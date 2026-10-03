La aprobación de la Enmienda 3 costaría $12 mil millones al año a los gobiernos locales, indica grupo de política fiscal

Los gobiernos locales de Florida sufrirían un recorte de $12 mil millones en ingresos fiscales cada año si los votantes aprueban la Enmienda 3 en la papeleta electoral de noviembre. Esto según una organización que presenta una herramienta en línea (este link está en inglés) para determinar su impacto en cada condado.

Asimismo, los condados locales verían una reducción en sus ingresos durante los próximos dos años que oscilaría entre $250 millones en el condado de Sarasota, $714 millones en Pinellas y casi $1,000 millones en el condado de Hillsborough.

Sadaf Knight es la directora ejecutiva del Florida Policy Institute (este link está en inglés), una organización no partidista.

"Los servicios vitales en cada región de nuestro estado se verán impactados, desde la gestión del agua, la conservación y la infraestructura, hasta aspectos como la respuesta a emergencias, el control de mosquitos, los servicios infantiles, los hospitales y más", declaró. "Estos son los servicios que realmente hacen que nuestras comunidades sean más seguras y accesibles".

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Los defensores del recorte fiscal afirman que esto obligaría a los gobiernos locales a reducir programas desmedidos.

Sin embargo, Knight señaló que esta no es una solución al creciente costo de la vivienda.

"Enfrentamos una crisis de asequibilidad muy real", afirmó, "pero los residentes de Florida deben saber que recortar los impuestos sobre la propiedad y poner en riesgo el financiamiento de tantos servicios locales fundamentales no es la solución para nuestros desafíos de costo de vida".

La Enmienda 3 (este link está en inglés) debe ser aprobada por al menos el 60 por ciento de los votantes el día de las elecciones para entrar en vigor. Aumentaría la exención del impuesto a la vivienda principal para tributos no escolares a $150,000 en 2027 y a $250,000 en 2028, con un monto indexado a la inflación a partir de 2029.

Florida no es el único estado que enfrenta una enmienda similar sobre impuestos a la propiedad.

De acuerdo con Ballotpedia (este link está en inglés), en 2026 (este link está en inglés) hay 13 medidas estatales en las papeletas electorales de siete estados relacionadas con los impuestos sobre la propiedad. Cuatro están vinculadas con exenciones tributarias para propietarios de viviendas; tres con evaluaciones de impuestos sobre la propiedad; cuatro con exenciones impositivas relacionadas con la agricultura, empresas y otros usos no residenciales; una con la autoridad sobre las tasas impositivas; y una con restricciones a la imposición de tributos sobre la propiedad.

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El 16 de mayo, los votantes rechazaron la Enmienda 4 de Louisiana (este link está en inglés). Las 12 medidas restantes aparecerán en la papeleta del 3 de noviembre en Florida (este link está en inglés), Georgia (este link está en inglés), Louisiana (este link está en inglés), Carolina del Norte (este link está en inglés), Oklahoma (este link está en inglés), Tennessee (este link está en inglés) y Wyoming (este link está en inglés).

Rita Jefferson es analista sénior en la organización sin fines de lucro Institute for Taxation and Economic Policy (este link está en inglés).

"Esta eliminación de impuestos sobre la propiedad se ha incorporado a las plataformas del Partido Republicano tanto en Idaho como en Indiana", indicó. "Estos recortes tributarios son sumamente populares entre los legisladores de todo el país en este momento, a pesar de estar muy mal articulados con las verdaderas causas por las cuales la vivienda se está volviendo extremadamente costosa en nuestro país".

"El año pasado se aprobaron enormes recortes fiscales en Texas y Wyoming, y este año, Iowa y Georgia ya han aprobado recortes legislativos a los impuestos sobre la propiedad", señaló Jefferson. "Iowa ha creado un límite de ingresos para los gobiernos locales, y el límite de Georgia mantiene las evaluaciones de impuestos sobre la propiedad ajustadas a la inflación".