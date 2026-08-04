No es solo el costo de las tater tots. Por qué los precios del almuerzo escolar aumentan de nuevo

Los distritos escolares de los condados de Sarasota, Manatee, Pasco y Charlotte están aumentando los precios del desayuno y del almuerzo para el próximo año escolar, justo cuando el número de niños que reciben programas de comidas gratuitas o a precio reducido disminuye drásticamente en todo el estado.

Una razón es que el precio subió de los alimentos. Las croquetas de papa (tater tots) subieron un 141% y el puré de manzana un 104% en los últimos dos años, según funcionarios del distrito de Sarasota.

Mientras tanto, los presupuestos escolares están más ajustados que nunca debido al aumento de los gastos de atención médica, salarios y servicios públicos, además de la presión del sistema ampliado de vales de Florida, el cual desvía dinero hacia la educación en el hogar y escuelas privadas.

Un nuevo problema es que miles de niños en toda Florida que solían recibir almuerzo gratis en la escuela ya no están inscritos.

Florida Dept Of Health Un gráfico de líneas muestra una gran caída desde 2022 en el porcentaje de niños en escuela primaria que califican para almuerzo gratuito o a precio reducido en el condado de Hillsborough.

La ley One Big Beautiful Bill, aprobada por el Congreso y promulgada bajo la administración Trump el año pasado, dificulta la calificación para beneficios como Medicaid y la asistencia alimentaria de SNAP.

Básicamente, existe "una lista de todos los niños que reciben SNAP y Medicaid, y los distritos escolares simplemente pueden revisarla, cotejarla y esos niños recibirán almuerzo gratis", dijo Norin Dollard, directora ejecutiva del Florida Policy Institute.

Cuando las familias salen de esas listas, los niños dejan de recibir lo que se conoce como certificación directa para alimentos gratuitos en la escuela. Y no es porque las familias estén mejor financieramente, afirmó Dollard.

"El impacto en nuestras comunidades es enorme. Hay tantos niños para quienes... estas podrían ser las únicas comidas que reciben", dijo Dollard.

Muchas familias necesitadas tendrían que inscribirse por separado en los programas de almuerzo gratuito y a precio reducido en sus distritos locales. La ayuda se otorga según los límites de ingresos, a veces en una escala semanal o mensual, como un porcentaje de la línea de pobreza federal.

Incluso con los aumentos en los precios del almuerzo escolar, Sarasota aún no cubre completamente el costo de las comidas, según un gráfico mostrado en el taller de la junta escolar del 14 de julio de 2026.

El almuerzo gratuito se ofrece al 130% o menos de la línea de pobreza, lo que podría representar unos 42,900 dólares en ingresos anuales para una familia de cuatro integrantes. El almuerzo a precio reducido, que cuesta alrededor de 40 centavos por comida, se ofrece a familias que ganan el 185% del umbral de pobreza, o alrededor de 61,050 dólares para una familia de cuatro.

Pero no es fácil lograr que los padres se inscriban. Algunos son reacios a pedir ayuda, mientras que otros tienen miedo.

"Ha habido familias que se me han acercado debido a los cambios en el control migratorio y me han dicho que tienen miedo de llenar los formularios de almuerzo gratuito y a precio reducido", dijo Liz Barker, miembro de la junta escolar de Sarasota, en un taller a mediados de julio.

"Les recuerdo que realmente no tienen por qué temer. Aquí en las escuelas no nos dedicamos a eso, pero creo que esa es otra parte, una consecuencia no deseada de algunas cosas que están sucediendo", agregó.

Los distritos escolares pierden dinero

Cuando menos niños califican automáticamente para programas como cupones de alimentos (SNAP) y Medicaid, y los padres no firman los formularios necesarios, los distritos escolares pierden millones en reembolsos por comidas por parte del gobierno federal.

En Sarasota, el distrito de 44,000 estudiantes registró una disminución de casi 2,600 alumnos que estaban inscritos automáticamente en el almuerzo gratuito y a precio reducido, dijo Sara Dan, directora de Servicios de Alimentos y Nutrición del distrito.

Esto se debió a que anteriormente participaban en programas federales como SNAP, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Medicaid, Head Start, Programa para Migrantes o para Personas Sin Hogar, pero de alguna manera han sido eliminados.

Y eso significa que desaparecen alrededor de $2.2 millones de dólares en reembolsos federales para comidas para el distrito escolar de Sarasota, señaló.

"Porque la tasa de reembolso (federal) por una comida gratuita es de aproximadamente $4.70 dólares. El reembolso por una comida pagada es de unos 55 centavos", declaró Dan en el taller de la junta escolar del 14 de julio.

