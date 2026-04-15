‘El arte puede vivir por siglos’: músicos honran a compositores fallecidos en el Holocausto

Cuando el pianista francés Dimitri Malignan realizaba su maestría en el Conservatorio de Ámsterdam, profundizó en la historia de los compositores neerlandeses que fallecieron en el Holocausto.

Desde entonces, ha realizado grabaciones de su música y de la de otros artistas que perecieron en los campos de exterminio.

El 8 de abril, el St. Petersburg Council on World Affairs y el Florida Holocaust Museum presentarán a Malignan y a la soprano Lily Arbisser en concierto.

Interpretarán obras de compositores víctimas del Holocausto, entre otros autores.

Para Malignan, este proyecto es personal. Aunque no es judío, tiene familiares que sí lo son, incluido su abuelo, quien fue un compositor judío.

“Como músico, es muy importante para mí reconocer el contexto histórico que ocurrió y promover la vida y la memoria de estos compositores. Por supuesto, ellos no tuvieron una segunda oportunidad para que su música fuera escuchada porque fueron asesinados en el Holocausto”, afirmó.

Se considera un aliado y no desea que la música de tales autores caiga en el olvido.

“En cierto modo, estas personas fueron asesinadas y sus vidas terminaron, pero no quiero que su arte también termine con ellos; el arte puede vivir a través de las eras y los siglos. Claramente, fueron olvidados durante 80 años, pero no es demasiado tarde para que su música sea llevada al escenario”, comentó.

Malignan señaló que es especialmente relevante que las personas de su generación escuchen estas historias, a medida que los testigos presenciales del Holocausto se pierden con el tiempo y los jóvenes no aprenden sobre ello.

“Siento una responsabilidad, también en los tiempos actuales donde hay un gran aumento del antisemitismo; siento que debemos promover que las generaciones más jóvenes recuerden lo que sucedió entonces. Es una forma muy concreta de conectar con la educación sobre el Holocausto, más allá de tener solo números y nombres”, explicó.

La Liga Antidifamación, una organización internacional contra el odio, informó el pasado octubre que más de la mitad de los judíos estadounidenses reportaron al menos una forma de antisemitismo en los 12 meses previos. Además, casi el 57% considera ahora que el antisemitismo es una experiencia normal para los judíos.

Malignan detalló que el programa incluye algunas obras para piano solo, pero consiste mayoritariamente en piezas para voz y piano.

Indicó que los textos son interesantes y suelen estar traducidos e impresos en el programa.

“Así, el público puede conectar, a menudo con poemas muy hermosos que están vinculados, en ocasiones, a las circunstancias trágicas”, dijo.

Courtesy Of The St. Petersburg Council On World Affairs La soprano Lily Arbisser

Malignan se presentará junto a la soprano Lily Arbisser.

“Lily es una cantante fantástica con la que me conecté hace unos tres o cuatro años. Ella reside en Nueva York y también estaba interesada en la música del Holocausto. Así que, sí, esta es ya la tercera gira que realizamos juntos en los Estados Unidos”, mencionó.

El programa incluye música de la escritora y poeta alemana Ilse Weber.

“Ella no era realmente una compositora. Era más bien una escritora y poeta que escribió muchos libros para niños; fue deportada a Theresienstadt por ser judía”, relató.

“Allí escribió algunas novelas y poemas para los niños. También compuso un conjunto de canciones muy sencillas, con melodías simples y un acompañamiento fácil que se realizaría, probablemente, con cualquier instrumento que tuvieran disponible, seguramente una guitarra o quizá un piano básico. Es un conjunto de canciones muy encantador. De hecho, hay una canción llamada ‘Estoy vagando por Theresienstadt’ que es, por supuesto, muy conmovedora. Suena un poco como un lied de Schubert y tiene una melodía muy emocionante”, añadió.

El concierto también contará con música de Dick Kattenburg, Simon Gokkes y Gideon Klein.

La presentación tendrá lugar el 8 de abril en la Cathedral Church of St. Peter. El evento es organizado por el St. Petersburg Council on World Affairs y el Florida Holocaust Museum. Puede obtener más detalles en su sitio web (este link está en inglés).

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Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.