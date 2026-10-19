Lo que los votantes de Florida deben saber sobre las Enmiendas 1 y 2

La Enmienda 3, la propuesta de enmienda constitucional para reducir drásticamente los impuestos sobre la propiedad en Florida, ha recibido mucha atención.

No obstante, los votantes de Florida también se pronunciarán sobre otras dos medidas que figurarán en las boletas electorales.

Al igual que la Enmienda 3, las Enmiendas 1 y 2 fueron colocadas en la boleta por la Legislatura. A diferencia de la Enmienda 3, las dos primeras enmiendas enfrentaron una oposición limitada por parte de los legisladores.

Pero a medida que se acerca el Día de las Elecciones, tanto los partidarios como los críticos se vuelven más vocales.

Esto es lo que los floridanos deben saber sobre las propuestas, las cuales deben obtener el 60% de los votos para convertirse en ley:

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Enmienda 1

Florida cuenta con un fondo de estabilización presupuestaria (este link está en inglés), también denominado fondo para días difíciles, que ayuda al estado en caso de déficits presupuestarios y otras emergencias.

La Constitución estatal establece que el monto total de ese fondo no puede ser inferior al 5% ni superior al 10% de la recaudación de ingresos generales del año anterior. El límite máximo (este link está en inglés), también denominado fondo para días difíciles, que ayuda al estado en este momento ronda los $5,000 millones.

La Enmienda 1 (este link está en inglés) eleva ese tope al 25%.

También exige que la Legislatura destine $750 millones al fondo cada año, o una suma menor si eso es todo lo necesario para alcanzar el umbral superior.

Los legisladores podrían suspender una transferencia anual si se retira dinero ese mismo año para hacer frente a un déficit o una emergencia.

Asimismo, si la Legislatura determina que existe una "necesidad crítica" que cuesta más de $750 millones, puede suspender una transferencia mediante un voto de dos tercios una vez cada cinco años.

El Partido Republicano de Florida respaldó la Enmienda 1.

“Los floridanos trabajan arduamente por lo que tienen. El gobierno no debería gastárselo todo y luego volver por más”, afirmó Evan Power, presidente del Partido Republicano de Florida, en un comunicado (este link está en inglés). “La Enmienda 1 mantiene a Florida preparada para tormentas, emergencias y recesiones económicas sin subir los impuestos”.

Sin embargo, esto sitúa al partido en desacuerdo con el gobernador Ron DeSantis, quien llegó al extremo de calificar (este link está en inglés) la enmienda de "insensata".

"Ya tenemos un fondo para días difíciles al límite y hemos registrado los superávits más grandes en la historia del estado", escribió en una publicación en redes sociales.

"Cualquier ingreso adicional debería utilizarse para bajar los impuestos, incluida la asistencia a los gobiernos locales con subvenciones para que las propiedades residenciales queden exentas del impuesto local sobre la propiedad", continuó. "El superávit de ingresos también podría utilizarse para eliminar los peajes una vez que se resuelva el asunto del impuesto sobre la propiedad".

El representante federal Byron Donalds, candidato republicano a la gobernación para reemplazar a DeSantis, también votará en contra, según un portavoz de su campaña.

El excongresista David Jolly, el nominado demócrata, señala que apoya la medida, según Florida Politics (este link está en inglés). No obstante, enfatiza la necesidad de establecer límites al uso del dinero.

Esa postura tampoco es uniforme entre los demócratas. Algunos grupos demócratas locales — incluidos el Partido Demócrata de Miami-Dade (este link está en inglés) y el Partido Demócrata del Condado de Palm Beach (este link está en inglés) — recomiendan a los floridanos votar en contra.

"Eso inmovilizaría alrededor de $16,400 millones durante aproximadamente 22 años que podrían financiar escuelas, atención médica y vivienda en la actualidad, y redacta la política presupuestaria dentro de la Constitución, donde es difícil de corregir", escribió el Partido Demócrata del Condado de Palm Beach en su sitio web.

Enmienda 2

La Enmienda 3 (este link está en inglés) no es la única medida en la boleta que afecta los impuestos sobre la propiedad.

La Enmienda 2 (este link está en inglés) eximiría de impuestos sobre la propiedad a los equipos agrícolas y otros "bienes muebles tangibles" utilizados para la agricultura o el agroturismo, si habitualmente se conservan en terrenos propiedad de agricultores o arrendados por ellos.

Entre los ejemplos de equipos exentos figuran los tractores y las máquinas cosechadoras.

“Impacta a cada granja en el estado de Florida, grande o pequeña”, dijo el senador Keith Truenow, de Tavares, quien es agricultor y patrocinador de la medida. “Por lo tanto, cada una de ellas obtendrá una deducción en el costo de hacer negocios, lo cual es monumental”.

Truenow señaló que la medida ayudaría a los agricultores que enfrentan precios altos y contribuiría a nivelar las condiciones de competencia.

"Observamos los productos agrícolas o mercancías provenientes del extranjero y tenemos que competir con cualquier cosa que puedan traer", dijo.

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Sin embargo, los críticos señalan un análisis legislativo (este link está en inglés) que calcula que la medida reduciría los ingresos locales por impuestos sobre la propiedad en aproximadamente $31 millones anuales a partir del año fiscal 2027-2028.

"Ese dinero de otro modo financiaría los presupuestos de los condados y municipios: servicios de bomberos y emergencias médicas, oficinas del alguacil, parques, carreteras y otros servicios locales", escribió el Partido Demócrata del Condado de Hillsborough en su sitio web (este link está en inglés).

"Ofrece su mayor beneficio económico a los propietarios de tierras con la mayor cantidad de equipo", añadió el partido. "Un límite modesto de exención podría haber dirigido el alivio a las pequeñas y medianas fincas".

Las empresas, incluidas las granjas, ya pueden recibir (este link está en inglés una exención del impuesto sobre la propiedad en los primeros $25,000 de valor tasado de bienes muebles tangibles.

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Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo a nivel estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.