"Al hablar con otros directores de servicios de alimentos en todo el estado de Florida, todos los distritos escolares están viendo esto en este momento", afirmó Dan.

Aumentos de precios

En una reunión de la junta escolar en julio en Sarasota, los estudiantes rogaron a los líderes que no aumentaran las tarifas por segunda vez en dos años, señalando que esos costos se acumulan rápidamente para las familias de clase media.

"No se trata solo de pequeños aumentos. Son más de $1,500 dólares adicionales por estudiante al año. Para las familias, eso es devastador", dijo Kennedy Cole, estudiante de la escuela preparatoria Booker High.

La junta aprobó no uno, sino dos aumentos de tarifas, con una segunda alza planeada para 2027, lo que llevaría los precios del almuerzo a cerca de $5 dólares al día.

"Por cierto, esto todavía no nos saca de los números rojos. Solo nos coloca en una posición un poco mejor", dijo Tom Edwards, miembro de la junta escolar.

En el otoño de 2026, el desayuno en Sarasota aumentará 25 centavos para ubicarse en $2.50 dólares diarios. El almuerzo de primaria subirá 40 centavos a $3.65 dólares y el almuerzo de preparatoria aumentará 40 centavos a $4.15 dólares.

En enero de 2027, entrará en vigor un segundo aumento, llevando el desayuno a $2.75 dólares, el almuerzo de primaria a $3.90 dólares y el almuerzo de secundaria y preparatoria a $4.40 dólares.

A continuación se detalla lo que otros distritos de la zona tienen planeado, junto con los enlaces para inscribirse en los planes gratuitos y a precio reducido:

Pasco

Comida / Nivel

Precios de comidas 2025-2026

Precios de comidas 2026-2027

Desayuno primaria

$1.95

$2.05

Almuerzo primaria

$3.40

$3.55

Desayuno secundaria

$2.10

$2.20

Almuerzo secundaria

$3.40

$3.55

Desayuno preparatoria

$2.10

$2.20

Almuerzo preparatoria

$3.95

$4.15



Polk

"Todo nuestro distrito está cubierto por la Disposición de Elegibilidad Comunitaria del USDA, por lo que no hay ningún cargo para que los estudiantes desayunen y almuercen en cualquier escuela de PCPS", dijo el portavoz Kyle Kennedy.

Manatee

Los precios del almuerzo para estudiantes de primaria aumentaron 25 centavos a $3.50 dólares, mientras que los precios del almuerzo para estudiantes de secundaria y preparatoria aumentaron 15 centavos a $3.75 dólares. El almuerzo a precio reducido se mantiene en 40 centavos.

"Estos ajustes son necesarios para garantizar que nuestro distrito escolar pueda continuar ofreciendo comidas saludables y balanceadas a los estudiantes mientras gestionamos de manera responsable los crecientes costos operativos", señaló la portavoz Jamie Carson. "Seguimos comprometidos con mantener los precios de las comidas lo más accesibles posible para las familias, sin descuidar la calidad y el valor nutricional de los alimentos que servimos todos los días".

El desayuno sigue siendo gratuito para todos los estudiantes en Manatee. Los estudiantes que asisten a una escuela bajo el Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP) también reciben un almuerzo gratuito cada día escolar.

Pinellas

"Los precios de las comidas se mantienen igual que el año pasado", dijo la portavoz Isabel Mascarenas.

Precios de comidas para 2026-2027

Comida / Nivel

Precio pagado

Precio gratuito/reducido

Desayuno

$0.00

Sin costo

Almuerzo primaria

$2.75

Sin costo

Almuerzo secundaria y preparatoria

$3.15

Sin costo



Hillsborough

"No vamos a aumentar nuestros precios este año", afirmó la portavoz Tanya Arja.

Desayuno: GRATIS para todos los estudiantes

Almuerzo primaria: $2.25

Almuerzo secundaria y preparatoria: $2.75

Almuerzo en escuelas con Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP): GRATIS

Almuerzo para adultos: $5.00

Enlace general para solicitar comidas gratuitas o a precio reducido en Florida:

https://www.myschoolapps.com/

Sarasota:

https://www.sarasotacountyschools.net/page/free-reduced-benefits

Pasco:

https://connectplus.pasco.k12.fl.us/do/fns/freereduced/ (este link está en inglés)

Manatee:

https://www.manateeschools.net/o/sdmc/page/free-reduced-price-meal-benefits (este link está en inglés)

Hillsborough:

https://www.hillsboroughschools.org/page/free-reduced-meal-application/

Charlotte:

https://www.yourcharlotteschools.net/mealapplications (este link está en inglés)

Pinellas:

https://www.pcsb.org/departments/facilities-and-operations/food-and-nutrition/free-and-reduced-meals