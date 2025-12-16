Doctores alertan sobre casos de meningitis en taller sobre el fin de mandatos de vacunas escolares

Funcionarios de salud de Florida organizaron un taller el viernes sobre el plan del Cirujano General del estado para poner fin a los mandatos escolares para cuatro vacunas, incluida una que previene una forma peligrosa de meningitis que afecta cada vez más a los niños, según declararon los doctores.

Se llama Haemophilus influenzae tipo B, o Hib. Causada por bacterias, puede contagiarse al toser o estornudar.

"Quiero que todos sepan lo serios que son estos asuntos", dijo el Dr. Eehab Kenawy, un pediatra de Panama City, durante el taller de desarrollo de reglas del Departamento de Salud en una concurrida sala de conferencias de hotel en Panama City Beach.

"Solo en los últimos seis meses, hemos tenido dos pacientes en la UCI con Hib. Un niño lamentablemente sucumbió a los 4 meses de edad. Sin vacunas. Hace un mes, estaba de guardia y otro paciente también ingresó en la UCI, un niño de 2 años y medio, nunca vacunado, con Hib de nuevo. Abscesos en el cerebro, convulsiones, muerte cerebral. Palabras textuales de la madre: 'Por favor, póngale a mi hijo todas las vacunas que pueda'".

En septiembre, el Cirujano General del estado, Dr. Joseph Ladapo, anunció planes (este link está en inglés) para eliminar las 11 vacunas requeridas para el ingreso escolar en nombre de la libertad médica, comparándolas con la "esclavitud". Cuatro pueden abordarse a través del departamento de salud, que Ladapo dirige: Hib, varicela (viruela), neumococo conjugada y hepatitis B. Las demás forman parte de la ley estatal.

El taller del viernes fue un primer paso para levantar los requisitos de la agencia.

LEA TAMBIÉN: En medio del brote de sarampión, taller sobre el fin de mandatos de vacunas en Florida atrae atención nacional (este link está en inglés)

Durante casi tres horas de comentarios públicos, varios médicos, enfermeros y profesores expresaron la necesidad de mantener los mandatos. Muchos oradores aplaudieron al estado por buscar eliminar los mandatos, diciendo que los padres deberían poder elegir si vacunar a sus hijos.

El pediatra de Tallahassee, Dr. D. Paul Robinson, habló durante sus dos minutos y recordó cómo al principio de sus 40 años de carrera, las punciones lumbares eran mucho más comunes en niños enfermos, y hasta el 20% de los niños que trató con Hib murieron por sepsis o infecciones graves del cerebro y la médula espinal.

"El Hib no causaba una enfermedad leve. Hacía que los niños murieran", dijo. "Y muchos sobrevivientes quedaban con sordera, parálisis o lesiones neurológicas de por vida".

Se introdujo una vacuna a finales de la década de 1980, y desde entonces el Hib se ha vuelto raro. Pero los casos han comenzado a aumentar de nuevo en los últimos años.

En la víspera de la reunión, Robinson dijo: "Casi nadie en esa reunión, a menos que sean de mi edad o mayores, y yo estoy por cumplir 70, ha visto algunas de las condiciones que las inmunizaciones ahora previenen de manera rutinaria".

The Florida Channel / Screenshop El Dr. Eehab Kenawy habló sobre dos casos pediátricos mortales recientes de Haemophilus influenzae tipo B, que ahora ve en su práctica en Panama City.

"Si nunca has visto, por ejemplo, meningitis por Haemophilus influenzae, no tienes ni idea de cómo se ve. Es solo una condición en papel. Los que somos mayores, la hemos visto. Hemos visto el daño que causa".

Datos del departamento de salud estatal mostraron que la tasa de enfermedades por Hib —que no es una forma de gripe a pesar de su nombre— entre niños menores de 4 años casi se triplicó de 2020 a 2023, antes de disminuir ligeramente en 2024, el año más reciente con datos disponibles.

El número de casos pediátricos en todo el estado fue de 207 en 2020, subiendo a 460 en 2023 y bajando a 403 en 2024, según esta gráfica (este link está en inglés).

