El plan de reducción de impuestos a la propiedad de Florida pasa a manos de los votantes. Esto es lo que incluye

Las elecciones de noviembre cobraron aún más relevancia en Florida.

Los legisladores estatales aprobaron el martes una propuesta de referéndum para reducir los impuestos a la propiedad, los cuales financian los servicios de los gobiernos locales.

Los republicanos de la Legislatura estatal afirman que estos impuestos se volvieron demasiado costosos y que los funcionarios locales han gastado en exceso.

Sin embargo, incluso algunos miembros del Partido Republicano expresaron su preocupación por el impacto que esto tendría en dichos servicios, especialmente en los condados rurales con limitaciones financieras (este link está en inglés). A pesar de ello, la gran mayoría votó a favor.

Al menos el 60 % de los votantes en noviembre también debe votar a favor para que la reducción entre en vigor.

“Los detalles para llegar a un producto final han sido un camino largo, pero me enorgullece la oportunidad que estamos dando a los votantes al permitirles decidir si esto se materializará o no”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez.

La mayoría de los demócratas se manifestó en contra del plan, bajo el argumento de que perjudicará los servicios de los gobiernos locales.

“Tendremos que pasar el verano y los primeros días del otoño educando a los votantes sobre lo que sucederá como resultado de este proyecto de ley”, señaló la líder demócrata del Senado, Lori Berman. “Me preocupa mucho el impacto en nuestros condados y ciudades locales. Creo que potencialmente podría llevar a algunos a la quiebra”.

Los demócratas también calificaron el plan como un “traslado de impuestos”, y señalaron que provocará un aumento en las tarifas de otros servicios para cubrir los costos.

El gobernador Ron DeSantis anunció el plan la semana pasada. Los legisladores evaluaron y aprobaron la propuesta, que tiene enormes implicaciones para la estructura fiscal de Florida y los gobiernos locales, en una sesión especial de dos días. La rapidez del proceso también generó quejas por parte de los demócratas.

Pero, ¿qué haría exactamente este plan?

De ser aprobado por los votantes, aumentaría considerablemente las exenciones por residencia principal (homestead exemptions) en los impuestos a la propiedad que no se destinan a las escuelas.

Para el próximo año, los propietarios de viviendas no tendrían que pagar esos impuestos sobre los primeros $150,000 dólares del valor de su casa, una cifra superior a los $50,000 dólares actuales. La exención aumentará a $250,000 dólares en 2028.

Quienes se muden a Florida a partir del próximo año tendrán que residir en el estado durante cinco años antes de poder calificar para esta exención ampliada por residencia principal.

El plan estipula que los gobiernos locales solo podrán utilizar los ingresos de los impuestos a la propiedad para “servicios esenciales”, tales como seguridad pública, educación, costos administrativos e infraestructura.

La propuesta también afecta a las propiedades que no son de residencia principal, como los comercios y las unidades de alquiler. En este momento, el valor gravable de esos inmuebles puede aumentar hasta un 10% anual. La enmienda reduciría ese límite a la mitad.

Además, las exenciones por residencia principal podrían llegar a ser aún mayores. La propuesta ordena al cuerpo legislativo crear una vía para eliminar por completo estos impuestos en el futuro, aunque existen dudas sobre cómo funcionaría dicho mecanismo.

El plan no coincide plenamente con los deseos de DeSantis.

El cambio más significativo que realizaron los legisladores fue excluir los impuestos a la propiedad destinados a las escuelas de la exención ampliada. También dejaron fuera la idea de DeSantis de crear un fondo fiduciario para ayudar a los gobiernos locales a compensar la pérdida de ingresos.

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Este artículo fue producido por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo a nivel estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.