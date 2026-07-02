Residente de Tampa Bay queda varada en Venezuela, pero busca llevar ayuda a las víctimas del sismo

Samantha Brown Pérez llevaba cerca de dos meses en Venezuela cuando su estancia se extendió más de lo previsto.

Pérez se encontraba a unos 30 minutos en automóvil de Caracas, la capital del país, cuando dos sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 (este link está en inglés) sacudieron la costa norte de la nación el 24 de junio. Hasta el martes, se reportaban más de 1,900 muertos y decenas de miles (este link está en inglés) de desaparecidos.

Aunque no es originaria de Venezuela, Pérez estaba en el país para renovar su visa y esperaba recibir la documentación necesaria el 25 de junio.

Los edificios colapsados y la devastación eran algo que la agente inmobiliaria del área de Tampa Bay nunca había experimentado.

"La destrucción está a un nivel que, en lo personal, nunca había visto", afirmó Pérez. "En Tampa nos tocan huracanes todo el tiempo. Pero, como alguien dijo, para los huracanes te puedes preparar y, esencialmente, hasta cierto punto puedes escapar; para un terremoto, no".

Separada de su esposo y de sus hijos en Tampa, Pérez decidió aprovechar su situación para hacer todo lo posible por ayudar a los afectados por los temblores.

"No sabíamos qué estaba pasando"

El 24 de junio es un día feriado (este link está en inglés) en Venezuela, explicó Pérez, por lo que visitaba las playas de La Guaira, en la costa norte del país, junto a sus suegros para disfrutar el día. Se retiraron unas pocas horas antes de que ocurrieran los sismos.

Mientras conducían hacia el departamento de su cuñada, relató que las calles comenzaron a moverse.

"Pensamos que era un problema del automóvil porque se estaba moviendo", comentó Pérez. "No sabíamos qué estaba pasando, y luego nos dimos cuenta de lo que ocurría".

Aunque la zona donde se encontraba sufrió daños mínimos, Pérez señaló que decidieron quedarse con familiares más cerca de Caracas. No había señal de telefonía celular ni energía eléctrica, detalló, por lo que recurrieron a la radio para mantenerse informados.

Incluso entonces, mencionó, existía mucha incertidumbre.

Ayudando donde sea necesario

Al día siguiente, Pérez ya estaba comprando alimentos con sus suegros para distribuirlos en La Guaira, la zona más afectada por el desastre (este link está en inglés). Desde entonces, ha utilizado las donaciones para comprar suministros y repartirlos mientras esperan recibir las aportaciones que se recaudan en Estados Unidos.

"Algunas de esas (donaciones) tardarán un tiempo en llegar aquí", expresó Pérez. "Por eso quisimos intentar ser una fuente directa de ayuda aquí, sobre el terreno".

En este momento, explicó que se concentran en donar a los equipos de rescate y médicos que auxilian a las víctimas rescatadas de entre los escombros. El equipo que necesitan tiene un gran impacto, pero es costoso, señaló, por lo que es importante destinar el dinero donado a comprar esos insumos, ya que más personas podrán donar alimentos.

Ha establecido contacto con grupos de rescate y cuerpos médicos para conocer sus necesidades e intentar hacerles llegar el equipo directamente.

Hasta ahora, Pérez informó que han podido donar ocho generadores eléctricos y otras herramientas solicitadas por dichos grupos, y evalúan la compra de equipo para inmovilizar fracturas óseas.

Añadió que, además de las organizaciones internacionales y los equipos de rescate enviados a la zona, observa cómo los venezolanos se ayudan mutuamente. Asimismo, comienzan a llegar aviones con donaciones en especie.

Todas las personas que han recibido sus donaciones se han mostrado sumamente agradecidas, comentó, y la gente comparte los suministros con otros que los necesitan.

"He formado parte de la comunidad venezolana desde hace varios años gracias a mi esposo", manifestó Pérez. "Es un grupo de personas hermoso. No esperaba menos de ellos que unirse para salir adelante de lo que están viviendo en este momento".

Ayudando desde Tampa Bay

Si usted tiene la posibilidad de donar, Pérez sugirió buscar un centro de acopio local que pueda transportar la ayuda a Venezuela. Ninguna donación es pequeña, añadió.

"Hemos tenido personas que enviaron 10 dólares y dijeron: 'esto es todo lo que puedo dar'", compartió Pérez. "Esos 10 dólares cubren más de la mitad del costo de una caja grande de atún en lata o cosas similares. Cada pequeño esfuerzo cuenta".

La Cámara de Comercio Latina de Tampa Bay (este link está en inglés), de la cual Pérez es vicepresidenta, recauda donaciones para Venezuela. De acuerdo con la presidenta de la cámara, Diana Walker, se aceptarán aportaciones durante todo el mes de julio.

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Pérez sugiere donar:

Abrelatas

Fórmula y comida para bebé

Biberones

Bloqueador solar

Gasas médicas

Sábanas

Toallas

Ropa interior

Calcetines

Zapatos

Pérez también recibe donaciones en efectivo (este link está en inglés) a través de Zelle, Venmo, GoFundMe y Cashapp para destinarlas a la compra de insumos en Venezuela. Señaló que publica videos (este link está en inglés) diarios de sus actividades para mostrar el uso que se le da a las contribuciones.

"Queríamos asegurarnos de que la gente viera en qué se emplea el dinero y cómo se asigna, para que sepan que esto es real", afirmó Pérez.

Aunque no tiene la certeza de cuándo regresará a Tampa con su esposo e hijos, Pérez concluyó: "la idea es ayudar lo más posible mientras esté aquí".