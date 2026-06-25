Incertidumbre ante posible pérdida de cientos de millones en Hillsborough por recortes al impuesto sobre la propiedad

El condado de Hillsborough podría perder hasta $500 millones de dólares al año si se aprueba el referéndum sobre el impuesto a la propiedad en noviembre. Sin embargo, el factor más crítico podría ser la incertidumbre respecto a cuáles servicios serían recortados.

Los servicios esenciales del condado de Hillsborough podrían verse afectados. Autoridades locales indicaron que esto impactaría desde la seguridad pública hasta los parques y las bibliotecas.

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Un informe (este link está en inglés) publicado el miércoles por funcionarios del condado reveló un impacto potencial de $367 millones de dólares. No obstante, Bob Henriquez, evaluador de propiedades de Hillsborough, señaló que la cifra podría alcanzar los $500 millones de dólares si el recorte fiscal se implementa en su totalidad.

Esto podría traducirse en reducciones significativas de los ingresos que actualmente se destinan a la policía, bomberos y seguridad, obras públicas, parques y bibliotecas. Es posible que se solicite a los comisionados del condado considerar una congelación de contrataciones, el aumento a las tarifas de los parques, un impuesto adicional de cinco centavos a la gasolina, la reducción de horarios de atención o la creación de distritos fiscales especiales para bomberos y parques.

Hillsborough County Estas son algunas de las propuestas que los funcionarios del condado podrían verse obligados a implementar si los votantes aprueban los recortes al impuesto sobre la propiedad.

Algunos servicios podrían eliminarse, y el impuesto a la propiedad para residencias no principales que permanezca vigente podría incrementarse. Actualmente, el 88 por ciento de los impuestos a la propiedad se destina a la oficina del alguacil, al cuerpo de bomberos y rescate, y a las oficinas constitucionales, tales como la supervisión de elecciones y la recaudación de impuestos.

Las bibliotecas podrían perder $21 millones de dólares anuales si la exención fiscal a la vivienda principal (homestead exemption) aumenta a $250,000 dólares por hogar.

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"Podríamos enfrentarnos a la posible eliminación o reducción de varios servicios del condado, que podrían incluir parques, atención a adultos mayores y servicios infantiles", afirmó Tom Fesler, director de presupuesto del condado. "La legislación, tal como está redactada actualmente, presenta cierta incertidumbre sobre si podremos siquiera financiar algunas de esas áreas con los ingresos de los impuestos ad valorem (impuesto a la propiedad) en este momento".

"Es muy probable que sea necesario considerar ajustes e incrementos en los ingresos, además de reducciones en los gastos, para poder seguir ofreciendo los servicios esenciales que brindamos en la actualidad", señaló Fesler.

Esto podría incluir la aplicación de un nuevo impuesto del 10 por ciento a los servicios públicos en conceptos como las facturas de luz y agua, lo que podría recaudar entre $80 y $90 millones de dólares al año.

"Esto es algo que cambiará por completo la forma en que se financian los gobiernos en nuestro estado". Harry Cohen, comisionado de Hillsborough.

El comisionado Harry Cohen expresó que el principal inconveniente es la incertidumbre que persistirá hasta que los ciudadanos acudan a las urnas.

"Nos resulta muy, muy difícil tomar decisiones sobre cómo avanzar en diversas áreas, debido a la diferencia tan drástica entre lo que tenemos ahora y lo que podría suceder después de noviembre", explicó.

"Esto es algo que cambiará por completo la forma en que se financian los gobiernos en nuestro estado y, como mínimo, causará mucha confusión y alteración en el proceso de descifrar cómo lidiar con ello", añadió Cohen.

"Esta organización tiene dinero que recortar. Solo van a tener que hacer que suceda por pura fuerza de voluntad". Joshua Wostal, comisionado del condado.

Por el contrario, el comisionado Joshua Wostal afirmó que la medida ayudaría a las familias jóvenes a comprar su primera casa, así como a los adultos mayores con ingresos fijos.

"Al final del día, se logrará un alivio que, en este momento, está dejando fuera del mercado a los compradores de vivienda por primera vez de hasta 40 años. Además, está expulsando de sus hogares, debido a los impuestos, a los adultos mayores con ingresos fijos en sus últimos años de vida, obligándolos a depender aún más del gobierno".

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"Esta organización tiene dinero que recortar", declaró Wostal en referencia al condado de Hillsborough. "Solo van a tener que hacer que suceda por pura fuerza de voluntad".

Cohen rebatió el argumento señalando que se tendrían que aumentar las tarifas, lo cual podría afectar a los residentes de menores ingresos; asimismo, los inquilinos y los propietarios de pequeñas empresas podrían verse afectados por los impuestos que tendrían que incrementarse para compensar la diferencia.

El referéndum consultará a los votantes si se debe aumentar la exención del impuesto a la vivienda principal de los $50,000 dólares actuales a $150,000 dólares en 2027, y hasta $250,000 dólares el año posterior.

Para entrar en vigor, la medida requiere la aprobación de al menos el 60% por ciento de los votantes.