Ex Presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Paul Renner, entra a la contienda para ser gobernador

Aquí hay un nombre que los floridanos escucharán mucho en los próximos meses: Paul Renner.

Supervisó grandes cambios como presidente de la Cámara de Representantes de Florida del 2022 al 2024. Pero el miércoles, Renner anunció que busca una posición aún más alta: la gubernatura.

El gobernador Ron DeSantis tiene un límite de dos mandatos y no puede postularse de nuevo en el 2026.

"Soy padre de dos niños pequeños, así que pienso mucho en el futuro de Florida y en lo que sucederá cuando el gobernador DeSantis se vaya, quién será el mismo tipo de luchador y entregará resultados en Florida", dijo Renner a WUSF.

"Después de orar y con el apoyo de mi familia, me postularé y creo que en base en una serie de criterios seré la persona más preparada para servir como gobernador", continuó.

LEA TAMBIÉN: Byron Donalds, con el apoyo de Trump, se estrena con su campaña para la contienda de 2026 para reemplazar a DeSantis (este link está en inglés)

Durante su tiempo como presidente de la Cámara de Representantes, Renner defendió medidas como la portación oculta de armas sin permiso (este link está en inglés), la expansión de los cupones escolares (este link está en inglés), y también como las restricciones para que los menores (este link está en inglés) accedan a las plataformas de redes sociales y los sitios web pornográficos.

"Mis colegas confiaron en mí como presidente de la Cámara de Representantes y como alguien que, bajo presión, no se doblega y da resultados", dijo Renner, un ex fiscal estatal y veterano de la Marina en los Estados Unidos.

Pero DeSantis no confía en Renner como su reemplazo, a pesar de que han sido aliados.

"No estoy apoyando a Paul Renner", dijo en una conferencia de prensa el miércoles (este link está en inglés). "Creo que fue una decisión desaconsejada entrar en la contienda".

LEA TAMBIÉN: David Jolly del condado de Pinellas pone su mira en la mansión del gobernador como demócrata (este link está en inglés)

DeSantis no ha dicho a quién apoyaría. Se especula que podría ser Jay Collins, su nuevo vicegobernador (este link está en inglés), o incluso su esposa (este link está en inglés), la primera dama Casey DeSantis. Pero ninguno ha anunciado una candidatura.

Mientras tanto, el representante federal Byron Donalds (este link está en inglés) tiene todo el impulso. El presidente Donald Trump lo ha respaldado, y su campaña cuenta con más de $20 millones de dólares.

Pero Renner no se desanima.

"He estado en dos guerras", dijo. "Ya he peleado las batallas. Ya he ganado las batallas como presidente en la Cámara de Representantes. Me he enfrentado a intereses especiales, oposición de los medios, lo que sea, y he ganado. Así que no le tengo miedo a nadie, y espero con una convicción fundamental de que soy el tipo adecuado para ser el próximo gobernador".

El nombre más grande en el lado demócrata de la contienda por la gubernatura es David Jolly (este link está en inglés). Es un ex representante republicano federal que dejó el partido debido a Trump.

Mientras tanto, el exlíder demócrata del Senado de Florida, Jason Pizzo (este link está en inglés), dejó su partido y se postuló como independiente.

Si tiene alguna pregunta sobre la sesión legislativa, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.