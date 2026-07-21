Esto es lo que puede ahorrar durante el periodo de exención de impuestos por el regreso a clases en Florida

Aun cuando estamos en julio, el ciclo escolar se aproxima rápidamente – y, con él, la necesidad de equipar a los estudiantes con todo lo necesario para alcanzar el éxito.

Ya sea que su hijo curse el nivel preescolar o la preparatoria, existen diversos artículos que podría necesitar para las clases o para sus actividades extracurriculares.

Entre el 20 de julio y el 20 de agosto, muchos de esos artículos estarán exentos de impuestos.

Saidy Barredo, vicepresidenta y gerenta regional de GTE Financial, señaló que la mejor manera de aprovechar esta temporada es informarse bien y contar con un plan antes de realizar las compras.

"Todos deberíamos aprovecharlo", afirmó Barredo. "(Para) que podamos tener a los niños listos para el primer día de clases".

La mejor forma de prepararse, indicó, es revisar la lista (este link está en inglés) de artículos exentos para verificar cuáles califican para el beneficio fiscal. Barredo también aconseja revisar qué materiales ya se tienen en casa para reutilizarlos antes de ir de compras.

¿Qué se considera útil escolar?

Los útiles escolares habituales, como carpetas, crayones, lápices, reglas y cuadernos, están exentos. La única condición es que el artículo cueste $50 dólares o menos. Los materiales didácticos y los rompecabezas de $30 dólares o menos también estarán libres de impuestos.

Las computadoras personales y algunos accesorios de computación también califican, siempre que su costo sea de $1,500 dólares o menos y se adquieran para uso personal. Esto significa que ciertas computadoras portátiles, tabletas, monitores, calculadoras, enrutadores y cartuchos de tinta estarán exentos de impuestos.

Una amplia variedad de ropa también está exenta. Desde cinturones hasta pantalones de mezclilla, pasando por uniformes de los Boy Scouts y togas de graduación, diversos tipos de vestimenta califican como libres de impuestos, siempre que cada prenda tenga un valor menor a $100 dólares.

Entre algunos de los artículos para el regreso a clases exentos de impuestos que podrían sorprenderle se encuentran los siguientes:

Trajes de esquí para nieve

Chalecos de pesca

Indumentaria para artes marciales

Tacos de béisbol

Disfraces

Bocinas

Programas de computación (software)

Memoria RAM

Brújulas

Loncheras

Blocks de papel legal

Juegos de memoria

Cubos apilables

Libros interactivos