas.

Yo fabrico mis cañas a partir de tubos reales de bambú. Compro los tubos de bambú por libra, los corto y básicamente comienzo todo el proceso desde ahí.

Se puede comprar la caña ya procesada y eso ahorra tiempo, pero se pierde el control sobre todas las diferentes variables que existen. Así que toma alrededor de, yo diría, seis o siete horas de trabajo. En ese tiempo se pueden fabricar seis o siete cañas, pero el punto es que, de esas, la proporción de cañas excelentes es de un 30 a 40 por ciento de éxito; el resto tiene que ir al bote de basura.

Así que sí, cuando tienes una caja llena de buenas cañas es como un tesoro, porque sabes todo el tiempo y lo que cuesta conseguir una de esas.

Y sí, hay un chiste sobre Leonard Sharrow, un fagotista muy famoso de la Orquesta de la NBC bajo la dirección de [Arturo] Toscanini. Estaba hablando con sus alumnos y dijo: “Está bien, voy a enseñarles cómo saber cuándo tienen una buena caña”. Tenía tres o cuatro cañas, las puso en la esquina de una mesa, pasó la mano y las tiró todas al suelo. Dijo: “Las buenas siempre se rompen”. En fin, cuando las mías se cayeron, yo estaba como: “¡Oh, no!”.

Cuénteme sobre el fagot. Para mí es probablemente el instrumento más misterioso de todos los instrumentos de la orquesta porque no se ve tan a menudo, a menos que estés en el balcón. Realmente no se tiene una buena perspectiva debido a su ubicación, a menos que haya un solo o algo así. ¿Qué papel desempeña el fagot en la orquesta y qué se necesita para dominar el instrumento?

El fagot surgió en los años 1500 y fue evolucionando. En esa época solían construir instrumentos en familia. Como la flauta dulce: hay una flauta diminuta, una tenor, una alto, y se van haciendo más grandes. Así que el fagot surgió de algo parecido. Fue construido como la contraparte del violonchelo. Al igual que en un cuarteto de cuerdas tienes los violines, que son las voces agudas; tienes la viola, que es la voz media; y luego tienes el violonchelo, que es la voz baja. En los vientos, el fagot cumple el mismo propósito.

La flauta y el oboe son las dos voces más agudas. Luego el clarinete es como el punto medio y el fagot proporciona el bajo. De la familia de la que surgió el fagot, hubo dos sobrevivientes: el fagot y su hermano mayor, el contrafagot, que es una octava más bajo que el fagot y es probablemente el instrumento más grave de la orquesta. Creo que llega más bajo que la tuba.

Así que el fagot fue hecho básicamente para ser la voz baja en la sección de vientos y es difícil de ver. Se parece un poco a una bazuca porque básicamente está doblado en su parte inferior para que podamos tocarlo. Pero es un tubo de 7-, casi 8 pies de largo, y está doblado para que podamos ejecutarlo; tiene un rango de unas 4 octavas y media.

Yo diría que es un poco más difícil de aprender que cualquier otro instrumento de madera, simplemente porque es el único instrumento de madera que requiere los 10 dedos. Si ves la flauta, el oboe o el clarinete, siempre tienen un pulgar libre.

El fagot no ofrece esa ventaja, así que tenemos que usar todos los dedos. A veces lo hace bastante difícil, pero es un instrumento encantador. Tiene un rango de tenor-barítono y amo el instrumento. No haría ninguna otra cosa.

Tiene la Orquesta de Sarasota, pero ¿realiza presentaciones de cámara?

La Orquesta de Sarasota tiene un modelo muy interesante porque ofrecemos no solo la gran orquesta, el concierto de obras maestras y los conciertos de suscripción —de los cuales ofrecemos siete series al año—, sino que también ofrecemos conciertos de orquesta de cámara y de música de cámara. Como miembros de la orquesta, también formamos parte del Quinteto de Viento de Sarasota. De la orquesta surgen el Quinteto de Viento de Sarasota, el Cuarteto de Cuerda de Sarasota, el Quinteto de Metales de Sarasota y otro Cuarteto de Cuerda de Sarasota, que es un trío de piano y cuerdas. Ofrecemos básicamente todo, desde música de cámara en grupos pequeños hasta grandes orquestas.

Pero además de eso, muchos de los músicos de la orquesta colaboramos con otras organizaciones como Key Chorale. O tal vez otras orquestas que necesitan músicos adicionales, como The Florida Orchestra o la Filarmónica de Naples, si tenemos tiempo.

Y no puedo decirle lo afortunados que nos sentimos en la organización por haberlo conseguido a él [el director musical Giancarlo Guerrero] como nuestro nuevo jefe, porque es único en su clase. Es un músico increíble. Lo escucha todo. Sabe lo que quiere y hace todo lo que está a su alcance para conseguirlo, lo cual es realmente refrescante. Y después de cinco temporadas sin liderazgo artístico, no podríamos estar más felices de tenerlo al mando en este momento.

Sean McBride de WSMR contribuyó a este informe.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.