Una auditoría revela que el sistema de aguas pluviales tiene suficiente dinero. ¿Aumentará Sarasota las tarifas de todos modos?

Los propietarios en el condado de Sarasota podrían ver un nuevo aumento en los impuestos que pagan por el mantenimiento de las aguas pluviales, tres años después de que entrara en vigor un incremento anual.

La comisión del condado se reunirá el viernes para escuchar al nuevo director de aguas pluviales y decidir sobre una propuesta para aumentar aún más las tarifas.

LEA TAMBIÉN: Sarasota considera aumentar los impuestos mientras contrata un jefe del nuevo departamento de aguas pluviales (este link está en inglés)

Se espera que los residentes que se oponen a otro aumento de tarifas y que están decepcionados con el enfoque del condado hacia el mantenimiento de las aguas pluviales después de las inundaciones generalizadas por los huracanes Debby, Helene y Milton del año pasado, asistan y expresen su oposición.

"No puedo apoyar un aumento en las tarifas de aguas pluviales," dijo Connie Neeley, de la Asociación de Propietarios de Forest Lakes. "Todavía no han justificado la necesidad".

Los residentes siguen esperando el dragado de Phillippi Creek, y muchos han perdido la confianza en lo que ella describió como la "mentalidad de ‘confíen en nosotros’" del condado.

"Todos hemos despertado ahora. Tuvimos que hacerlo, porque cuando el agua de la inundación entra en tu casa a las tres de la mañana, eso no es algo que se olvida”, dijo Neeley.

El condado de Sarasota recauda más de $27 millones anualmente para el sistema de aguas pluviales, lo que lo convierte en uno de los programas mejor financiados del estado. El condado también encontró $18 millones en reservas de aguas pluviales de 2024 y espera decenas de millones de dólares de una subvención del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para ayudar en la recuperación de huracanes.

En la reunión del viernes manejado por la comisión del condado, Ben Quartermaine, quien se convirtió en el nuevo director del sistema de aguas pluviales del condado de Sarasota el mes pasado, hará una presentación sobre “los esfuerzos de mantenimiento del sistema de aguas pluviales, incluida una actualización de las actividades recientes y una discusión de la tarifa propuesta para el año fiscal 2026", según un comunicado del condado.

Se le presentarán a la comisión dos opciones para aumentar las tarifas, y el administrador del condado, Jonathan Lewis, ha recomendado que elijan la opción más alta, según las diapositivas publicadas antes de la reunión.

Los aumentos incluirían un salto en la tarifa base, además de un incremento en la tarifa por superficies impermeables por cada 500 pies cuadrados, lo que puede hacer que la evaluación de un propietario individual se dispare, según los pies cuadrados de su propiedad y superficies duras, como los caminos de entrada.

Según la presentación del condado, los propietarios con una casa del tamaño promedio de 2,700 pies cuadrados que actualmente pagan $112 al año por sistema de aguas pluviales verían su evaluación aumentar a $143 bajo el aumento de tarifa recomendado.

“Hace apenas 36 meses, varios de nosotros tuvimos aumentos del 50, 60, 70%,” dijo Neely. "Y ahora, según los últimos avisos, tengo vecinos que tendrían un aumento del 80%”.

LEA TAMBIÉN: Cómo verificar lo que pagas por el sistema de aguas pluviales en el condado de Sarasota (este link está en inglés)

En julio, en un taller de presupuesto, el comisionado del condado Joe Neunder dijo que le gustaría “una revisión de la auditoría de dónde se están gastando nuestros fondos de aguas pluviales,” antes de proceder a aumentar las tarifas.

Los comisionados se enterarán de esa auditoría independiente el viernes. Proviene de un consultor con décadas de conocimiento de la hidrología de Sarasota, Steve Suau.

Su informe encontró que hay mucho dinero de sobra y que los fondos se pueden mover a necesidades más urgentes.

Los fondos que podrían ser re-priorizados ascienden a más de $70 millones entre 2025 y 2030, o hasta $14 millones al año, según el informe de Suau.

Suau fue uno de los fundadores originales de la división del sistema de aguas pluviales en el condado de Sarasota hace años, y ahora es un consultor.

Después de que vecindarios como Laurel Meadows se inundaron inesperadamente en agosto de 2024 durante Debby, que pasó por Sarasota como una tormenta tropical, descubrió que una ruptura en un dique era la culpable, y el condado admitió posteriormente que no había revisado esa área en años.

LEA TAMBIÉN: Un permiso fue denegado para dragar Phillippi Creek. Pero, ¿realmente lo necesitaba Sarasota? (este link está en inglés)

Su informe que se discutirá el viernes también señaló un desafío para evaluar el costo-beneficio de muchas tareas de aguas pluviales, porque “solo un par de los proyectos contenían información que permitía una estimación preliminar del beneficio del proyecto.”

Suau recomendó que “se cuantifiquen los beneficios para los proyectos aplicables” para proporcionar una mayor transparencia, demostrar el retorno de las inversiones públicas e informar las decisiones de la política de financiación de proyectos.

Señaló que hay herramientas disponibles para esto: la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tiene una aplicación de Análisis de Costo-Beneficio, y el condado de Sarasota también desarrolló una herramienta de costo-beneficio en 2018.