Algunos oradores, como Larry Downs Jr., dijeron que aplauden la postura del Cirujano General del Estado.

"Esto se trata de libertad. La configuración predeterminada debería ser la libertad, no estas inyecciones de vacunas químicas corporativas", dijo Downs.

Los esfuerzos de vacunación en todo el país y el mundo se han estancado a raíz de la pandemia de COVID-19, que vio una explosión en el escepticismo hacia las vacunas. La propuesta de Ladapo llega mientras el Secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., ha trabajado para remodelar las políticas de vacunación de la nación para que coincidan con sus sospechas de larga data sobre la seguridad y eficacia de vacunas bien establecidas.

Mary Helms, una abuela de Apalachicola, hizo referencia a Kennedy mientras expresaba su "apoyo total" a la eliminación de los mandatos: "La elección médica y la libertad médica en todos los sentidos son un derecho humano soberano y dado por Dios".

Otros en la reunión expresaron su oposición a cualquier cambio en las reglas de vacunas, citando protecciones de derechos civiles y religiosas.

"La propuesta de eliminar los requisitos de vacunas en el estado de Florida no es solo un cambio de política, es una amenaza directa a la equidad de la salud pública y los derechos civiles, y hoy, la NAACP se posiciona y declara claramente que nos oponemos", dijo Lewis Jennings, del capítulo Okaloosa de la NAACP.

La ley de Florida permite a los padres optar por no vacunar a sus hijos mediante una exención médica o religiosa.

Una oradora, Susan Sweetin, quien lidera el marketing del Centro Nacional de Información sobre Vacunas, dijo que su hijo fue "lesionado por vacunas" y que tales exenciones son difíciles de obtener.

"Esta idea de libertad, esta idea de elección, es inexistente y es una ilusión. No es el papel del gobierno imponer un procedimiento que puede causar lesiones y muerte, punto. No deberíamos tener que pedir permiso al gobierno para no someternos a una intervención médica", dijo Sweetin.

Un folleto del taller sugirió ampliar las exenciones. El lenguaje actual dice que "las inmunizaciones están en conflicto con mis principios o prácticas religiosas". Un nuevo borrador agregaría la frase: "lo que puede incluir una creencia moral o ética sinceramente sostenida".

Joseph Harmon, de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, dijo estar en desacuerdo.

"Instamos al Departamento de Salud a utilizar el lenguaje actual, en lugar de adoptar la nueva regla, que parece ser una expansión inadecuada de lo que permite el estatuto", dijo Harmon.

The Florida Channel / Screenshot El Cirujano General de Florida, Dr. Joseph Ladapo, dijo el 3 de septiembre de 2025, que trabajaría para poner fin a todos los mandatos de vacunas en Florida.

Otra oradora, Mary Winn, dijo que la idea de levantar los mandatos no está permitida por la ley y señaló una línea en los estatutos de Florida que dice que el departamento de salud "deberá asegurar que todos los niños en este estado estén inmunizados contra enfermedades prevenibles por vacunas".

Cerca del final de la reunión, Simone Chriss, una abogada de derechos civiles con Southern Legal Counsel, preguntó si el estado había "consultado a expertos médicos nacionales sobre el desarrollo de esta regla – como la Academia Estadounidense de Pediatría o la Asociación Médica Estadounidense".

La respuesta fue no.

"Muchas gracias por su pregunta. El lenguaje de la regla se basa en políticas fundamentadas en consideraciones que favorecen los derechos parentales y la libertad médica", respondió una portavoz del departamento.

El departamento "aún está en proceso de analizar" el modelado epidemiológico para estimar los aumentos en hospitalizaciones y muertes después de la pérdida de inmunidad de grupo, agregó.

Otro requisito para el estado es mostrar el costo regulatorio estimado de los cambios, lo cual aún no se ha hecho.

Es "un requisito en los estatutos de Florida para la elaboración de reglas y se hará en el momento apropiado", dijo Amanda Bush, de la oficina del asesor legal general.

En este informe se utilizó información de la Associated Press.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.