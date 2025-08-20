¿Tramitaste una nueva licencia de conducir de Florida? No olvides actualizar tu registro de votante

Los floridanos que recientemente renovaron o reemplazaron sus licencias de conducir de Florida también podrían necesitar actualizar la información de su registro de votante.

Bajo una nueva política derivada de una ley de 2022 (este link está en inglés), las licencias de conducir de renovación o reemplazo ahora obtienen un nuevo número de identificación aleatorio para ayudar a prevenir el fraude y el robo de identidad.

Brad Ashwell, director estatal de Florida para All Voting is Local, está llamando la atención sobre otro efecto.

“Los votantes necesitan saber que deben actualizar su registro para reflejar este nuevo número, o podría afectarlos si intentan votar por correo o si firman una petición de boleta”, dijo Ashwell. “Es algo que va a tomar a los votantes por sorpresa si no están al tanto”.

Aunque los floridanos tienen la opción de actualizar su registro de votante cuando obtienen la nueva licencia, él dijo que muchos no saben que deberían hacerlo.

“Simplemente le pediría a los votantes que actualicen su información de registro de todos modos”, agregó Ashwell. “Es una buena manera de asegurarse de que todo esté al día y eso podría eliminar muchos problemas que vemos el Día de las Elecciones”.

La información se puede actualizar por correo o en línea. Los floridanos también pueden hacerlo llamando a su supervisor local de elecciones (este link está en inglés).

En un comunicado de prensa (este link está en inglés), el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) dijo que comenzó a implementar la aleatorización de números de identificación el 31 de julio de 2024.

Los representantes de FLHSMV no respondieron a las preguntas.

El Departamento de Estado de Florida, que supervisa las elecciones y el registro de votantes, enfatizó en un correo electrónico que “un número de licencia de conducir antiguo no debería impedir que una persona vote”.

Al votar en persona, si la información no está actualizada, “los trabajadores electorales deberían poder encontrar al votante usando un método diferente (un nombre, por ejemplo)”, dijo Gretl Plessinger, la directora de comunicaciones.

Al votar por correo: “Si el último número de licencia de conducir/ID estatal de Florida no está en el registro del votante, el supervisor debe actualizar el registro del votante con el número que proporcionó el votante”, dijo Plessinger. “Una vez que ese número sea verificado, y se envíe toda la demás información requerida, el votante puede obtener una boleta para votar”.

Un vistazo a un condado

El condado de Leon se ha estado preparando para el cambio.

“Las oficinas de elecciones en todo el estado han estado al tanto de los cambios en la licencia de conducir de Florida y el sistema de numeración de identificación estatal desde hace bastante tiempo”, dijo Mark Earley, supervisor de elecciones del condado de Leon, en un comunicado.

“Hemos estado trabajando de cerca con los funcionarios estatales para asegurar que el cambio cause una interrupción mínima en la capacidad de los votantes para votar o realizar otros trámites con nuestras oficinas, como solicitar una boleta para Votar por Correo”.

Si los votantes experimentan problemas o tienen preocupaciones, él los anima a contactar la oficina del supervisor de elecciones de su condado para “verificar que todo en su registro de votante esté al día y sea preciso”.

Aunque las elecciones primarias y generales de 2026 están a más de un año de distancia, hay una multitud (este link está en inglés) de elecciones especiales y municipales separadas que comienzan tan pronto como el 2 de septiembre.

El problema de la identificación “ya está empezando a surgir en pequeñas cantidades en muchos condados”, dijo Ashwell.

Si tiene alguna pregunta sobre la sesión legislativa, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.