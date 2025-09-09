Falló la corte: puede continuar el desarrollo en 'Alligator Alcatraz'

Un panel dividido de tres jueces en la Corte de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos le dio luz verde al estado (este link está en inglés) para continuar construyendo y operando el centro de detención apodado "Alligator Alcatraz".

Esta decisión pausa la orden de la jueza de distrito de EE. UU. Kathleen Williams suspendió (este link está en inglés) las operaciones en el centro de detención el mes pasado. Williams citó evidencia extensa de que el centro daña los Everglades. Fue construido apresuradamente sin la revisión ambiental requerida, según un comunicado de prensa.

Elise Bennett es la abogada principal del Center for Biological Diversity, uno de los grupos involucrados en la demanda (este link está en inglés) contra la Florida para cerrar Alligator Alcatraz.

"Es desgarrador, es un golpe al estómago", dijo. "Pero sabíamos que esto no iba a ser fácil, y estamos listos para seguir adelante".

Bennett dijo que la corte aún necesita decidir si la orden de detener el desarrollo fue legal.

"Vemos mucha retórica política de parte de los acusados aquí, pero este caso no es un juego de ping pong político para nosotros", dijo. "Es defender el interés público en unos Everglades limpios y saludables, y por la comunidad de especies con biodiversidad que tienen un derecho inherente a existir en esta reserva sin riesgo de daño por un centro de detención masiva".

Una presentación judicial (este link está en inglés) dijo que la Florida enviará a los detenidos de vuelta al centro.

Mientras tanto, el estado está preparando otros dos centros de detención en el norte de la Florida: "Panhandle Pokey" en Panama City y "Deportation Depot" en Jacksonville, que el gobernador DeSantis dijo el viernes que ya están abiertos.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.