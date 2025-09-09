© 2025 All Rights reserved WUSF
Falló la corte: puede continuar el desarrollo en 'Alligator Alcatraz'

WUSF | By Meghan Bowman
Published September 9, 2025 at 3:28 PM EDT
Updated September 9, 2025 at 3:28 PM EDT
Las puertas exteriores del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en Ochopee, Florida, ahora albergan el centro de detención de inmigrantes conocido como "Alligator Alcatraz".
Meghan Bowman
/
WUSF
Las puertas exteriores del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en Ochopee, FL, son ahora el hogar del centro de detención de inmigrantes apodado "Alligator Alcatraz".

Una corte de apelaciones está deteniendo la orden de otra jueza para detener el desarrollo en un centro de detención de inmigrantes en el sur de la Florida. La decisión es parte de una batalla legal en curso para proteger los Everglades de lo que las autoridades apodaron "Alligator Alcatraz".

Un panel dividido de tres jueces en la Corte de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos le dio luz verde al estado (este link está en inglés) para continuar construyendo y operando el centro de detención apodado "Alligator Alcatraz".

Esta decisión pausa la orden de la jueza de distrito de EE. UU. Kathleen Williams suspendió (este link está en inglés) las operaciones en el centro de detención el mes pasado. Williams citó evidencia extensa de que el centro daña los Everglades. Fue construido apresuradamente sin la revisión ambiental requerida, según un comunicado de prensa.

Elise Bennett es la abogada principal del Center for Biological Diversity, uno de los grupos involucrados en la demanda (este link está en inglés) contra la Florida para cerrar Alligator Alcatraz.

"Es desgarrador, es un golpe al estómago", dijo. "Pero sabíamos que esto no iba a ser fácil, y estamos listos para seguir adelante".

Bennett dijo que la corte aún necesita decidir si la orden de detener el desarrollo fue legal.

"Vemos mucha retórica política de parte de los acusados aquí, pero este caso no es un juego de ping pong político para nosotros", dijo. "Es defender el interés público en unos Everglades limpios y saludables, y por la comunidad de especies con biodiversidad que tienen un derecho inherente a existir en esta reserva sin riesgo de daño por un centro de detención masiva".

Una presentación judicial (este link está en inglés) dijo que la Florida enviará a los detenidos de vuelta al centro.

Mientras tanto, el estado está preparando otros dos centros de detención en el norte de la Florida: "Panhandle Pokey" en Panama City y "Deportation Depot" en Jacksonville, que el gobernador DeSantis dijo el viernes que ya están abiertos.

¿Quieres unirte a la conversación o compartir tu historia? Envía un correo a Meghan a bowman4@wusf.org.

Si tiene alguna pregunta sobre la sesión legislativa, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.
Meghan Bowman
I love getting to know people and covering issues that matter most to our audience. I get to do that every day as WUSF’s community engagement reporter. I focus on Your Florida, a project connecting Floridians with their state government.
